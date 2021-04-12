Hakan KANBUROGLU

Hakan’ın Kulağındakiler

1– Tuğçe Kandemir – Ah Ellerim Kırılaydı

2– Hadise – Olsun

3– Buray – Yüreksiz Tilki

4– Irmak Arıcı - Güya

5– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

6– Edis – Martılar

7– Madrigal – Seni Dert Etmeler

8– Sura İskenderli – Taştan Yürek

9– UZI – Makina

10– Doğukan Sarıtaş – Dayanak





HADİSE'DEN 1 MİLYAR'LIK REKOR

Hadise, bugüne kadar YouTube'da yayımladığı video kliplerinin toplam görüntülenmesinin 1 milyarı geçtiğini, kendi sosyal medya hesaplarında özel olarak hazırladığı bir görsel ile paylaştı. Dünya yıldızları ile aynı kulvarda boy gösteren, ilk Türkçe video klibi Deli Oğlan'dan beri sayısız büyük başarılara imzasını atan Hadise, Türkiye'de kolay kolay elde edilemeyecek bir izlenme rakamının sahibi oldu.

Kariyeri boyunca yayımladığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başaran Hadise, Prenses ( 252 milyon), Sıfır Tolerans (134 milyon), Farkımız Var (123 milyon), Şampiyon (101 milyon) Yaz Günü (87 milyon), Nerdesin Aşkım (78 milyon), Küçük Bir Yol ( 62 milyon), Bu Aralar (33 milyon), Aşk Dediğin (25 milyon), Geliyorum Yanına (25 milyon) Aşk Kaç Beden Giyer (19 milyon), Mesajımı Almıştır O (18 milyon), Visal (17 milyon), Deli Oğlan(14 milyon) video klipleri ile bu büyük başarıyı elde etti.





POLİS BASKINI



23. yaş gününü kutlayan ünlü Youtuber Enes Batur'un evini polis bastığı öne sürüldü. Birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı. Enes Batur daha önce karantina kurallarını ihlal etmesiyle gündeme gelmişti. Anlaşılan o ki; Enes Batur pandeminin varlığına inanmıyor. Ülkede vakalar 60 bine gelmiş. En azından gündem önündeki isimler davranışlarına dikkat edip kurallara uysalar nasıl olur?





Mustafa Üstündağ kavgalı olaya karıştı



Mustafa Üstündağ'ın, bu akşam saatlerinde Bodrum Gümbet'te karıştığı kavgalı olayın görüntülerine Snob Magazin ulaştı. Oyuncu, Rally Bodrum turnuvasından sonra bazı kişilerle, kavga etti. Olaydan sonra Üstündağ'ın aracının önüne kesen vatandaşlar oyuncunun kaçmasını önleyerek, polis çağırdı. Üstündağ'ın arkadaşları ise kavgadan sonra kaçtıkları görüldü. Konuyla ilgili Mustafa Üstündağ ifade veriyormuş. Tatsız görüntüler ama eldeki bilgiler çok kısıtlı. Bakalım, neler olmuş?





ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ



Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüp, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehtap Ar'a, cenaze töreni düzenlenmeyecek. Sanatçının ablası Müjde Ar, oğlu Söz ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş açıklama geçti. Aile yazılı açıklamasında, "Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinin kısıtlamalarında dolayı Mehtap'ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz. Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar'ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.





BURULAN BIYIK FOTOĞRAFINA YARIM MİLYON BEĞENİ



Maraşlı dizisinin genç yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz’in sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Alina Boz’un Burak Deniz’in bıyıklarını bükmeye çalıştığı fotoğrafı yarım milyondan fazla insan beğendi. O kadar tatlı bir dizi çifti ki tüm sosyal medya onları konuşuyor. Burak Deniz koronayı atlattıktan sonra tüm enerjisiyle geri dönmüş. Burulan bıyıklara Boz, ‘’Partnercilique’’ notunu düşerken fotoğraf yaklaşık 10 bin yorum aldı.





Prens Philip'in cenaze töreninin detayları belli oldu



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in dün Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenecek cenaze töreninin detayları açıklandı. Buckingham Sarayı, Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'da yapılacağını duyurdu. Windsor Kalesi'nde gerçekleştirilecek tören için 30 kişilik konuk listesi belirlendiği bildirildi. Cenaze törenine, eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin de katılacağı belirtildi. Markle'ın ise hamile olması nedeniyle doktoru tarafından seyahat izni verilmediği için törene katılamayacağı bildirildi. Törene katılacak 30 kişilik konuk listesinde başka kimlerin bulunduğu ise henüz belli değil.





SEVENLERİNİ ÜZEN HABER



Ünlü oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalanmasının ardından 34 yaşındaki şarkıcı Şimal'e de kanser teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Şimal, saçlarını kestirdiği bir videoyu paylaşarak sevenlerine kötü haberi verdi. Şimal "Sevgili dostlarım. İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek. Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim Sağlığımı! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz . Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum." açıklamasını yaptı. Şimal genç bir yıldızımız. Son derece güçlü bir kadın. Bu hastalığı da yenip aramıza dönecektir. Fermanı yazıp kadere okutan kadın bu hastalıktan güçlenip çıkacaktır. Dualarım seninle Şimal…





KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Ünlü şarkıcı Murat Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren 41 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, "Koronavirüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.





AŞK İDDİALARINA YALANLAMA!

Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya hakkında çıkan aşk iddialarına yönelik, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" dedi.

29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi sosyal medyada gündem oldu. Vallahi ben aşk haberi iddialarına gelen yorumları okuyunca çok üzüldüm. Hatta yorum yapanlar adına utandım. Size ne? Hemen bir yaş farkından, hemen bir zenginlik üzerinden yorumlar yapılmış. Varsayalım ki öyle, bize ne? İkisinin kendi hayatı, kendi yaşamı. Kimi ne ilgilendirir?





TAKİPTELER



Geçtiğimiz ocak ayında Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edildi. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'yı Kaleli sık sık ziyaret ediyor. Sıla her zaman böyle marjinal adamları sevmiştir. İlker Kaleli biraz bohem adamdır, tarzdır, marjinaldir, farklıdır. Sıla’nın aşk hayatına giren isimlerde hep bir farklılık olmuştur. Ben ikiliyi çok yakıştırdım. Keşke bu aşk iddiası doğru olsa. Ayrıca şuna da dikkat etmedim değil, Sıla ve İlker Kaleli birbirlerini Instagram’dan takip ediyorlar. Sıla fanları İlker’in, İlker fanları Sıla’nın fotoğraflarına beğeni atıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, hayırlı olsun!





AVRUPANIN GÖZDE MODELİ DENİZ MİYAS



Son zamanlarda yükselişe geçen Türk Model Deniz Miyas son 1 ay içinde yaklaşık 5 Farklı yerde haberlere konu olarak birçok kişinin yoğun ilgisini çekti; Almanyada modellik yapan Deniz Miyas Avrupa Ülkelerine doğru tanınmaya başlıyor ve oralarda da modellik yapıyor. Türk takipçilerini çok sevdiğini Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördüğünü söyledi; Kısa sürede birçok kişi tarafından takip edilen genç manken son zamanlarda birçok markayı peşinden koşturuyor.





Ege Can Sal'a büyük destek!

Genç müzisyen Ege Can Sal’ın yeni şarkısı “Başa Sar” müzik severler ile buluştu.

Söz müziği Ege Can Sal’a, düzenlemesi son zamanlarda listelerde isimlerini sıkça duyduğumuz Arem Özgüç&Arman Aydın ikilisinin öncülüğünde kurulan The Colony’e ait olan ‘’Başa Sar’ın klip yönetmenliğini Silvyo Behmoaras üstlendi.

Aleyna Tilki, Bengü,Acun Ilıcalı ve Arda Turan gibi ünlü isimlerin de şarkısını paylaşım yaptığı genç müzisyen trendlere de girerek adından ilk günden söz ettirmiş oldu.