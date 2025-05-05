Gazi Öğretmen başta 1964 yılında yayın hayatına başlayan İSLAM MEDENİYETİ mecmuası olmak üzere 60 yılı aşkın süre içerisinde yurt içi-yurt dışında yayımlanan 10’larca yazılı ve görsel basının, her türlü medya kuruluşunun ‘SORUNUZ SÖYLEYELİM’, ‘İSLAMIN IŞIĞINDA SORU-CEVAP-YORUM’, ‘İLAHİYATCI GÖZİYLE’, ‘GERÇEK DİN İSLAM’, ‘İSLAMI ANLAMAK’…köşelerinde, mahallî radyo-televizyonların canlı yayınlarında, özel sohbet toplantılarında Dînî ve Millî konulardaki sorular cevaplandırılmış, yorumlar yapılmış 1000’lerce soru ve cevabın bir kısmı kitap olarak İSLAMI ANLAMAK kitabında yayınlanmış…

Kitapta yayınlanan sorular harf sırasına göre şu şekildeymiş…

G G - B A T I L İ N A N Ç L A R

a-Yıldız falına inanılabilir mi?

b-Sihir ve sihirbazlığın Dim'de yeri var mıdır?

c-Nazar değmesine karşı İslam’ın görüşü nasıldır?

d-Nazar ve göz değmesi nedir?

e-İslam’da muskacılık var mıdır?

f-İslam’da bid’ad var mıdır?

g-Gelecekten haber verenlere inanılabilir mi?

h-Falcılara inanmak Dinen sakıncalı mıdır?

ı-Adak nedir? Türbelere adak yapmak uygun mudur?

i-Ağaçlara iplik-bez bağlamak Dînen uygun mudur?

H H - D İ N

a-Dine inanmak niçin lüzumludur?

I I - S İ G A R A

a-Sigara içmek günah mıdır?

İ İ - D E N İ Z

a-Kur’an’da Deniz’den bahseden ayet var mıdır?

b-Denizcilikle ilgili olarak Din’in ne gibi tavsiyeleri vardır?

c-Deniz suyu ile abdest almak uygun mudur?

d-Ağ atarak Deniz'den yakalanan balıklarla olta ile yakalanarak çabalayarak ölen balıklar yenir mi?

J J - İ Ş C İ - İ Ş V E R E N

a-İslâm’ın işçi haklarıyla ilgili görüşü nedir?

b-İşçi – işveren münasebetleri nasıl olmalıdır?

K K - T A S A V V U F

a-Tasavvuf 'un Din ile ilgisi var mıdır?

L L - A K I L

a-İslam’da aklın mı yoksa naklin mi önemi vardır?

b-İslam’ın akla verdiği önem nedir?

M M - C A M İ

a-Kadınların camiye gitmesi uygun mudur?

b-Hıristiyan bir kimsenin cami inşaatına yaptığı yardım alınabilir mi?

c-Devlet arazisine cami yapmak uygun mudur?

d-Camilerdeki çalar saat İslâm âdeti midir?

e-Cami yaptırmak uygun mudur?

f-Camiden çıkarken hangi ayakla çıkılmalıdır?

N N - D İ N İ B A Y R A M L A R -

M Ü B A R E K G Ü N V E G E C E L E R

a-Üç ayların özellikleri nedir?

b-Kadir gecesi hakkında bilgi verir misiniz?

c-Dinî bayramlar niçin farklı günlerde yapılıyor?

d-Dinî bayramların özellikleri nelerdir?

e-Kadir gecesinin ayrıcalığının sebebi nedir?

f-Dinî bayramların yaşatılması İslâm’ın emri midir?

g-Dinî bayramlar niçin farklı günlerde yapılıyor?

O O - M E Z H E P

a-Niçin mezhep ayrılıkları vardır?

b-Mezhepsizlik nedir? Mezhepleri inkâr edenler Dim'den çıkar mı?

c-Kendi mezhebinin dışındaki imama uymak uygun mudur?

d-Haricilik diye bir mezhep var mıdır?

Ö Ö - K A D I N A İ L E

a-Üvey annenin emzirdiği kızla evlenilebilir mi?

b-Tırnağa sürülen ojenin sakıncası var mıdır?

c-Sütünü emdiği kadının kızıyla evlenilebilir mi? Süt kardeşinin kızı alınabilir mi? Oğlunun süt annesinin kızıyla evlenilebilir mi?

d-Kadınların saç boyatması helal midir?

e-Kadınların okuması dinen yasak mıdır?

f-Kadınlar ezan okuyabilir mi?

g-Kadınların özel halleri ile ilgili bilgi verir misiniz?

h-Kadınlar imamlık yapabilir mi? Namaz kıldırabilir mi?

ı-Kadınlar âdet halinde Kur’an okuyabilir mi?

i-Kadın hakları konusunda İslâm’ın görüşü nedir?

j-Kadınların açık gezmesi uygun mudur?

k-Kadınların dinen ne gibi güvencesi vardır?

l-Kadın ev işlerini yapmaya mecbur mudur?

m-Kadınlar hangi iş yerinde çalışabilir?

n-Haberi yokken eşimin cüzdanından para alabilir miyim?

o-Hanımlar özürlü iken Kur’an-ı Kerim’i dinleyebilir mi?

ö-Hamile kalmayı önlemek günah mıdır?

p-Dul kadınlar evlenmek zorunda mıdır?

r-Dinîmizde kadına verilen değer nasıldır?

s-Eşimin haberi olmadan yardım yapabilir miyim?

ş-Eşimin annesine bakmaya mecbur muyum?

t-Evladın çoğalmasını önlemek doğru mudur?

u-Doğmayan çocuğun miras hakkı var mıdır?

( devam edecek )