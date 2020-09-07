Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER:

1– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

2– Sertab Erener – Geçer

3– İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

4– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

5– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

6– Sibel Can – En Büyük Aşkım

7– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

8– Gülşen & Edis – Nirvana

9– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

10– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

PARTİYE KATILDILAR! ÜNLÜLERE KORONA ŞOKU!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Covid-19'u kaptığı Hisarüstü'ndeki doğum günü partisine; Şeyma Subaşı, Murat Dalkılıç, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman ve Kasım Garipoğlu gibi tanınmış isimlerinde katıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan o partide çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Model Şevval Şahin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta doğum gününü Hisarüstü'nde 20 bin TL'ye kiraladığı evde yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Yiğit Marcus Aral'ın maske ve mesafe kurallarına uyulmayan parti sonrası Covid-19 kaptığı öğrenildi. O ismin koronavirüs kaptığı partiye ünlü isimlerde katılmış!Yiğit Marcus Aral'ın evindeki partiye başta Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Murat Dalkılıç, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman ve Kasım Garipoğlu olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı ortaya çıktı. Partiye katılan diğer isimlerinde koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı tartışma konusu oldu. Sevgilisi Yiğit Maruc Aral'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından konuşan Şevval Şahin, "Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım" açıklamasında bulundu.

AŞK 102 VE YENİ HAYAT SETİNDE KORONA ALARMI!

Türk dizi sektörünün son yıllardaki en başarılı genç isimleri arasında yer alan ve Netflix'in Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka korona virüse yakalandı. Öte yandan İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Kubilay Aka, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından soyal medya hesabından, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı. Öte yandan aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan Love 102 oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak. Pırıl pırıl genç yeteneklerimiz de korona oldu. Koronayı hala hafife almasak mı? Risk büyük, maske takalım, mesafeyi koruyalım.

ADANALILAR BU ALBÜMDE

Kinyas OZ sözleri ve müzikleri kendisine ait yepyeni reggae/hiphop esintili albümü “Adana Roots”u müzik severlerinin beğenisine sunuyor. İki şarkıdan oluşan albümün “Yaz” adlı şarkısında Kinyas’a vokalde Bilge Kösebalaban, davullarda Okan Akkuzu eşlik ediyor. Albümün düzenleme, mix ve mastering’leri de Aykut Acarlar’a ait. Emeği geçen herkesin Adanalı olması sebebiyle albüme “Adana Roots” adını veren Kinyas OZ Adana kökenli müzisyenlerin Yaz adlı şarkıda bir araya gelmesinin onun için çok özel olduğunu dile getiriyor. Albüm “Adana Roots” etiketi ile25 Ağustos'ta tüm dijital müzik platformlarında yerini alıyor.





VASİYET İLE GELİYOR

Haluk Levent yeni stüdyo albümünü tamamladı. Vasiyet adını taşıyan albüm türkülerden oluşuyor. Birbirinden güzel türküler Haluk Levent'in eşsiz ve farklı yorumuyla bizlere ulaşacak. Haluk Levent okumaları 3 günde yaparak albümü tamamladığını instagram hesabından paylaştığı bir post ile duyurdu.

2020'de en çok satan albüm

Attila Özdemiroğlu besteleri tribute albümü 2020 yılında yayımlanan albümler içinde en çok satan albüm oldu. Fiziki olarak MÜYAP verilerine göre en çok satan albüm olan çalışmanın önümüzdeki ay plağıda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Demek ki fiziki satışlar hala devam ediyormuş. TikTok'a sığınan şarkıcılara, müzisyenlere duyurulur. Fiziki satış devam ediyor. Artık öyle bir dönemdeyiz ki sadece TikTok'ta tutacak şarkı arayan sanatçılar var. Yapmayın bu sektörü bu hale getirmeyin.

KALBEN DİNLEYİCİYİ ŞAŞIRTTI

Kalben gene herkesi şaşırtmayı başardı. Pandemi döneminde yayımladığı Kap Hanım albümü ile tüm listelerde 1 numara olmayı başaran Kalden dinleyicisinin listelerde en üst sıralara çıkardığı şarkılar yerine ters köşe yaparak Seni Özledim isimli çalışmasının video klibini yayınladı.