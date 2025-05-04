Gazi Öğretmen tarafından yazılan ve basımı gerçekleştirilen İSLAMI ANLAMAK kitabında yer alan sorular İÇİNDEKİLER bölümünde harf sırasına göre şu şekilde tespit edilmiş …
S - H E L A L - H A R A M
a-Üzerinde Arap harfleri bulunan paralar günah mıdır?
b-Rüşvet haram mıdır?
c-Mark’ın ve diğer dövizlerin değer kazanmasıyla elde edilen kazanç helal midir?
d-Köpek satmak helal midir?
e-Kadın sesi haram değil midir?
f-Dolar, Mark, Euro ve diğer dövizlerin değer kazanmasıyla elde edilen para helal mıdır?
g-Kurbağa ve yılan balığı avlayıp satmak helal mıdır?
h-Kahvehanelerde oyun oynamak günah değil midir?
ı-İşsizlik parası almak helal midir?
i-Haram mal satılabilir mi?
j-Helal olmayan para ile hayır yapılabilir mi?
k-Gazetelerin dağıttığı hediyeler helal mıdır?
l-Evcil olmayan kuşların eti yenir mi?
m-Emekli maaşı helal midir?
n-Domuz sütüyle beslenen koyun yenir mi?
o-Dinimize göre yasak olan Domuz etindeki trişin hakkında bilgi verir misiniz?
ö-Devlet tarafından 65 yaşın üzerindekilere verilen aylık helal midir?
p-Döviz alıp satmak dinen sakıncalı mıdır?
r-Devlet’in müstahsile fark olarak ödediği fazla para helal midir?
s-Bağ-Kur’dan emekli olanların aldığı maaş helal midir?
ş-Bıçakla ekmek kesmek haram mıdır?
t-Altın, Mark ve Dolarlı gün yapmak uygun mudur?
u-Alınan para helal midir?
Ş - Ç E V R E
a-Çevre eğitimi nasıl yapılmalıdır?
b-Çevrecilik konusunda İslamın görüşü nedir?
T - İ L İ M
a-Uzayda canlılar var mıdır?
b-Universiteler dünyada ilk defa kimler tarafından kurulmuştur?
c-Türkçe yazının geçirdiği safhaları anlatır mısınız?
d-Mecelle kanun kitabı mıdır?
e-Kitap okumanın önemi nedir?
f-İslamda miras hukuku var mıdır?
g-Kıyas ne demektir?
h-Kütüb-ü Sitte hakkında bilgi verir misiniz?
ı-İslamda ilim hayatı nasıldır? İslâmî ilimler nelerdir?
i-İslâmiyet ilmî araştırmalara önem vermiş midir?
j-İlim öğrenmek kadınlara yasak mıdır?
k-İslâmiyet ilim adamı yetiştirmiş midir?
l-Hadis hakkında bilgi verir misiniz?
m-Fıkıh ilmi nedir? İlk temelleri nedir? Ne zaman ilim haline gelmiştir?
n-Din ilme önem vermiş midir?
U - A L I Ş V E R İ Ş
a-Zamanında ödenmeyen borçtan dolayı fazla para alınabilir mi?
b-Vadesinde ödenmeyen borç için fazla para alınabilir mi?
c-Müstahsilin ürettiği malını bekletip yüksek fiyata satması uygun mudur?
d-İslâmiyet ticareti teşvik etmiş midir?
e-Eskiden kalan malı yeni fiyata satmak uygun mudur?
f-Ana karnındaki hayvan satılabilir mi?
Ü - F A İ Z
a-Yabancı ülkelerde bankalardan alınan faiz helal midir?
b-Muhammed Abduh'un faiz ile ilgili görüşlerine ne dersiniz?
V - S P O R
a-Halter dershanesi açabilir miyim?
Y - S A V A Ş - B A R I Ş
a-Müslümanlıkta niçin savaş yapılır?
b-İslâmiyet savaş Dinimidir, barış Dinimidir?
c-Allah severek yarattığı insanları niçin savaşa teşvik etmiştir?
Z - V A K I F
a-Vakıf kurmak İslâm’ın emri midir?
b-Vakıf nedir? Dinî açıdan durumu nasıl değerlendirilmelidir?
A A - İ S R A F
a-Tutumlu yaşamak, israftan kaçınmak İslam’ın emri midir?
b-İsraf haram değil midir?
B B - V A T A N S E V G İ S İ
a-Askerden kaçan sanatçılar vatan haini değil midir?
C C - T U R İ Z M
a-Turizmle ilgili gezilecek yerleri gezmek günah mı?
D D - R E S İİ M
a-Resim yapmak helal midir?
E E - Y E M İ N
a-Yemin etmek uygun mudur?
b-Yalan yere yemin etmek günah mıdır?
F F - E V L İ L İ K
a-Erkeklerin Altın'dan nişan yüzüğü takmaları uygun mudur?
b-Yurtdışında yabancı kadınla evlenilebilir mi?
c-Mahkeme kararı ile boşanan kadın başkasıyla ne zaman evlenebilir?
d-Müslüman Türk kızları Müslüman olmayan erkeklerle evlenebilir mi?
e-Kızımı istediğim biri ile evlendiremez miyim?
f-Kızlar anne-Babanın izni olmadan evlenebilir mi?
g-Kadın hangi hallerde boş olur?
h-İki bayram arasında evlenmek Dinen mahzurlu mudur?
ı-İslam’da nesebin önemi var mıdır? Evlenirken adaylarda denklik aranır mı? Nesep nereye kadar muteberdir?
i-Her yıl nikah tazelemek Dinî bir emir midir?
j-Evlenecek kızı görmek uygun mudur?
k-Eşim Dinen boşanmış sayılır mı?
l-Gelinlik giymek İslam adeti midir?
m-Dînî nikahla ilgili bilgi verir misiniz?
n-‘Boş ol’ demekle boşanılır mı?
o-Belediye nikahı Dinî nikah yerine geçer mi?
ö-Alevi bir kızla evlenilebilir mi?
Harf sırasına göre tespit edilen Gazi Öğretmenin İSLAMI ANLAMAK kitabının içindekiler bölümünün bir kısmı da bunlarmış…
( devam edecek )