Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER



1– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

2– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

3– Sibel Can – En Büyük Aşkım

4– Gülşen & Edis – Nirvana

5– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

6– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

7– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

8– Hadise –Küçük Bir Yol

9– Ece Ronay – Şiki Şiki

10– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm





‘’SAMİMİYETLE VE GÖNÜL VEREREK MÜZİK YAPMAK BAŞARI GETİRİR’’



Özkan Meydan & Alican Özbuğutu "808" adlı albümünün ilk single çalışması Tuğçe Kandemir ''Kördüğüm'', Dijital Meydan etiketiyle yayımlandı. Ekipteki isimlere bakıyorum ve hepsi pırıl pırıl genç yetenekler. Bu genç yeteneklerin en güzel yanları ya da yetenekleri ise üretken olmaları. Aramıza katılalı 3 yıl oldu sayısız hit şarkı çıkardılar. Bu genç yetenekler magazin basınından beslenmedi, gönüllerine güvendiler ve gerçekten müzik ürettiler. Sonuç ortada. Başarıdan başarıya koşanların buluştuğu şarkının kötü olması beklenir miydi? Asla. Tuğçe’nin sesini dinledikçe ferahlıyorum ve nağmeleriyle huzura eriyorum. Bu şarkıyı her dinleyişimde başımı alıp gidesim geliyor ve ferahlayasım geliyor. Kliplerinde yapaylık yok ama doğallık çok. Onu dinlerken ortamla bağımız kesiliyor, sesi alıyor sizi uzaklara götürüyor ve isterse olduğunuz yere getirmiyor sizi arındırıyor. Çizgisini bozmadan yoluna devam etti, bir rap furyasıyla popüler olmadı. O yüreğindekileri hissederek melodilere dökerek popüler oldu. İyi ki de popüler oldu, nice güzel hit şarkılar duyacağız ondan!





‘’KEŞKE KONSERLER OLSA DA BAĞIRA ÇAĞIRA SÖYLESEK’’



Yeni jenarasyonun üretken isimlerinden Sena Şener, Pasaj Müzik etiketli Affetmem adlı yeni çalışmasını 18 Eylül Cuma tüm dijital platformlarda yayınlandı. Teni Tenime’yle tanıştığımız bu daha az karanlık ve bizi dansa davet eden Sena, Kapkaranlık Her Günüm teklisi ardından tekrar kanımızı hızlandırıyor. “Affetmem”, tüm prodüksiyonu evde yapan Sena’nın Rock hissiyatlı gitarlara ve eğlenceye yüzünü dönüşü. Affetmem’in gitar ve vokal üzerine kurulu altyapısı eğlenceli olduğu kadar bir ormanda yetişmiş gibi vahşi. Ritmiyle insana nostaljik bir Twist dansı yapma isteği verse de şarkı yapısıyla ve pervasız sözleriyle oldukça günümüzden. İstediğini almak için salaş bir orman savaşçısı olmaktan çekinmeyen kadın, karşısındakine rol kesmeyi bırakmasını, onu olduğu gibi sevmesini söylüyor. Yoksa “Affetmem!”. Şarkı kıpır kıpır bir şarkı, konserler olsa da bağıra çağıra söylesek. Tabii bilin bakalım ne eksik? Konser eksik. Malum koronavirüs sadece konserler de bulaşıyor.





SPOTIFY GLOBAL LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN SÜRPRİZ BİR İSİM!

“Sallan” şarkısıyla bütün dikkatleri üzerine çeken XiR, bu kez Spotify Global Viral 50’de 38. sıraya yükselerek listedeki Türkiye’den tek isim olarak yerini aldı. Dünyayı kasıp kavuran BTS, Cardi B, Maluma ve Lil Baby gibi isimlerin yer aldığı ve dünya çapında sosyal medyada en çok paylaşılan şarkıların bulunduğu listeye önemli bir giriş yapan XiR, yükseliş ivmesini sürdürüyor. Bir ay gibi kısa bir sürede yüksek dinleme rakamlarına ulaşan, Spotify Türkiye Top 50 listesinde 15. sırada yer alan ve kısa sürede klibiyle de 4 milyon kişiye ulaşan XiR’in “Sallan” şarkısı global başarısıyla da adından söz ettiriyor. Basemode Records, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan, sözleri XiR, müziği ve düzenlemesi Carlifornia imzası taşıyan “Sallan” afrobeat, drill, trap gibi tek bir hiphop alt türüne sığdırılamayacak özgün bir sound ve alışkın olduğumuz kirli vokal stilini bir araya getirdiği “Sallan” şarkısıyla uzun süre gündemdeki yerini koruyacak. XiR’in “Sallan” teklisi, tüm dijital platformlarda yayında, klibi de Basemode Records youtube kanalında yayında.



DİNLEYİCİ KİTLESİ GENİŞLEYECEK

Belma Şahin sözü ve bestesi kendisine ait ‘’Ve Ben…’’ adlı çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının düzenlemesini Murat Yeter üstlenmiş. Müthiş bir müzik adamının yaptığı düzenlemeyi duyar duymaz ayakta alkışladım. Belma Şahin’in Ve Ben şarkısını ben Sıla şarkılarına benzetenlerdenim. Kötü bir eleştiri değil bu adeta gece kulüplerine çıkardığı hitlerle damga vuran Belma Şahin efkar masalarına da dahil olacaktır. Nasıl güzel bu yorum böyle. Ben ilk dinleyişte şarkıyı favorilerime ekledim. Hepimizin içinde bir acı vardır, üzüntü vardır ve yok etmeye kararlıyızdır. Belma Şahin bu acıları yok etmiş ve bize de şarkıda taktik öğretiyor. Belma Şahin çok farklı dinleyici kitlesine ulaşacaktır. Şarkının, klip çekimini ünlü yönetmen “ Tamer Aydoğdu”nun yaptığı, çok yalın ve naif bir klip eşliğinde, “ Ve Ben… ” adlı tekli çalışmanın, Emre Grafson Müzik etiketi ile 18 eylül 2020 tarihinde tüm digital platformlarda yer aldığını da duyurayım.

İLK KLİP HEYACANI

Ercan Göler süpervizörlüğünü Soner Arıca’nın yaptığı sözleri Ahmet Yıldırım ve Şebnem Gürbüz’e, müziği Şenol Sütçü’ye, düzenlemesi Metehan Köseoğlu’na ait “Bende Bir Şey Yok” isimli ilk solo single’ını kliplendirdi. “Bende Bir Şey Yok” şarkısının video klibi; Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Beykoz Kundura platolarında çekildi. Klipte Göler’e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans öğrencisi Ezgi Yaren Karademir eşlik etti. Ben Ercan Göler’in şarkısını sevenlerdenim. Nakaratının dile dolanması ve hemen tekrar edilebilir olması şarkıya artı katıyor. Sonraki çalışmalarının öncüsü olacaktır.



‘’MESAFE FARKLI EĞLENCE AYNI’’

Pandemi döneminde en çok etkilenen gece hayatı oldu. Müzik oldu, sanat oldu. Koronavirüs süreci devam ediyor ve vakalar yeniden yükselmeye başladı. Eğlence sektörü en büyük yarayı aldı. Geçen hafta sonu eğlence sektörünün nabzını tutmak istedim ve Sil Baştan Cihangir’e gittim. Sil Baştan Cihangir pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uygun bir işletmeyi hayata geçirebilmiş. Mesafe kuralını nadir başaran işletmelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çalışanlar da hijyene bir o kadar dikkat ediyor. Mekanın başarılı P&R danışmanı ve işletmesinde yer alan Murat Zor, ‘’Pandemi sürecinde Bakanlık’ın talimatlarına uyuyoruz. Mesafe, maske ve hijyen kurallarını eksiksiz uyguluyoruz. Müdavimlerimiz şunu bilsin ki mesafemiz farklı olsa da eğlencemiz aynı.’’ dedi. Bu arada gece boyunca kabinde Serkan Karademir vardı. DJ Serkan Karademir’in müzikleri de şahane! Unuttuğunuzu düşündüğünüz ama çaldığı an eşlik ettiğiniz ve anılarınızı hatırlatan şarkılar ondan sorulur!