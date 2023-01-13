Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

40 YIL SONRA AYNI OYUNDA

Altan Erkekli ile Şebnem Gürsoy'un oğulları Efe Erkekli, tam kırk yıl evvel anne ve babasının Ankara Sanat Tiyatrosunda rol aldığı Rumuz Goncagül oyununda rol alarak anne ve babasının gururu oldu.

Şebnem Gürsoy, oğlunun yıllar önce kendisinin rol aldığı tiyatro oyununda oynamasından duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

“EKSİK” GÜN SAYIYOR

Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz’ı tiyatro sahnesinde buluşturan “Eksik” oyunu için geri sayım başladı!

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği “Eksik”in provaları devam ederken ekip, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça’daki çiftlik evine giden Metin’in burada yaşadığı yüzleşmeleri, aile içi hesaplaşmaları ve açığa çıkan sırları sahneye taşıyan “Eksik”, hem dramatik hem de komik bir aile olma çabasını anlatıyor.

Dizilerden sonra Hande Doğandemir’i tiyatro sahnesinde de izlemek keyifli olacak.

MAGAZİNCİLERİN HAYATI BELGESEL OLDU!

BluTV yeni orijinal belgeseli ‘Ünlü Var Mı? 11 Ocak itibarıyla kullanıcılarıyla buluştu

Magazin dünyasını muhabirlerin gözünden aktaran belgesel bu renkli dünyayı farklı bir bakış açısı ile gözler önüne seriyor…

Her zaman ünlülerin hayatları işlenecek değil ya bu sefere de magazin muhabirlerinin kamera önünde olduğu ‘Ünlü Var Mı?’ belgeselinde magazin hayatının merak edilenleri ve magazin muhabirlerinin hiç görünmeyen, kamera arkasındaki hayatlarını ele alıyor.

Yapımı mevzulab’a yapımcılığı Sertaç Selvi’ye ait olan BluTV Orijinal belgeseli için magazin muhabirleri Tolga Aslan, Akif Yaman, Barış Ağıl, Engin Can Dilek kamera karşısına geçti.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz hafta MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. İki finalistin kıyasıya rekabeti nefesleri keserken büyük ödülün sahibi de belli oldu.

TV 8 ekranının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı.

Kıvanç ve Metin’in finaldeki kıyasıya rekabeti nefesleri keserken büyük ödülün sahibi olan isim Metin oldu…

MOR VE ÖTESİ'NİN ‘TAMİRİ MÜMKÜN’ FİLMİ KAÇMAZ

Mor ve Ötesi’nin konser filmi ‘Tamiri Mümkün’ün galası, Kadıköy’deki tarihi Süreyya Operası’nda geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Grubun BJK İnönü Stadı’nda verdiği ve 35.000 kişiye tarihi bir gece yaşattığı konserin Recep Yılmaz imzalı filmi ilk kez izleyiciyle buluşurken galaya kültür sanat camiasından pek çok ismin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı

Gösterim öncesi yapılan konuşmalarda Kerem Kabadayı grubun Kadıköy’le ilişkisine değinirken Burak Güven Süreyya sinemasının anne ve babasının evlendiği yer olduğunu, Harun Tekin ise grubun mümkün olan her yolla umudu büyütmeye çalıştığını söyledi.

Film 13 Ocak Cuma günü 42 kentte 162 salonda vizyona girdi.

Mor ve Ötesi hayranı iseniz bu belgesel niteliğindeki filmi kaçırmayı derim.

NAGİHAN KARADERE İŞ HAYATINA ATILDI

Survivor parkurlarının tartışmasız en iyi isimlerinden olan Nagihan Karadere, spordaki başarısını ticaret hayatında da sürdürüyor.

Survivor tarihinin en iyi kadın yarışmacılarının başında gelen Nagihan Karadere, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda ortağı olduğu güzellik salonunu açtı.

Karadere, Nişantaşı'nda Selin Sohtorikoğlu ile beraber elele verdi ve güzellik merkezinin açılışını yaptı…

Muhteşem bir açılış gerçekleştiren Nagihan Karadere'yi sanat dünyasından birçok isimde yalnız bırakmadı.

11 OSCAR’LIK TİTANİK 25 YIL SONRA YENİDEN VİZYONA GİRİYOR…

Yönetmen James Cameron’ın dünya sinema tarihine damgasını vuran efsane filmi ‘Titanik’, 25’inci yıl dönümünde ‘Titanik 25. Yıl’ adıyla yeniden büyük perdede izleyicilerle buluşacak. Vizyona girdiği dönem büyük ses getiren ve popüler kültürün de önemli yapı taşına dönüşen, ‘En İyi Film’ dahil 11 dalda Oscar Ödülü sahibi film, 3D olarak seyredilebilecek.

Oscar ödüllü oyuncular Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet’ı buluşturan, aksiyon yüklü bu destansı yapım, döneminin yapılmış en büyük hareketli nesnesi olan ve “asla batmaz” denilen görkemli gemi Titanik’te geçen aksiyon yüklü destansı bir aşkı anlatıyor.

Vizyona girdiği 1997 yılında sadece Oscar ödüllerinde rekor kırmayıp aynı zamanda dünya çapında box-office şampiyonuna dönüşen film, tüm dünyada en yüksek gişe hasılatı elde eden üçüncü film unvanını korumaya devam ediyor.

Paramount Pictures ve 20th Century Studios imzalı, A Lightstorm Entertainment Production prodüksiyonluğundaki ‘Titanik 25. Yıl’da, DiCaprio ve Winslet’a Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber ve Bill Paxton eşlik ediyor. James Cameron’ın aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcı koltuğunda da Cameron’la birlikte Jon Landau oturuyor.















