Hakan KANBUROGLU

HAKAN'CA YORUMLAR

1– MEG – Yaralarımı Sar Ölmeyim

2– Hande Yener – Aşk Sandım

3– Bilal Sonses & Yıldız Tilbe – Hasbelkader

4– Mabel Matiz – Toy

5– Bedo - Sana Ne ft. POS

6– Yansı – Haklı Haksız

7– Tuğkan – Kusura Bakma

8– Ömer Topçu – Masal

9– Emir Can İğrek – Akşamcı

10– Emir Taha – Huyu Suyu





POPUN KRALİÇESİ ZİRVEDEN GİRİŞ YAPTI



Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni bir Sıla şarkısı ile iTunes En çok satanlarda 1 numaradan giriş yaptı! 2019 yılında çıkardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında da birlikte çalışan Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geldi. Sözü Sıla ve Ali Enis Eyüpoğlu, müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Kahır' isimli yeni single çalışması ile Sosyal Medya’nın gündemine otururken çıktığı an itibariyle Dijital Müzik Platform listelerine ilk sıradan giriş yapan Demet Akalın gelen güzel yorumlardan çok mutlu olduğunu dile getirdi.





SOSYAL MEDYADA ELE VERDİLER

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, Kapadokya'ya tatile gitti. İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın tatil kaçamağını, Aydoğan'ın polar sweatshirt'ü ele verdi. Önce Gurur Aydoğan'ın Kapadokya'da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Bu detay, çiftin takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Altınbilek'in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana'ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili "Hilal yakın arkadaşım, İstanbul'a geldiğinde tabii ki görüşüyoruz" yorumunu yapmıştı.





BAŞARI GÜZELLİK İLE BULUŞTU!



Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımlarını görünce ‘Allah nazarlardan korusun’ demeyi ihmal etmiyorum. Romantik komedi yapımlarıyla gündeme gelen Özdemir’in dram projesinin de hakkını başarıyla vermesi onu değerli bir oyuncu kıldığı gibi sosyal medyayı sempatik bir şekilde kullanması onun halka yakın durmasını sağlıyor. Bir markanın tanıtımından fotoğraf paylaşan Özdemir’in güzelliği dillere destan oldu. Özdemir’in yakın arkadaşı olan, tv8’in ekran yüzlerinden Saadet Özsırkıntı, “Offff bee arkadasımm” yorumunda bulundu. Modacı Kemal Doğulu, “Abart” diye yanıt verdi. Sibel Arna ise, “İşte geliyor özel harekat” diye yazdı. Seda Sayan bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi ile yanıt verirken, Şükran Ovalı’da kalp emojisi ile beğenisini gösterdi. Demet Özdemir’e hayranlarından 1 milyona yakın beğeni ve 11 binden fazla yorum geldi. Kendisi hem ekranların hem sosyal medyanın en başarılı ismi olabilir.





BOŞANMA HABERİ YALAN

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanma haberleri 30 Kasım gece yarısı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları ileri sürüldü. Çiftin geçen günlerde haklarında birbirini aldattıkları iddia edilmişti ve iki isim magazin gündemini sallamıştı. Selin Ciğerci konuyla ilgili ‘’Benimle uğraşıyorlar, uyudum uyandım boşandılar haberi var. Uyumamı mı beklediniz, Yok biz gayet mutluyuz.’’ dedi.





EVLİLİKLE TAÇLANSIN!

Sevgili oldukları iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü çift sosyal medyada paylaşımlarından ortaya çıkan aşklarını itiraf etmişti.

34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkınde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşklarını belgeleyen ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Ben ikiliyi çok yakıştırdım, birini sürekli sakin diğerini de deli dolu görmeye alıştık. İkisi birbirini tamamlayan iki parça. Umarım nazar değmez ve bu aşk evlilikle taçlanır!



İZLEMEDEN YORUMLAMASANIZ!



Pandemi döneminde katıldığı ev partileriyle eleştirilen Öykü Çelik, çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncu, “Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle kadınların tepkisini çekti. Kendisine yapılan eleştirilerin ardından konuşan Çelik, aslında kendisini eleştirdiğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Gerçekten şaka gibisiniz! Öykü Çelik hanımefendi bambaşka bir olay anlatmış! Nasıl olur da bu haberi başka yerlere çekebilirsiniz? Orada Karadeniz kadının deli dolu, yeri geldi mi bam teline basıldı mı sinirlendiğini anlatmış. Nasıl olur da buradan kutuplaştırıcı bir söylem çıkarabilirsiniz? İlk okuduğumda ben de bir kadın bir kadına nasıl böyle hakaret ediyor dedim fakat görüntüleri izleyince Öykü Çelik’in bambaşka bir şey anlattığını algıladım. Şu linç kültüründen ne zaman çıkacağız? Magazin sayfaları kendilerine sırf fazladan yorum gelsin diye herkesi linç ettiriyor. Bırakın artık bu ayakları!





"UTANIYORUM"

MasterChef Uğur geçmişte Twitter'da paylaştığı gönderiler sebebiyle diskalifiye oldu. Diskalifiye olmasıyla ilgili MasterChef Uğur, ''İnsanların tanıdığı Uğur'u ben buradan dışarı çıktıktan sonra da göstermek isterdim ama geçmişime sinirliyim. O insanların tanıdığı Uğur ben değilim. Kendime sinirliyim. Geçmişime sinirliyim. Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmaktan utanç diyorum. Geçmişin bu şekilde önüme çıkmasından utanç duyuyorum. Beni destekleyen herkesten özür diliyorum. Buraya gelmeye yüzüm yoktu, sizin yüzünüze bakamıyorum. Kötü durumdayım.'' cümlelerini kullandı. Evet Uğur'un hakaretleri çok ağır, evet Uğur'un yaptığı paylaşımları birçok ergen yapmakta. Ama onun hayalleri artık yarım kaldı. Ben Türk halkından dilediği özrü kabul ediyorum, yaptığı hakaretleri de gençliğine veriyorum. Keşke yapmasaydın, hakaretlerin bizi sinirlendirse de gözyaşların bizi üzdü. Geçmişe dönük suç olur mu? İnsan 1 yılda bile olgunlaşabiliyor. Bugün düşündüğümüzü yarın aynı şekilde düşünmüyoruz. Bu olaydan Uğur ve Uğur gibiler büyük dersler çıkarsın. Hakaretsiz fikirlerin konuşulduğu günlere uyanalım.

Seslenen Adam Engin Dal

Temmuz ayında verdiği röportajında hayallerinin taslağının hazır olduğunu ve ‘’Şirin, Andrey Arsenyeviç Tarkovski'si, Freddie Mercury'si ya da daha Fazıl Say'ı olmak istiyorum.’’ dedikten sonra şu sıralar piyasaya çıkacak olan ilk teklisi için stüdyo sürecini tamamlandı. Klip hazırlıkları devam eden Seslenen Adam Aralık ayında beklenen ilk teklisi ile şiir dinleyicileriyle buluşacak. Seslenen Adam eserlerini kanaviçe gibi işlemeye devam ediyor.





İFŞA SUÇTUR BUNA DİKKAT ÇEKEN YOK!



Survivor yarışması sonrası sık sık birlikte görüntülenen ve sarmaş dolaş yakalanan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu. İfşanın bir suç olduğunu belirtmek istiyorum. Peki bu suçun vahim durumuna dikkat çekmek yerine diğer Survivor yarışmacılarının dalga geçen yorumlar yapmaları normal mi? İkilinin videosundan sonra Survivor Evrim, Yasin, Aycan ve Sercan Yıldırım hemen paylaşımlar yaptı.Survivor Evrim emojilerle duygularını paylaştı. Üst üste paylaşımlar yapan Evrim Keklik “Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki youtube videosu ne acaba hahahahhaa” yorumunu yaptı. Yasin Obuz ise yarışmada Nisa’dan hoşlanan Sercan’a “Sercan koş seco sesli güldüm” yazdı. Sercan Yıldırım ise “Geldim geldim tamam” diyerek öpücük emojisi paylaştı.

Aycan ise imalı bir emoji paylaştı. Aycan Yanaç yalanlama açıklamalarından sonra ortaya çıkan öpüşme videosunu görünce burnu uzayan emoji paylaştı. Mert Öcal ise “Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar” dedi. E Survivor bitti! Kim konuşuluyor? Nisa ve Barış. Ne şampiyon konuşuluyor ne diğer yarışmacılar. Konuşulanı taşlarlar, gün gelir sizin bir videonuz düşer o zaman aynı yorumlar size yapılır. Barış ve Nisa hakkında içiniz ne çok dolmuş, yarışma biteli kaç ay oldu hala başarılarını hazmedemiyorsunuz. Pes doğrusu!