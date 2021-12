Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yılın En İyi Astrologu Yine O!...

Sunuculuğunu Bircan Bali ve Doğancan Özadlı'nın üslendiği, Oya Ulucan Event organizatörlüğünde gerçekleşen Türkiye Exclusive Ödülleri Le Méridien Istanbul Etiler'de düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu.

Türkiye Exclusive Ödülleri'nde yılın en iyi astrologu Dr. Astrolog Şenay Devi'nin oldu.

Şenay Devi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Büyük dedem Ali Kuşçu izinde AstrodehA ekibim ve şahsım adına bu güzel ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Her bilenin üstünde bir bilen vardır ilkesi ile gökyüzüne rehberlik etmeye devam varolun " sözlerine yer verdi.

Devi ödül mutluluğunu ekibi ile kutladı...

Mercan Kız Hoş Geldin!

8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci geçtiğimiz hafta anne oldu…

Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Özpirinçci ve Yamantürk kızlarına Mercan ismini koydu.

Nilsu Şirin Sıla’nın İzinden Gidiyor!...

Geçtiğimiz dönemlerde yayınlamış olduğu 'İstanbul'un Havası ve Adam Olamadık' projeleriyle sektöre iddialı bir merhaba diyen ''Nilsu Şirin''; yeni şarkısı ''Günahsız Yatılmaz''ı müzikseverlere sunmanın heyecanını yaşıyor.

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan ''Günahsız Yatılmaz''ın güçlü ve özgün düzenlemesinde ise Eflatun Basri Hayran'ın imzası yer alıyor.

2012 yılında müzisyen Sıla Gençoğlu'nun yönlendirmesi ile deneyimli yorumcu Sevingül Bahadır'ın vokal koçluğunda vokal ve teknik çalışmalarına devam eden ''Nilsu Şirin'', şan eğitimine nefes terapisi üzerinde uzmanlaşmış Hale Kazak ile devam etmektedir. Müzikal kariyerinde kuzeni Sıla Gençoğlu'nun etkisi olduğunu ama bu süreçte yeterince arkasında durmadığını dile getiren ''Nilsu Şirin'', duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

''Her şey zamanda gizli. İyileş, diren, devam döngüsünde insanlık. Çok önemsemiyor olmak lazım aslında, kiminin doğrusu kiminin yanlışı. Giden gitti, bazılarını gömdük, bol bol sövdük. Dünü gördük, yarını umduk... E zaten buydu insanlık. Gurur da duymamak lazım hatalardan, olabildiğince çeki düzen belki ama o an, o küçük günah.Herkes seyirci herkes oyuncu bugünlerde. Günler her gün, hayat bir gün, dayanılan son gün. İşte o son gün, mermere ''Günahsız Yatılmaz''. İnsanlığın her anından beslendiğim bu müzik yolculuğumun en realist, farkındalığımın en yüksek olduğu dönemini paylaşıyorum sizlerle. Belki bir, belki milyon kişiye ulaşır sözlerim, müziğim. Sonsuz teşekkürler sana dost, oyuna devam.''

Şarkının derin detaylarını ve hissiyatını en samimi şekilde hissettiren klip kalabalık bir ekip eşliğinde İstanbul'un işlek caddelerinde Kübra Ayaz'ın yönetmenliğinde çekilerek seyircisiyle buluştu.

Kadir İnanır’ın Yüzü Gülüyor!

Kadir İnanır'dan günler sonra güzel haberler geldi..

Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan oyuncu Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun geçen tedavi süreci sonrası İnanır, yeniden eski sağlığına kavuşmaya başladı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkıp normal servise alındı.

Yakın dostları tarafından paylaşılan bu fotoda İnanır'ın moralinin iyi olduğu görüldü.

Işıl Yücesoy'dan tam bir 'VEFA'

Işıl Yücesoy maxi single’ını; “Ablam, öğretmenim, dostum” dediği Şeneş’e “Vefa” olarak yayınlıyor.

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, ilk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’in şarkılarını seslendirdiği, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Vefa” isimli maxi single’ı ilemüzikseverlerle buluşuyor. Yücesoy maxi single’ını; “Ablam, öğretmenim, dostum” dediği Şeneş’e “Vefa” olarak yayınlıyor.

46 yıl sonra yeniden

Işıl Yücesoy, tamamı 5 şarkıdan oluşan “Vefa” isimli maxi single’da 1975 - 1979 yıllarında seslendirdiği, sözleri Fikret Şeneş’e ait olan; “Bir Var Bir Yok”, “Çalamazsın Mutluluğu”, “İçmeden Sarhoş”, “Tatlıya Bağla” ve “Ne Var Ne Yok” isimli şarkıları bugünkü duygularıyla yeniden yorumladı. Çıkış şarkısı Yücesoy’un, 1975 yılında yayınlanan ilk 45’liğine ismini veren şarkı “Çalamazsın Mutluluğu” olan maxi single’daki şarkılar besteci ve piyanist Murat Aşkan’ın yeni düzenlemeleriyle dinleyenlerle buluşuyor.

Milli boksörü Hacklediler!

Milli Boksör Gülsüm Tatar iyilik yaparken hacker kurbanı oldu!

Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu milli boksörü Gülsüm TATAR'ın resmi instagram hesabı /www.instagram.com/gulsum_tatar/ hacklendi.

Kadına şiddet ile ilgili gönderilen linki tıklayan Tatar hesabının çalınması ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Başarılı sporcu bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini ve şikayet edilmesini isterken ,son günlerde hızla artan bu tarz olaylara karşı herkesin dikkatli olmasını istedi.

Klipte Asansör Krizi!...

Güçlü sesi ve besteci kimliği ile başarılı projelere imza atan sanatçı Dila, yeni teklisi Ne Yani ve klibini müzikseverler ile buluşturuyor.

Sözü ve müziği Dila'ya, düzenlemesi ise Berk Kirtiş'e ait olan şarkının nakarat kısmını bir arkadaşından etkilenerek dövmecide yazan sanatçı, şarkının klip çekiminde ise ilginç bir olay yaşadı.

Asansöre monte edilen kamera ile tekli görüntülerinin çekildiği sahnelerin bitiminde asansörde mahsur kalan sanatçı, temassızlığın giderilmesiyle dışarı çıkabildi. Ufak çaplı bir korku yaşayan Dila, nazar boncuğu olan bu olay sonrası ise gülme krizine girdi.