Galatasaray’ın en sevdiği döneme geldik; şampiyonluk yarışının son virajı. Sarı-kırmızılılar bu zamana kadar önde girdiği son virajların hiçbirinde şampiyonluk kaybetmedi. Beşiktaş mağlubiyetiyle bir ‘acaba mı?’ soruları yükselmişti tabii. Önce taraftara açık antrenman, ardından Fenerbahçe’nin Giresunspor beraberliği; bir anda keyifler yerine geldi tekrardan. Başakşehir galibiyeti ise çorbanın tuzu biberi oldu. İlk yarıda sarı-kırmızılılar ne var ne yok bastırdı, ataklar arka arkaya geldi. Başakşehir adeta kale önüne otobüs çekerek gollere izin vermedi. Rakibinin açığını arayan Galatasaray, ilk yarı biterken en sonunda penaltıyı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, Icardi’nin kulağına taktiği verdi, Arjantinli yıldız kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0’a getirdi. İkinci yarı ise bambaşka bir Galatasaray vardı sahada. Bu kez Başakşehir uzaktan denemelere başladı ancak Muslera geçit vermedi. Topları dağa taşa atma huyu devam ediyor ama Muslera’nın, onu itiraf edeyim. Beşiktaş maçında dökülen Oliveira ve Mertens yine oyundan çabuk düştü. Okan hoca değişikliklerde yine geç kaldı. Midtsjö ile Zaniolo oyuna girince oyun nasıl da hareketlendi… Gelecek hafta ikisinden biri 11 başlar mı artık, neden olmasın… Kazımcan’a ise ayrı bir parantez açalım; harikaydı resmen. O kadar maç eksiğine rağmen böyle kritik bir maçta hiç sırıtmadı. Bu şekilde oynayıp üstüne daha da katarsa artık kaptırmaz formayı. 1-0’lık skor 3 puan açısından güzel fakat taraftara biraz sıkıntılı anlar yaşatmıştır orası kesin. Artık sarı-kırmızılılar şampiyonluk kapısını araladı. Evindeki 2 maçı da kazanırsa Galatasaray, 23. şampiyonluğunu kutlayacak. Belki de Fenerbahçe derbisi öncesi kalan 3 maçı da kazanıp derbiye şampiyon apoletiyle çıkabilir de, kim bilir… Kalan maçlarda yapılacak ilk şey, performansı düşen oyuncuları yedeğe çekmek. Adekugbe - Kazımcan değişikliğiyle en sorunlu bölge halledildi, sıra kalan 2 isimde. Sağlam viraja, sağlam lastiklerle girilir. Eğer tek lastiğin bile sıkıntılıysa ister şoförün iyi olsun, ister diğer lastiklerin. Her şey çöp olur. Başakşehir maçında orta saha dinamizmi düşmüşken savunmadaki isimlerin hatasız oyunu olmasa puan kaybı kaçınılmazdı. O yüzden ne kadar az risk, o kadar kısa sürede şampiyonluk. Galatasaray’da artık geri sayım başladı. Şampiyonluk kapısı da aralandı diyebiliriz…