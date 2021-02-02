Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Şarkılarıyla milyonların kalbini çalan, her şarkısıyla zirveyi zorlayan ve en son Romantik Albümünü bizlerle buluşturan Gökhan Türkmen ile keyifli röportajımız sizlerle

Romantik Albüm’ünü uzun bir aradan sonra yayınladınız. Çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Romantik Albümü, 10 parçalık çok keyifli ve nahif bir çalışma oldu. 2019’da 2020 için albüm projesini hazırlamıştık. O yıldan bu yana her ay yayınladığımız parçaları albüme dahil ettik. 4 tane de yeni parça ekledik. Keyifli geri dönüşler alıyoruz. Derdim çıkış parçası çok sevildi.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Ben her hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi de yeni hayallere yelken açtım. Güzel projelerle hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Zaman içerisinde haberiniz olacak.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Olumsuz baktıklarını düşünmüyorum. Müziği kitlelere daha hızlı ulaştırmanın yolu single olarak parça çıkarmak. Bu nedenle djiital dünyada buna yatkınlık fazla.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Ben ikisinden de keyif alıyorum. Projeye göre değişiyor Albüm uzun bir süreç ancak single çalışmalarının dinleyicilere daha hızlı ulaşması mümkün. Tercihinize bağlı. Önemli olan, dinleyici keyif aldıkça biz de memnun oluyoruz.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Herkes kendi rakibidir. Böyle bakarsak hayata, daha kolay akar yaşam.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Uyku:)

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Sanatçı olmanın verdiği rahatlık, kolay gelinen nokta gibi şeyler her zaman yanlış anlaşılıyor. Çok basit sanılıyor bazı şeyler... Ne kadar anlatsak konuşsak da yanlış anlaşılıyor gibi geliyor bana. Onun dışında kendimi çok net ve doğru ifade edebildiğimi bu yüzden de çok fazla yanlış anlaşılmadığımı düşünüyorum.

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Herkes hayatta herşeyi yapmakta özgürdür. Önemli olan bu devinimden sonra nasıl bir tavır sergilediğin ve hangi söylevlerde bulunduğundur. Dilerim, uzun soluklu ve başarılı işler üretilsin.

Youtuberlardan beğendiğiniz, izlediğiniz isimler var mı?

Yok hiç takip etmiyorum gerçekten.

İdol ya da idolleriniz var mı?

Barış Manço, Lenny Kravitz, Denzel Washington.

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Herkesin yolu farklı... Bence Türkiye’de Pop müzik yok. Yani hangi müzik o dönem popülerse o müzik “Pop Müzik” olarak değerlendirilebiliyor. O yüzden de Türkiye’de çok karakteri olan bir müzik türü değil!!! İyi müzik, doğru sound ve emek verilen müzik var artık. Tarzın hiç önemi yok.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

Aklı selim tutmalı. Sevdiklerinle bir arada ve iletişimde olmalı. Yalnız başımıza değil bir arada olmanın gücünü hissetmeliyiz. Müzikal anlamda da üretmeliyiz. Zihnimizi meşgul tutmak adına da kendimizi geliştirmek adına da olabildiğince üretmeliyiz.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Şuan yalnızca pandeminin olmamasını diliyorum. Onun dışında hayatımda yaşamış olduğum her şeyden de şuandan da çok mutluyum. Her zaman olması gereken olur. Ben hayatımdan memnunum.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Hayır. Ben nasılsam hep öyle bir adamım. Müzikal kimliğimle sosyal yaşamımdaki ben arasında fark yok.

Konserlerde uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kalabalık bir mekanda güvenlik için ve sağlıklı bir konser süreci geçirmek için çoğu zaman bu gerekiyor maalesef. Kimi izleyicilerin sahneye fırlaması hem sahnedeki performansı etkiliyor, hem de onların canlarını tehlikeye atıyor. Ama dediğiniz şey soyut bir barikatsa; evet o kötü bir engel. Sanatçı yaşadığı sahneden de, gerçek hayatında etrafındaki insanlardan da kopmamalı ve arasına bir engel koymamalı.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Spor yapmaktan, film izlemekten, ailemle ve dostlarımla birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorum.

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Magazin bu işin bir parçası. Ama diğer yandan bu bir tercih. Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada sektörün bir parçası. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Dediğim gibi bu müzisyenin kendi müzikal yolculuğunda bir tercihtir.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Amaç ve hedefler önemli. Sürdürülebilir bir üretim ve var olma amacını taşıyorsan o doğrultuda ilerlersin. Düşersin ama kalkarsın. Yalnızca popülerlik uğruna yapılan çalışmaların çoğu ne yazık ki kayboluyor.

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı yoksa erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar, ya da daha şanslılar?

Bu seksist bir yaklaşım olurdu. Kadın veya erkek, çok başarılı müzisyenler yalnızca üretenler ve seçici davranarak ilerleyenlerdir. Cinsiyet önemli değil. Doğru strateji önemli.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi, yakışıklılık-güzellik mi, zekası mı olmalı? Sizce sizin en belirgin özelliğiniz nedir? Hangisi üzerinden ilerlenirse başarılı olunur?

Sevenlerine bakımlı görünmek apayrı bir konu. Önemli olan çalışmak, üretmek ve paylaşmak. Yetenek te burada önemli. Doğru insanlarla yol alırsanız sizi kimse tutamaz. Benim kendi özelliklerimden bahsetmem abes olur; ancak bu iş bir paket program gibi. Her şeyden biraz olması lazım.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Sağlıklı ve güvende olsunlar, kendilerini ve sevdiklerini korusunlar. Pandemi sonrası görüşmek üzere.

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Sabahtan akşama masa başı bir iş.

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan ve samimiyetsizlik.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Tutmuyorum artık.

Uğurlu sayınız?

4

En sevdiğiniz renk?

Mavi.

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Hiç değilim. Egom tabii ki yüksek; ancak kontrolüm sağlamdır.

En son izlediğiniz film, dizi?

Film: 99 F (Tekrar) Dizi: Punisher

En son gittiğiniz konser?

Konser mi? O neydi:)