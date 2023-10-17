Yaşamın en önemli değerlerine şöyle bir göz gezdirirsek;

Sevgi- Güven ve Saygı üçlemesi birbirinden asla ayrılamaz. Güven bu üçgenin mahyasıdır. Güvenin olmadığı yerde çatı çökmeye mahkumdur.

Niye böyle bir giriş yaptığımı sorarsanız, bu unsuru hatırlatan bir filmi izlemek yetti bana.

Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği ‘Güven Bana’ filmi, geçtiğimiz hafta galası Paribu Cineverse Kanyon AVM'de gerçekleşerek tüm Türkiye’de vizyona girdi.

Filmin kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi farklı kuşaklardan başarılı oyuncular var.

Annelerini kaybettikten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olayları konu alan film, tefecilerden alınan borç parayla başlarına açılan bela, bu durumdan kurtulmaya çalışırken girdikleri daha zor durumları anlatıyor.

Hıh diyorsunuz ‘Bu güvenilir’ yok… o da mesnetsiz çıkıyor. Kim doğru kim yanlış karışıp gidiyor. (Söylemeden edemeyeceğim, bazen bana ‘Neredesin Firuze’ filmini, bazen de karakterler Recep İvedik tiplemesini çağrıştırdı)

Ölüm sonrası yapılan ritüellerimiz ve bunların istismarı kara mizah ile iyi harmanlanmış, ters köşe vuruşlarla, biraz fazla uzatılmış fantastik aksiyon halleriyle de olsa film akıcı… Geri dönülmeyen yollara girişin, bir türlü çözülemeyen sorunları da beraberinde getirmesinin anlatım başarısı, doğru seçilmiş castlar, kendine özgü hikayesinin mizah unsurlarıyla donanmış.

Bir miras yüzünden istemeden de olsa kendilerini ucu mafyaya uzanan olaylar içinde bulan kardeşlerin yaşadığı bu macera, filmin hedefini dünyaya açılmak isteğiyle pekiştiriyor.

Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar oyunculuğu ile hünerli bir çılgın projeye imza atarken, Erdal Özyağcılar…

O ne muhteşem oyuncudur. Girdiği her rolün üstesinden başarıyla gelen O üstad, filmde yine harikalar yaratmakta.

Sezona iyi başladık. Herkese iyi seyirler.