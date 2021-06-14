Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– İbrahim Tatlıses – Gelmesin

2– Buray – Alaz Alaz

3– Melike Şahin - Nasır

4– Yalın – Yaz Gülü

5– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Sefo – Toz Duman

8– Revart – Hatırla

9– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım

10– Ege Can Sal – Başa Sar



ÜNLÜ BESTECİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Selçuk Tekay'ın vefat haberini Emel Sayın duyurdu. Sayın sosyal medya paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Usta müzisyen sayısız besteye imza atmıştı, sayısız melodiyi kalbimize nakşetmişti. Değerli mi değerli bir isimdi. Son derece üzgünüm… Eserleriyle hep ölümsüz kalacak…

Aykut Dumlupınar’dan “Köz”

Genç sanatçı Aykut Dumlupınar, Köz isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Söz ve müziği Aykut Dumlupınar’a, klip yönetmenliği Osman Doydu’ya ait olan şarkısının sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçıya sevenlerinden destek mesajları yağdı.







Karantinada bitki besleme strese iyi geliyor!

Mimar Sasan Samadian, gazeteci Hakan Kanburoğlu’na konuştu. Pandemi döneminde evde bitki besleme yöntemleri hakkında konuşan mimar tasarımcı Sasan Samadian evde bitki beslemenin strese ve gerginliğe iyi geldiğini de belirtti.

Mimar Sasan Samadian’dan öneriler: Karantinada bitki besleme

Bitkilerin genellikle gündelik hayatta ne kadar faydalı oldukları unutulur ve bitkiler eve dekoratif açıdan güzellik katsın diye kullanılır. Pandemi ile birlikte günümüzün en büyük sorunu stres ve gerginlik özellikle bitkilerin büyük katkısıyla gideriliyor.

İç mekan bitkileri yalnızca iyi görünmekle kalmaz; aynı zamanda zihinsel ve fiziksel olarak da iyi hissetmenize yardımcı olurlar. Bitkilerin insanları mutlu ettiği söylentisi aslında doğrudur. İç mekan bitkileri; hareket etmek, çalışmak veya dinlenmek için hoş ve sakin bir ortam sağlar.

Bir diğer fayda ise, bitkilerin ürettikleri nem ile evimizin havasını daha yumuşak hale getirmesidir. Aynı zamanda evdeki toz oranını %20 oranında azaltmaları da alerjik bünyeler için oldukça faydalı.

TRENDLER’DE 1 NUMARA

Son günlerde herkesin dilinde tek bir şarkı dolaşıyor. Sözü ve müziği Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’a, aranjesi Onur Aşar’a ait Sevmedim Deme çıktığı ilk günden beri listelerde bir numarada yer alıyor. Sevmedim Deme şarkısının kısa sürede bu kadar çok sevilmesinin sebebi elbette ki şarkıdaki samimiyettir. Acımızı eğlenerek söyleyince bir başka oluyor. Sevmedim Deme son derece samimi ve sıcak bir şarkı. Yürekten koparak söylenen bu şarkıya, bir arkadaş grubunun yemek sofrasında acılarını, dertlerini ortaya döktüğü tatlı mı tatlı bir klip çekilmiş. Son derece sıradan ama yüreğe dokunan bu şarkıda abartı yok, süslü cümleler ve şatafat yok. Peki ne var? Bolca başarı ve dinlenme var, izlenme var. Şahanesiniz, genç yetenekler yaptıkları işleri samimiyetle harmanlayınca sonuç zirve oluyor. Eşlik etmeyen kaldı mı? Şarkı şimdiden 20 milyon izlenmeyi geçti.

40 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

TikTok dünyasında yaşanan gelişmeler merak edilmiyor değil. MagazinTikTr sayfasında gördüğüm habere göre; CZN Burak TikTok’ta 40 milyon takipçiye ulaşmış. Büyük bir başarı demek az kalır. Yaptığı iyilik dolu paylaşımlarla CZN Burak kendisini farklı bir yere konumlandırıyor. İyi ki de yapıyor. İyilik paylaşarak çoğalır, umarım yüreği kötüler de CZN Burak’tan bir az olsun iyilik öğrenir.

HEM YAZDI HEM SÖYLEDİ

Sosyal medya fenomeni Thebehz yeni şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Şarkısını 17 Haziran’da müzik severlerle buluşturacağını duyuran TheBehz ‘’Şarkıyı ben yazdım, diğer fenomenler gibi parayı basıp satın almadım.’’ diyerek iddialı konuştu. Şarkı söylemek kadar üretmek de önemli. Asıl iş üretmek, yüreğindekileri dökmek. Thebehz’in şarkısı şimdiden hit olmaya aday.

SURVİVOR AYŞE ÇOK ŞANSLI

Bu yıl Survivor yarışmasını hiç kaçırmadan izliyorum. İlk günden beri dikkatimi çeken Ayşe Yüksel iki eleme gecesinde de potada yer aldı. 20 yaşındaki genç bir kızın kendini acındırmadan son derece cesur açıklamalarla dik duruşunu ben çok sevdim. Kendi yüreğimden oy atmak geldi ve Ayşe’yi destekledim. Şaşırdığım nokta şu, bir Survivor yarışmacısının bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum. İki haftadır telefonum Ayşe fanları sayesinde kilitleniyor. Nasıl bir büyük kitle anlatamam. Son derece iyi niyetle Ayşe’yi yürekten destekleyen bu kitle arkalarına hiçbir güçlü ismi almadan 20 yaşındaki cesur kızımıza sonsuz destek gösteriyor. Helal olsun, günümüzde hiçbir sanatçının bu kadar sevildiğini düşünmüyorum. Ayşe böyle güzel bir kitleye sahip olduğu için çok şanslı. Ben Ayşe ve Poyraz’ı ilk günden beri destekliyorum ve son ikiye kalacaklarını düşünüyorum. Umarım da böyle olur.



BATUHAN NEDEN ELENDİ?

Survivor 2021 yarışmasında son iki elemeye kadınların potası damga vuruyor. Potada Ayşe ve Aleyna yer aldığı için iki haftadır erkek yarışmacılar eleniyor. Öncelikle Steven, sonrasında Batuhan iki kadın potasından çıkamadı. Batuhan’ın oyu daha fazla olamaz mıydı? Olabilirdi fakat Batuhan yarışmanın ilk günlerinden itibaren potaya girmek istemiyordu. Pota korkusu vardı. Arkadaşları adını söylediğinde hemen triplere giriyordu, afra tafra yapıyordu. İnsanın başına hep korktuğu gelir. Sonunda Batuhan da o zorlu potaya girdi. Takım arkadaşlarını kurtarmak için bile ismi söylendiğinde tedirgin olan Batuhan bu güçlü potadan çıkamadı. Yaşından büyük konuşarak, kamera arkasında külhanbeyi tavırlarla açıklama yapıp sonra Berkay’a ‘’Teşekkür ederim İsmail abi ile beni aynı potaya koymadın.’’ dersen, elenmen son derece normal. İzleyici de bu tutarsız tarafları görünce Batuhan elendi. Ayrıca Berkay çok güzel hamleler yaparak oy potansiyeli yüksek Batuhan’ın finale gitmesini engelledi. Bu yarışma aslında hiçbir zaman takım yarışması değil. Bireyselliğin ön planda olduğu bir yarışma ve Berkay bunu çok iyi biliyor, hamleleri Berkay çok isabetli oynuyor. Benim final dörtlüm şu şekilde; Berkay, Poyraz, Ayşe, İsmail…





SEFO'DAN HİT: TOZ DUMAN



Spotify uygulamasında gezinirken Sefo adlı genç bir müzisyeni keşfettim. Sefo'nun Aerro prodüksiyonunda hazırlanan Toz Duman şarkısı bugünlerde sıkça dinlediğim şarkılar arasında yer alıyor. Autotune azaltılınca Sefo'nun sesini daha da beğenen hayranları olmuş. Ben şarkının melodisini sevdim. Hem hüzünlendiriyor hem de eğlendiriyor. Uzaklara götüren bu şarkı benim için hit oldu. Sefo bu şarkıyla birçok gönlün kalıcı misafiri oluyor. Son 2 haftadır Toz Duman dışında bir şey dinlemez oldum. Konserinde bu şarkıyı söylemek için sabırsızlanıyorum.