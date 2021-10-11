Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1398
ALTIN
504.77
DOLAR
8.9404
STERLİN
12.2205
EURO
10.3623
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Mal Alımı İçin İhale...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2021 Pazartesi 10:05
0 Okunma
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

ADIYAMAN - SURİYE'de terör örgütü tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Fatih Doğan’ın (27), Adıyaman’daki baba evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’in Mare ilçesinde güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Özel Harekat polisi Fatih Doğan şehit oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi, Adıyaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Emine Doğan çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. Fatih Doğan'ın acı haberini alan aile, cenazenin bulunduğu Gaziantep'e hareket etti. 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Doğan'ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Şehit olan Fatih Doğan ve Cihat Şahin’in cenazesi bu sabah saat 10.00’da Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyamana şehit Ateşi Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı
'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans