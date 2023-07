Bir diğer anlamı da bağımlılık olan terk edilmesi zor veya imkansız olan her türlü davranışlarımızdır. Alışkanlık zamanla insanda tutku haline gelir.Bu alışkanlıklarımız bizlere fayda sağlayan, sağlıklı olan, alışkanlıklar olabileceği gibi faydasından çok zararı olan alışkanlıklar da olabilir. Bazen öyle alıştığımız şeyler olabilir ki , kendimize zarar vermekle kalmaz, çevremizdeki sevdiğimiz kişileri de etkiler.Sigara, alkol, kumar gibi bağımlılıklar en çok duyduğumuz, dilimize dolanan argo ve küfür içerikli sözler, sağlıksız besinler tüketmek kötü alışkanlıklardan bazılarıdır. Maalesef bu alışkanlıkları terk etmek çok zordur. Aynı şekilde kitap okumak, sosyal aktivitelere katılmak, sanatla uğraşmak, spor yapmak ,sağlıklı besinler tüketmek de faydalı alışkanlıklardır. Her insan faydalı alışkanlıklar da edinebilir zararlı alışkanlıklar da..ancak, uzun süre devam ettiğimiz her davranış bizlerde vazgeçilmesi zor alışkanlıklara dönüşebilir. Bir davranışta bulunmadan önce bu davranışın bize neler getirebileceğini düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Unutmayalım ki, alışkanlıklar bir kere edinildiğinde onlardan vazgeçmek çok zor olabilir. Bu yüzden kendimizi her zaman güzel şeylere alıştırmalı, kötü alışkanlıklardan da uzak durmalıyız.