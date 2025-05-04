Gazi Öğretmen tarafından yazılan ve basımı gerçekleştirilen İSLAMI ANLAMAK kitabında yer alan sorular İÇİNDEKİLER bölümünde harf sırasına göre şu şekilde tespit edilmiş …

S - H E L A L - H A R A M

a-Üzerinde Arap harfleri bulunan paralar günah mıdır?

b-Rüşvet haram mıdır?

c-Mark’ın ve diğer dövizlerin değer kazanmasıyla elde edilen kazanç helal midir?

d-Köpek satmak helal midir?

e-Kadın sesi haram değil midir?

f-Dolar, Mark, Euro ve diğer dövizlerin değer kazanmasıyla elde edilen para helal mıdır?

g-Kurbağa ve yılan balığı avlayıp satmak helal mıdır?

h-Kahvehanelerde oyun oynamak günah değil midir?

ı-İşsizlik parası almak helal midir?

i-Haram mal satılabilir mi?

j-Helal olmayan para ile hayır yapılabilir mi?

k-Gazetelerin dağıttığı hediyeler helal mıdır?

l-Evcil olmayan kuşların eti yenir mi?

m-Emekli maaşı helal midir?

n-Domuz sütüyle beslenen koyun yenir mi?

o-Dinimize göre yasak olan Domuz etindeki trişin hakkında bilgi verir misiniz?

ö-Devlet tarafından 65 yaşın üzerindekilere verilen aylık helal midir?

p-Döviz alıp satmak dinen sakıncalı mıdır?

r-Devlet’in müstahsile fark olarak ödediği fazla para helal midir?

s-Bağ-Kur’dan emekli olanların aldığı maaş helal midir?

ş-Bıçakla ekmek kesmek haram mıdır?

t-Altın, Mark ve Dolarlı gün yapmak uygun mudur?

u-Alınan para helal midir?

Ş - Ç E V R E

a-Çevre eğitimi nasıl yapılmalıdır?

b-Çevrecilik konusunda İslamın görüşü nedir?

T - İ L İ M

a-Uzayda canlılar var mıdır?

b-Universiteler dünyada ilk defa kimler tarafından kurulmuştur?

c-Türkçe yazının geçirdiği safhaları anlatır mısınız?

d-Mecelle kanun kitabı mıdır?

e-Kitap okumanın önemi nedir?

f-İslamda miras hukuku var mıdır?

g-Kıyas ne demektir?

h-Kütüb-ü Sitte hakkında bilgi verir misiniz?

ı-İslamda ilim hayatı nasıldır? İslâmî ilimler nelerdir?

i-İslâmiyet ilmî araştırmalara önem vermiş midir?

j-İlim öğrenmek kadınlara yasak mıdır?

k-İslâmiyet ilim adamı yetiştirmiş midir?

l-Hadis hakkında bilgi verir misiniz?

m-Fıkıh ilmi nedir? İlk temelleri nedir? Ne zaman ilim haline gelmiştir?

n-Din ilme önem vermiş midir?

U - A L I Ş V E R İ Ş

a-Zamanında ödenmeyen borçtan dolayı fazla para alınabilir mi?

b-Vadesinde ödenmeyen borç için fazla para alınabilir mi?

c-Müstahsilin ürettiği malını bekletip yüksek fiyata satması uygun mudur?

d-İslâmiyet ticareti teşvik etmiş midir?

e-Eskiden kalan malı yeni fiyata satmak uygun mudur?

f-Ana karnındaki hayvan satılabilir mi?

Ü - F A İ Z

a-Yabancı ülkelerde bankalardan alınan faiz helal midir?

b-Muhammed Abduh'un faiz ile ilgili görüşlerine ne dersiniz?

V - S P O R

a-Halter dershanesi açabilir miyim?

Y - S A V A Ş - B A R I Ş

a-Müslümanlıkta niçin savaş yapılır?

b-İslâmiyet savaş Dinimidir, barış Dinimidir?

c-Allah severek yarattığı insanları niçin savaşa teşvik etmiştir?

Z - V A K I F

a-Vakıf kurmak İslâm’ın emri midir?

b-Vakıf nedir? Dinî açıdan durumu nasıl değerlendirilmelidir?

A A - İ S R A F

a-Tutumlu yaşamak, israftan kaçınmak İslam’ın emri midir?

b-İsraf haram değil midir?

B B - V A T A N S E V G İ S İ

a-Askerden kaçan sanatçılar vatan haini değil midir?

C C - T U R İ Z M

a-Turizmle ilgili gezilecek yerleri gezmek günah mı?

D D - R E S İİ M

a-Resim yapmak helal midir?

E E - Y E M İ N

a-Yemin etmek uygun mudur?

b-Yalan yere yemin etmek günah mıdır?

F F - E V L İ L İ K

a-Erkeklerin Altın'dan nişan yüzüğü takmaları uygun mudur?

b-Yurtdışında yabancı kadınla evlenilebilir mi?

c-Mahkeme kararı ile boşanan kadın başkasıyla ne zaman evlenebilir?

d-Müslüman Türk kızları Müslüman olmayan erkeklerle evlenebilir mi?

e-Kızımı istediğim biri ile evlendiremez miyim?

f-Kızlar anne-Babanın izni olmadan evlenebilir mi?

g-Kadın hangi hallerde boş olur?

h-İki bayram arasında evlenmek Dinen mahzurlu mudur?

ı-İslam’da nesebin önemi var mıdır? Evlenirken adaylarda denklik aranır mı? Nesep nereye kadar muteberdir?

i-Her yıl nikah tazelemek Dinî bir emir midir?

j-Evlenecek kızı görmek uygun mudur?

k-Eşim Dinen boşanmış sayılır mı?

l-Gelinlik giymek İslam adeti midir?

m-Dînî nikahla ilgili bilgi verir misiniz?

n-‘Boş ol’ demekle boşanılır mı?

o-Belediye nikahı Dinî nikah yerine geçer mi?

ö-Alevi bir kızla evlenilebilir mi?

Harf sırasına göre tespit edilen Gazi Öğretmenin İSLAMI ANLAMAK kitabının içindekiler bölümünün bir kısmı da bunlarmış…

( devam edecek )