Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BABA OĞUL ALIŞVERİŞTE!..

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç oğlu Esathan ile alışverişte görüntülendi… Önce Esathan için çocuk mağazalarını dolaşan Yontunç daha sonra kahve keyfi yaptı.

BAY KİLİMDEN YENİ ALBÜM!...

Bay kilim lakaplı usta müzisyen Fatih Kısaparmak’ın uzun zamandır özlemle beklenen 20. albümü “Bu Şehir Benden Sorulur” müzikseverlerle buluştu…

Kısaparmak, yine dillerden düşmeyecek besteleri ve şiirleri ile sevenlerini selamlıyor. 1987 yılında çıkardığı ilk albümü ‘Kilim’ ile satış rekorları kırarak büyük kitlelere ulaşan Fatih Kısaparmak, yeni albümüyle adından bir kez daha söz ettirecek .

Fatih Kısaparmak, geleneği bozmayarak kendine özgü müzikal çizgisindeki her bir parçasıyla sevenlerinin kalplerine ve ruhlarına dokunacak. Uzun süredir titizlikle çalıştığı “Bu Şehir Benden Sorulur” isimli albümünün hazırlıklarını tamamlayan usta yorumcunun 12 parçadan oluşan albümü, romantik sevda şarkıları, özgün eserler ve çağdaş türkü formundaki bestelerden oluşuyor. Eserlerin sözleri ise Fatih Kısaparmak’ın yanı sıra Şebnem Kısaparmak, Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Selçuk İlkan ve Adnan Ergil’e aitken, albümün aranjörlüğünü ise ünlü bağlama sanatçısı Ahmet Koç ile Fatih Kısaparmak’ın oğlu Kaan Kısaparmak üstlendi. Usta yorumcu Fatih Kısaparmak’ın sevenlerine anlamlı bir sürprizi daha var. Albümünde oğlu Kaan Kısaparmak ile düet yapan usta yorumcu, yine Kaan Kısaparmak'ın 4 bestesini seslendirdi.

Fatih Kısaparmak’ın son albümü “Bu Şehir Benden Sorulur” Poll Production etiketiyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yayında…

HAFTANIN EN POPÜLER DİZİLERİ

17 - 23 Ekim tarihleri arasında sosyal medyanın en popüler dizileri beli oldu…

Geçtiğimiz haftanın sosyal medyada en çok konuşulan dizileri şunlar

Gecenin Ucunda - STAR TV

Bir Peri Masalı - FOX TV

Hayat Bugün - Show TV

Emanet - Kanal 7

Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Show TV

Yargı - Kanal D

Yalı Çapkını - Star TV

Tozluyaka - FOX TV

Duy Beni- Star TV

Tuzak - TV8

BABASININ EMANETİNİ SESLENDİR!...

Arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, yeni çalışması “Zamanında”yı geçtiğimiz hafta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Hüseyin Altın’a ait olan şarkının düzenlemesi Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ait

Merhum babasının yıllar önce seslendirdiği “Zamanında” şarkısına Can Bilgidağ yönetmenliğinde bir de klip çeken Hilal Altın babasının emanetine sahip çıkmış…





MAVİ AKUSTİK GRUBU AŞIK VEYSEL’İN ANISINI YAŞATIYOR

Mavi Akustik Grubu; 2023 yılının Unesco tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edilmesi, bu yıl vefatının 50.yılı olması ve 25 Ekimin Aşık Veysel’in doğum günü olması sebebiyle, Aşık Veysel’i anmak ve onun adını yaşatmak adına ‘’Küçük Dünyam (Kafidir); eserini yeniden düzenlediler.

Türkiye’nin ilk kadın müzik yapımcısı Nerçin Nursel ÇAKICI’nın yapımcılığını üstlendiği Mavi Akustik Grubu ; Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ile ilk çıkışını yapıyor.

NNC PRODUCTIONS etiketi ile çıkaracağı tekli single çalışmasını, Berke BAYRAK’ın yönettiği, Tolga KILIK’ın sanat yönetmenliği üstlendiği video klibi ile müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

25 Ekim de Net D müzik platformundan yayınlanacak olan klibin konusu ise: Aşık Veysel’in fikrini aramak için yola çıkan, onun yolunda çizgisinde ilerleyen gönül adamlarının yaptığı yolculuğu, sonbaharın hüzün veren ama bir o kadar da büyüleyici atmosferinde, Aşık Veysel felsefesine yakışan bir dille anlatıyor.

Mavi Akustik klipte; Aşık Veysel’in müzik algısını, evrensel görüşünü ve anlayışını, edebi fikirlerini yanımıza alarak yolumuza devam ediyoruz’’ mesajını veriyor.





‘SERKAN ÇAĞRI SAHNESİ’ BAŞLADI…

Türkiye’nin usta klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı’nın TRT Müzik ekranlarında sevenleriyle buluşacağı yeni projesinin detayları netleşti.

Geçtiğimiz yayın döneminde ‘Nefesten Sese’ adlı televizyon programı ile gündemden düşmeyen ve partneriyle yaşadığı tartışma sebebiyle bu birlikteliği sonlandıran usta müzisyen, yolculuğunu tek başına üstleneceği yeni bir televizyon projesine başlangıç yaptı.

‘Serkan Çağrı Sahnesi’ adıyla her hafta birbirinden renkli sanatçı ve müzisyenlerin ağırlanacağı yeni programın ilk konuğu Türk müziğinin efsane kadın sanatçılarından Nükhet Duru oldu.

Program boyunca televizyon ekranları başındaki izleyicilerine müzik ziyafeti yaşatan ikilinin esprili halleri de sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.

Sosyal medya üzerinden de konuşulan program için ikili adına ‘’Yeni bir yol arkadaşlığı mı doğuyor’’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Birlikte pek çok kez sahne alan Serkan Çağrı ve Nükhet Duru, önümüzdeki günlerde Amerika’da sırasıyla Chicago, Washington DC ve hemen ardından New York’ta sevenleriyle buluşacak.

VAR BUNLAR YİNE GÜLDÜRECEK!

Gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alan ve beIN CONNECT’te yayınlanan “Var Bunlar”, beğeni ile izlenilen ilk sezonunun ardından yeni sezonu için sete çıktı.

Yapımını Z Medya’nın yapımcılığını Elif Yakarçelik’in üstlendiği dizinin senaryosunu performanslarıyla takdir toplayan başrol oyuncuları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan birlikte kaleme alıyor. ‘Var Bunlar’ birbirinden eğlenceli bölümlerin yer alacağı ikinci sezonuyla yine izleyicileri beIN CONNECT’te güldürecek.