Galatasaray’da geçtiğimiz sezon sona erdiğinde taraftarın kafasında tek bir şey vardı; Mauro Icardi’nin bonservisi. 7’sinden 70’ine herkesin diline doladı adam Aşkın Olayım şarkısını. Farklı bir şey vardı Icardi’de. Çok golcü geldi gitti bu ülkeye, kimleri kimleri gördük ama böyle bir aşk görülmedi. Galatasaray yönetimi gereğini yaptı. Arjantinli yıldızın bonservisi aldı, hem de ne şartlar altında. Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın İtalya’ya olan sevgisini bilmeyen yoktur. Sürekli de tatile giderler Milano’ya, Inter maceraları her ne kadar olaylı bitmiş olsa da. Başta Milan girdi devreye, Juventus “Vlahovic’i satarsak biz de devredeyiz” dedi, Roma ise anbean nabız yokladı. Üstüne de takım başı 1 milyar dolar bütçe dağıtılınca Suudi Arabistan ekipleri piyasayı darmadağın etti. Önce 23 milyon dolar ardından 30 milyon dolar teklif geldi Icardi’ye 2 farklı Arap ekibinden. Galatasaray taraftarı tam ümidi kesiyordu ki, sarı-kırmızılı ekip Icardi ile anlaşmaya vardı. Taraftarların içi yine rahat değil tabii, Icardi’yi karşılarında görmek istiyorlar imzayı görmek istiyorlar haklı olarak. Bir de üstüne Wanda Nara’nın rahatsızlığı çıkmaz mı… Taraftarlarda yine başladı bir telaş. Üstüne Arjantin basını, ‘Wanda Nara lösemi’ manşetini atınca iyice panik oldu herkes. Sağlığın yalan haberi mi olur abicim o nasıl manşet… Wanda’ya yakınlarından çok Galatasaray taraftarından gelmiştir ‘geçmiş olsun’ mesajı. Sağlık testlerinin sonuçları için verien gün cumartesi derken pazartesi oldu, pazartesi derken çarşamba oldu iş arapsaçına dönüyordu ki Nara, İstanbul’a geleceklerini duyurdu. Galatasaray iletişim ekibi yine çok güzel bir iş çıkararak Fabrizio Romano’lu videoyla yıktı geçti ortalığı. Icardı’nin geliş saati duyuruldu, taraftar havaalanına çağırıldı. Icardi gece 12’de inecekti, 1 saat öncesinde gittim havaalanının oraya. Ben böyle bir izdiham görmedim. Havaalanına giriş yapılacak yollar da kapatılınca e5 bile kilitlendi öyle bir izdiham. Bu arada ben hayatımda çekiciyle yol kapatıldığını görmedim. Görevliler bile geçirilmedi, yaygara koptu. Karşılamaya giden çoğu tanıdığım girememiş kalabalıktan, bugün öğrendim. Icardi Galatasaray’a olan sadakatini gösterdi, bundan etkilenerek sevgisi katbekat artan taraftar da Arjantinli golcüye hak ettiği ilgiyi gösterdi. 2. Mauro Icardi dönemi Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu transferi bitirebilme başarısını gösteren Dursun Özbek, Erden Timur ve tüm yönetime de tebriklerimizi iletelim. Dipnot: Maaş konusu başlarda az da olsa tartışıldı çünkü bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro’ya dayanacak bir maaş Türkiye şartlarında çok fazlaydı. Ama zaman geçtikçe, Türkiye’de ve Avrupa’da bu kaliteden çok daha düşük isimlere verilen paralar görülünce, Icardi’nin ülke çapında yarattığı etki düşünülünce para tartışması tamamıyla ortadan kalktı. Ayrıca Galatasaray’ın bonkör sponsorları, Zaha transferinde olduğu gibi bu transferde de elini cebine atıp bonkörlüğünü göstererek tüm camianın sevgisini kazandı.