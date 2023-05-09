FİT İREM!

Son yılların en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında gelen İrem Derici geçtiğimiz hafta arka arkaya verdiği 3 konserinden sahnedeki fit haliyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Survivor yarışmasıyla tanınan spor hocası olan sevgilisi Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapmaya başlayan ve fit bir görünüm kazanan İrem Derici sahnede çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı konser takvimiyle yaz aylarının en çok konser yapacak sanatçısı olduğunu gözler önüne seren İrem Derici, bu yazda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.

Simge "Aşk yok!"

Simge, önce akşam sahne de efsane şarkısı "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı. “Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."

Gülben Ergen’in son projesi “En Güzel Misafir” kısa sürede dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Hem dizide yayınlanması hem de sosyal medyada birçok paylaşımı üzerine Shazam Top 200 Türkiye listesine 9 numaradan giriş yaptı. Yükselişini sürdürürken, en çok aranan şarkılar arasında “En Güzel Misafir” şarkısıyla yer alan Gülben Ergen, Top 200’de ilk 10’da tek kadın sanatçı olma özelliğini de taşıyor.

HADİSE’DEN BÜYÜK ANLAMLI KONSER

Hadise Depremde Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin 5 Mayıs’ta 7 Bin Hayranın Katılımıyla Volkswagen Arena Sahnesi’nde Muhteşem Bir Konser Gerçekleştirdi.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle herhangi bir maddi karşılık beklemeden destek verdi.

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Volkswagen Arena sahnesinde, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, sohbet etti bazen hüzünlendi duygulandı.

Kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştıran Hadise, tüm müzik listelerine zirveden giriş yapan son hiti Feryat’la açılışını yaptığı konserinde ‘Deli Oğlan’, ‘Prenses’, ‘Aşk Kaç Beden Giyer’, ‘Nerdesin Aşkım’ gibi şarkılarıyla gecenin fitilini ateşledi.

Türk Eğitim Derneği Genel başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Hadise’nin yanına gelerek ‘ hoşgeldiniz, Türkiye’nin geleceğine ışık oldunuz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Konserin geleceğiyle onlarca çocuğun geleceğine dokundunuz. Bu evlatlar sizindir ve size emanettir’ dedikten sonra bir hazırlanan plaket verdi. Seyircilerin büyük alkışı ve tezahüratları sonrasında duygulanan Hadise ‘bu gece benim değil ailesini kaybeden çocuklar için. Burada çok güzel bir gece yaşansın istiyorum. Çok kötü günler yaşadık ama bizi daha güzel bekliyor. Tekrar teşekkürler. Bu gece sizlerin sayesinde oldu’ dedi.

Şarkılar arasında sevenlerini çok özlediğini sıklıkla dile getiren Hadise, genç bir hayranın kendisine uzattığı bir demet gülü kabul ederek sahnede teşekkür etti.

Kariyeri boyunca uluslararası da pek çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan Hadise, her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer aldı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 5 Mayıs gecesi Volkswagen Arena’da konserin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneğine bağışladı.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesince çocuklarımızın psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecekler. Hadise, konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneğine bağışlayacak.

95 yıl önce kurulan, Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği Soma’dan Elazığ depremine kadar ülkemizi olumsuz etkileyen tüm felaketlerde sorumluluk almış, halkımızın ve çocuklarımızın yanına durmuştur. TED depremin akut döneminde de birçok sorumluluk üstelenmiştir. Hayırseverlerden, kurumlar ve paydaşlardan gelen 43 tırdan oluşan yardımlar TED çalışanları, gönüllüleri ve velileri tarafından tasnif edilerek TED koordinasyonunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca toplanan nakdi yardımlar yine ilgili kurumlarla, işbirliği hâlinde yerine ulaştırılmıştır.

“SENSİZ OLMAZ” YAYINDA

Tuğba Ünal, İlhan Şeşen’in “Sensiz Olmaz” şarkısına yaptığı cover çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlhan Şeşen’i ve şarkılarını çocukluğundan beri çok seven Tuğba Ünal, şarkının sahibiyle tanışınca ve sanat yolculuğunda desteğini de görünce en sevdiği şarkısı olan “Sensiz Olmaz” ı okumak ve kendi sesinden armağan etmek istedi.

Söz ve bestesi usta sanatçı İlhan Şeşen’e ait olan şarkının yeni akustik düzenlemesi aranjör Veysel Lekesizgöz’e ait. Tuğba Ünal’ın sahne performansını sergilediği, Bülent Akçiçek yönetmenliğinde çekilen sade ve şık klip DMC etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

3 ŞARKISI TÜRK RADYOLARINDA İLK 100'DE!

Dünyaca ünlü elektronik dans müzik sanatçısı DJ ve prodüktör Tiësto'nun 21 Nisan'da yayımlanan Drive isimli yeni albümünde yer alan şarkılarından üçü Türk radyolarında en çok çalınan şarkılar arasında ilk 100'e girerek büyük ilgi gördü.

Türkiye'de milyonlarca dinleyiciye hitap eden dans müziğin önde gelen dünyaca ismi Tiësto, Drive albümünde yer alan Lay Low, 10:35 ve The Motto şarkıları ile Türk radyolarında hit şarkıları ile yer alıyor.

2 milyar dinlenme rakamını geçti!

Toplamda 12 şarkıdan oluşan ve epik bir geceyi temsil eden Drive albümü, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de birçok listeye girdi ve albüm toplamda 2 milyar dinlenme rakamlarını geçti.

Tiësto'nun 21 Nisan'da yayımlanan Drive albümü, Atlantic Records etiketiyle ve Warner Music Türkiye desteği ile yayımda!