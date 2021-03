Hakan KANBUROGLU

Hakan’ın Kulağındakiler

1– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

2– Kerimcan Durmaz –Peşimde

3– Hadise – Olsun

4– Buray – Yüreksiz Tilki

5– Tuğçe Kandemir – Ah Ellerim Kırılaydı

6– Irmak Arıcı - Güya

7– Madrigal – Seni Dert Etmeler

8– Sura İskenderli – Taştan Yürek

9– Edis – Martılar

10– Doğukan Sarıtaş – Dayanak





KORONA SÜRECİNDE DEVLETİN BAŞARISI



Bir yılı aşkındır koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Ben de geçen gün koronavirüse yakalanan milyonlarca insandan birisi oldum. Koronavirüse yakalanınca bir panik yapıyorsunuz fakat sonra hastalığa alışıyorsunuz. 24 yaşıma rağmen ilk üç gün çok şiddetli geçirdiğim koronavirüs hastalığında yavaş yavaş sona geldim. Testimi Beylikdüzü Devlet Hastanesinde 10 dakika gibi kısa bir sürede oldum, büyük bir sıra beklemedim. Sonucum çıkar çıkmaz ilaçlarım kapıma kadar geldi. Aile hekimim ayrı, Filyasyon ekibim ayrı aradı ve sağlık durumumu sordu. Beylikdüzü Kaymakamlığı’ndan görevli kişilerde arayıp bilgilendirmeler yapıyor. En ufak bir şeyde devleti eleştiriyoruz fakat sağlık konusunda gerçekten çok başarılıyız. Devletimizin bu denli ilgilenmesi çok güzel bir şey, her birime ayrı teşekkür ediyorum. ‘Gencim, bana bir şey olmaz.’ demeyin, mümkün olduğunca evde durun, ben durmadığım için pişmanım.





‘’İÇİMİZİ FERAHLATTIN’’

Edis, ‘Martılar’ isimli çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Şarkıcı; söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait parçası için, “Pandemi, karantina, virüs derken, sadece evlere değil, içimize de kapandık. Tam da bahar kapımızdayken, bu şarkı hem içimizi açacak hem de ruh halimizi düzeltecek” demiş. Edis’in yeni şarkısını pandemi halimle dinledim ve içime bir umut geldi. Hemen ateşim falan dindi, bir huzur doldu. Bir an önce iyileşip bu şarkıda dans etmek istedim. O kadar güzel bir şarkı olmuş ki içindeki Latin enerjisine aşık oldum. Edis, Emrah Karakuyu ve Ozan Çolakoğlu farklı şeyleri yapmaya çalışıyor, bu konuda çok başarılılar. Martılar’a ben aşık oldum, kulağı yormuyor, hem dans ettiriyor hem duygusal bir yanı var. Pandeminin olmadığı sokaklarda dans ettiğimiz günler geldi aklıma. Sımsıcak olmuş, teşekkürler bu güzel ekibe…





CEMAL CAN POPSTAR OLABİLECEK Mİ?



Survivor 2020 yarışmasında Cemal Can Canseven’i destekliyordum. Keza yarışmanın sonunda şampiyon oldu. Yıl 2021 oldu ve Canseven şarkıcı oldu. Oyunculuk performansının çok iyi olacağını ama şarkıcılık performansının pek başarılı olamayacağını daha önceki yazılarımda yazmıştım. Haksız da sayılmamışım. Cemal Can’ın Kahraman şarkısının sözü ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait. Dizide yakaladığı çocuk kitlenin hoşuna gidebilecek bir şarkı. Kitlesi 3-12 yaş olarak hedeflendiyse şarkı amacına ulaşmıştır. Bana sorarsanız Cemal Can Canseven’in kitlesi bu olmamalıydı. Daha büyük bir kitleyi hedeflemeliydi. Cemal Can, O Ses Türkiye sahnesinde yaptığı şovda da ses konusunda eleştirilmişti, başarılı bir sesinin olmadığı gelen yorumlar arasında yer alıyordu fakat emek harcandıkça her şey olabilir. Yanlış anlaşılmasın Cemal başarılı ve sevilen biri olabilir ama müzik sektöründe başarı başkadır. Survivor Birleşme Partisi ve O Ses Türkiye Yılbaşı programlarında Murat Boz şarkısı söyleyen Cemal Can keşke Murat Boz’u biraz örnek alsaydı. Ayrıca Cemal Can Canseven’in Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes’in “Wonder” klibinden esinlendiği de fark ediliyor. Ben bu ekipten daha genel ve herkesi kapsayan, daha güzel, daha slogan bir şarkı beklerdim. Cemal Can’ın sevinirliği ve popülerliği sadece çocuk kitlede kalmamalı. Güzel bir renk, cıvıl cıvıl bir kaynak, daha doğru bir şarkıyla buluşmalı.





ZEYNEP MEHDİ’YE Mİ BARIŞ’A MI DAHA ÇOK YAKIŞIYOR?



TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bu hafta bir ayrılık yaşanacak. Geçen hafta Doğduğun Ev Kaderindir yayınlanmamıştı ve sebebini sosyal medya hesabımda açıklamıştım. Bu hafta ise dizide İbrahim Çelikkol ile yollar ayrılıyor. Ünlü oyuncu, gelecek bölümde iddialı yapıma ölerek veda edecek. Mehdi ve Zeynep aşkının sonsuza dek yaşamasını isterdim fakat Mehdi sevdiğini koruyarak ölecek. Bu Çarşamba çok gözyaşı dökülür çok… Aslında bir şeyi de çok merak ediyorum Mehdi ve Zeynep aşkı mı daha çok destekleniyor Zeynep ve Barış aşkı mı? Fikri olan yorum yapabilir.





YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI



Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Ceylan, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan ile birliktelik yaşıyor. 31 yaşındaki Murat Ceylan, sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Instagram’da Gossippasta’nın dediği gibi herkes lovelanıyor… Bu arada birçok aşk haberini gossippasta’nın yorumuyla öğreniyorum. Baya eğlenceli. Yeni çiftimiz pardon lovemızz hayırlı olsun…



Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evleniyor mu?



Snobmagazin’de yer alan habere göre; Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı. Instagram'da sevgilisiyle karesini paylaşarak, barışı ilan eden sunucunun, evleneceği de ortaya çıktı. Karenin altına Seren Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı.





SEN DE İNANMA DİYECEK



Evren Can Gündüz Sen De İnanma isimli yeni şarkısını dinleyicinin beğenisine sunacak. Evren Can Gündüz genç yaşında bolca üretim yapıp alternatif dünyada geniş bir kitlenin takip ettiği isim oldu. 2 Nisan'da dijital dünyada yerini alacak şarkı, baharın açılışını yapacak.





IŞIL KAHRAMAN’DAN İLK TEKLİ



İstanbul’un önemli caz kulüplerinden Divine Brasserie Jazz Club’ın kurucusu olan ve aynı zamanda 4 yıldır canlı performansları ile kendine has dinleyici kitlesi oluşturan Işıl Kahraman’ın ilk teklisi ‘Ne Öyleyim Ne Böyleyim’ Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Pop caz tarzındaki ‘Ne Öyleyim Ne Böyleyim’in sözü ve müziği Işıl Kahraman’a düzenlemesi Erkan Zeki Ar’a ait.



‘Kusura Bakma’ diyor

Serkan Can ‘Acele’ ve ‘Ben Sustum’ isimli single çalışmalarından sonra, yeni akustik parçası ‘Kusura Bakma’yı müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği kendisine ait olan ‘Kusura Bakma’ isimli şarkısına, gitarı ile yaptığı akustik versiyon, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkının kayıt ve mix işlemlerini aranjör Ozan Sarıboğa yaparken, klibin yönetmenliğini Serkan Can’ın abisi olan, yönetmen Sinan Can yaptı.

TÜRKİYE’Yİ TANITACAK

Uluslararası yatırım danışmanlığı firması Trem Global’in marka yüzü olan Burak Özçivit, Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini Dünya'ya tanıtacak.



Trem Global Genel Müdürü Muhammet Torun, “Burak Özçivit aynı bizim gibi Dünya’yı hedefliyor… Bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. Şirketimizin vizyonuna ve misyonuna tam uyum sağlıyor. Küreselleşme politikamız kapsamında New York, Toronto, Londra, ve Dubai pazarlarına yayılma hedeflerimize hız verdiğimiz bu süreçte etkili bir birliktelik olacak.” dedi.