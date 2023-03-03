Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BURCU ESMERSOY’DAN KÜÇÜK BİR ARA!

Sosyal medyanın en aktif ünlülerinden olan Burcu Esmersoy'a doktordan sosyal medya yasağı gelmiş… Psikolojik destek gören Esmersoy, doktorunun tavsiyesi üzerine sosyal medyaya kısa bir süreliğine ara vermiş gibi gözüküyor…

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birkaç paylaşım yapan ve 6 Şubat’tan beri sosyal medyada aktif olmayan Burcu Esmersoy’un takipçileri merak içindeydi.

Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı iddia edilen Burcu Esmersoy’un doktoru ünlü sunucuya "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koymuş

Aslında sosyal medya ile haşır neşir olan herkesin ara ara sosyal medya detoksu yapması ruh sağlığı açısında hayli yararlı gibi.

EN POPÜLER ONLAR!...

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada en popüler erkek ve kadın oyuncuların sıralanması belli oldu.

En popüler erkek oyuncular listesinde ilk on da Akın Akınözü, Alp Navruz, Halil İbrahim Ceyhan, Onur Seyit Yaran, Doğukan Güngör, Engin Altan Düzyatan, Barış Arduç, Mert Ramazan Demir Yiğit Koçak ,Alperen Duymaz yer alırken popüler kadın oyuncular sıralamasında ilk on da ise Sıla Türkoğlu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Elçin Sangu, Afra Saraçoğlu, Rabia Soytürk, BensuSoral, Lizge Cömert Pınar Deniz Cemre Baysel, Devrim Özkan yer aldı…

İKİ USTA OYUNCUYU KAYBETTİK!

Geçtiğimiz hafta iki usta sanatçının vefat haberi ile büyük üzüntü yaşadık

Türk tiyatrosu ve dizilerin başarılı oyuncusu Kazım Akşar, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akşar , Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede yer almış usta bir oyuncu idi.

Diğer acı haber ise gittiği tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçiren ve 40 gündür yoğun bakımda olan Müjdat Gezen'le Gırgıriye Müzikali, Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, Ne Yazıkki Namuslu ve Sarı Çizmeli Oyunları'nda rol alan usta oyuncu Muhlis Asan’ın hayatını kaybetmesi oldu.

İki değerli sanatçıya Allah’ta rahmet diliyorum…

MELİKE İPEK YALOVA İLE UĞUR GÜNEŞ İTALYA’DA

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncuları Melike İpek Yalova ile Uğur Güneş İtalya’nın en ünlü programı Verissimo’ya konuk oldu.

İtalya’ya beraber giden iki oyuncu sevenlerinden büyük ilgi gördü. Uğur Güneş ve Melike İpek Yalova, tek tek İtalyan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. “Verissimo” daha önce Can Yaman, Demet Özdemir, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ve Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncular katıldı.

ÇOK ÖZEL BİR BELGESEL; SİBER ZORBA

Hayatımızın dijitalleşmesi ile birlikte ortaya çıkan siber zorbalık, yaşanan büyük deprem ve yaraların sarıldığı süreçte de baş gösterdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlar ve tartışmalar kullanıcıları etki altında bıraktı.

Peki siber zorbalık nedir ve nasıl önlenir?

Farkındalık yaratmak için hazırlanan ve Medyatilkisi youtube kanalında ilk üç bölümü yayına giren Siber Zorba belgeselinde ünlüler hikayelerini, uzmanlar ise alınabilecek önlemleri anlatıyor.

Belgeselin katılımcıları arasında, vefatında dahi siber zorbalığa maruz kalan Taha Duymaz da yer alıyor. Fenomen Taha Duymaz'ın depremde hayatını kaybetmediği ve saklandığı iddia edilmişti.

Siber Zorba belgeselinin konuları arasında dezenformasyon da yer alıyor. Türkiye'yi vuran deprem esnasında, sahte sosyal medya profilleri üzerinden dezenformasyon amaçlı yaklaşık 30 bin paylaşım yapıldı.

Bunun yanı sıra, depremzedeler arasında paniğe neden olduğu gerekçesiyle başta Oğuzhan Uğur olmak üzere fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

İçeriğinde tüm bu konuları ele alan ve uzman kişiler tarafından çözümler de sunulan Siber Zorba belgeseli titiz bir çalışma sonucu toplumu bilinçlendirmek için yapılan örnek bir belgesel niteliğinde.

SÖZCÜ TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Kanalın Genel Müdürü gazeteci Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kanalın açılış yaptığını duyurdu.

Sözcü TV’de yayın akışı haber odaklı olacak, ana haber programlarını ise Korcan Karar sunacak. Hafta sonu haberlerinde Ümit Zileli, programlarda sunucu ise İskender Baydar olacak. Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu'nun sunumuyla hafta içi her gün sabah haberleri yer alırken, Deneyimli haberci Lale Özan Arslan'da saat 12 ile ekranda olacak.

Türk televizyon tarihinin kült programları arasında olan Olacak O Kadar, Oya Başar liderliğinde 'Olmaz Bu Kadar' adıyla kanalda yer alacak.

Ayrıca Gazete ve televizyon yazı işlerinin tartışmasız en tecrübeli ismi, medya duayeni Mustafa Sağlamer, Sözcü Televizyonu'nda ‘Daha Dün Gibi' diyecek.

Ankara'nın gündemi, cumhuriyetin başkentine yakışan Ankara temsilcisi Umut Yertutan ile SÖZCÜ Televizyonu'nda ekranlara gelecek.

Ekonomi politikalarında güvenli, doğru, şeffaf bilgiler Özlem Ermiş Beyhan'ın sunumuyla ‘Ekonomi Konuşuyoruz'da ekranlara gelecek.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektörüne dair her şey Merve Ekinci ve Ali Ekber Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelecek ‘Söz Tarımda'da konuşulacak. İkili, SÖZCÜ Televizyonu'nda sorunları dile getirecek, çözüm önerilerini anlatacak, Türkiye'nin tarım ve gıda gündemini belirleyerek sektöre ışık tutacak.

Tuba Emlek, Türk televizyonlarında özlenen üslup, kalite, fikir derinliği ve sakin gücü ekranlara taşıyacak. En sıcak, en hızlı ve en doğru bilgiler izleyicilere aktarılacak.

SÖZCÜ Televizyonu'nun merakla beklenen programlarından biri de ‘Egehan' olacak. Gençliğin sorunlarını, yaşadıkları zorluklarını, gelecekten beklentilerini gençlik birinci ağızdan anlatacak.

THE MANDALORİAN 3. SEZON BAŞLADI

İlk iki sezonu ile büyük ilgi gören Star Wars Dizisi “The Mandalorian”ın üçüncü sezonu nihayet Disney+ da yayına girdi.

Disney+ üzerinden yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin üçüncü sezonu merakla bekleniyordu. Pedro Pascal’ın Din Djarin rolünü üstlendiği ve Grogu karakteri ile evrenin farklı köşelerinde yaşanan maceraların devamı olan The Mandalorian 3. Sezon 1 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyicisine yeniden kavuştu.























