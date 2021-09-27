Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

2– Sakiler – Aşığın Kaderi

3– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

4– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

5– Edis – Arıyorum

6– Ayla Çelik & Hakan Altun – Seviyoruz Hala

7– Batuflex – Dalga

8– UZI – Cindy

9– Merve Özbey – Yerle Yeksan

10– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim



YARGI DİZİSİ SOLUKSUZ İZLENİYOR



Son dönemde dizi sektöründe bir canlılık yaşanıyor. Yeni sezonun başlamasıyla yepyeni diziler bizlerle buluştu. Ben yeni diziler arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisine bayıldım. 2. bölümüyle ekrana gelen dizinin ilk bölümünü geç izlemiş biri olarak ikinci bölümünü zamanında ve ekrandan izledim. Saati saatine, özetini bile kaçırmadan izlediğim dizinin ikinci bölümünde ‘Katil kim?’ sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada da bu soru gündem oldu. Dizideki oyunculuk performansları harika. Pınar Deniz’in oyunculuğunu ayakta alkışlayarak izliyorum. Ama ayakta alkışlanması gereken bir isim daha var. Sema Ergenekon… Dizinin senaryosunu yazan Sema Ergenekon’u kocaman tebrik ediyorum. Soluksuz izliyoruz. Dizinin yeni bölümü yayınlanana kadar dört ya da beş tane fragman yayınlansa nasıl olur?



YENİ ŞARKISIYLA DA TRENDLERDE!



Türkiye’nin en çok dinlenen rap sanatçılarından biri olan UZI, sözü ve müziği kendisine ait “Cindy” adındaki yeni şarkısını yayınladı.

Kaleen prodüktörlüğündeki şarkının mix & masteringi ise Nuri Şengör imzası taşıyor.

Türkçe rap sahnesinde başladığı kariyer yolculuğunu, global müzik listelerinin üst sıralarında devam ettiren UZI, yeni çalışmasının video klip çekimleri için ise İsmail Sabotiç yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

“Cindy” bugün Ava Music ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı. Klip YouTube trendlerde 3 numarayı görürken sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak zirveye kondu. UZI kendisini eleştirenlere en güzel cevabı her şarkısıyla zirveye konarak veriyor.





‘’MELEKLER DE YAŞAR’’

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan’ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Ebru Şallı, fotoğrafların altına “Seni tarifsiz seviyorum Ponciğim… İyi ki doğdun meleğim benim… Doğum günün kutlu olsun! İyi ki seni doğurmuşum… Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim… Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep , her an meleğim… Tüm Türkiye şahit oldu meleklerde yaşar…” notunu düştü.





SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle hastanelik olan Sertab Erener, konserlerini iptal etti. Erener, “Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim” dedi.

Sertab Erener Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim.” dedi.

Bağırsaklarından problem yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, “Biletleri tükenen iki konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm” mesajını paylaştı.





SAHNELERE DÖNÜYOR



Mahsun Kırmızıgül, arkadaşlarıyla biraraya geldiği Nişantaşı'ndaki bir mekandaydı. Keyifli geçen sohbet sonrası şarkıcı, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, "Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı" dedi.





İLK FRAGMAN YAYINDA: OĞUZHAN NEŞE KATMIŞ

O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan O Ses Türkiye’nin yeni jüri üyesi Oğuzhan Koç, ''Yıllardır izliyorum. Tatsız yüzümü sonradan göstereceğim. Önce sempatik yapıyorum.'' dedi.

Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş ise iddiasını ''Sizi napacağım biliyor musunuz? Sallayacağım.'' diyerek gösterdi.

Beyazıt Öztürk ise ''Annem çok istiyor' diyerek artık yarışmada birinciliği kendi takımından birisinin alması gerektiğini belirtti.

Fragmanı izlediğimde Oğuzhan Koç’u son derece sempatik gördüm. Fragmanı sevdim. Oğuzhan dinamik bir kan olarak yarışmaya gelmiş. Şahane duruyor.



ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Miray Daner, fiziksel değişimi hakkında açıklamalarda bulunarak pandemide sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladığını söyledi. 22 yaşındaki genç oyuncu, hiç estetiğinin olmadığını da ifade ederek "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir" dedi.





ENİS YÜZER’DEN İLK EP ALBÜM



Uzun yıllar müziğin içinde aktif olarak faaliyet gösteren Enis Yüzer’in, “Ayrılmayalım” isimli ilk EP albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yıllarca canlı performans ve sahne çalışmaları yapan sanatçı, bir dönem Ahmet Selçuk İlkan orkestrasında gitarist ve vokalist olarak ta görev aldı. Müzisyen ve yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliği ile de öne çıkan Enis Yüzer, bu alanda da güzel başarılara adını yazdırmıştır. Burcu Güneş (Yakın Mesafe), İrem Derici (Laylaylom) , besteci olarak imzasını taşıyan şarkılardan bazıları olmakla birlikte, özellikle Yakın Mesafe şarkısı yayımlandığı dönem içinde tüm radyo ve tv listelerinde haftalarca 1 numara olmuştur.

Kısa süre önce piyasaya çıkan ilk EP albüm, söz ve müzikleri yine Enis Yüzer’ e ait olan Ayrılmayalım, Yolumu Çizdim ve Dile Kolay isimli akustik düzenlemedeki şarkılardan oluşuyor. Gerek şarkıları, gerekse kendinden izler taşıyan müzik tarzı ve ses rengiyle dinleyenlerin gönlünde kalıcı olmayı hedefleyen Enis Yüzer; müzik yolculuğunu bitmeyen, zorlu ama güzel bir yolculuk olarak nitelendiriyor.





HANKER AŞKI NASIL BAŞLADI?



İtalya’da, çekimleri geçen hafta yapılan, Kerem Bursin’in konuk olduğu Verissimo isimli program dün gece yayınlandı.

Kerem Bürsin, sunucunun, “Hande Erçel ile ilk kıvılcım ne zaman başladı?” sorusu üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bürsin açıklamasında “Çok iyi arkadaştık. Hem Hande hem de ben işimize başlarda profesyonel anlamda çok saygı duyduk. Her anlamda güzel bir insandı. Her gün settesin, bu yüzden onu arkadaş olarak görmek benim için zordu. Öncelikle çok iyi arkadaş olduk, bence en önemlisi bu ve daha sonra aramızdaki o kıvılcım patladı” dedi.





‘’SELİN İLE TEK HAYALİMİZDİ, SÖZÜMÜ TUTAMADIM’’



İş insanı Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra ilk kez Gazete Magazin’den Akif Yaman’a konuştu. Gökhan Çıra’nın yaptığı açıklamalar bana oldukça samimi geldi. Buyrun! Röportajdan önemli gördüğüm yerler…



‘’SEVEREK AYRILDIM’’



Gökhan Çıra yaptığı açıklamalarda, ‘’Birbirimizi severek ayrıldık. Ofislerimiz ortak sabahları karşılaşıyoruz. Haberlerde çıkan 3. şahısları tanımıyoruz. ‘’ dedi.

‘’SELİN’DEN DAHA ÜNLÜYDÜM’’



Selin Ciğerci ile geçmişte yaşadıklarına da değinen Çıra, ‘’Çok eskiden tanıyorum. Selin'in Instagram'daki takipçisi benden daha azdı. Ben daha ünlüydüm ondan. Biz çok şey atlattık.’’ ifadelerini kullandı.

‘’TEK HAYALİMİZ ÇOCUKTU’’



Selin Ciğerci’ye verdiği her sözü tuttuğunu belirten Çıra, ‘’Bizim hayattan tek istediğimi şey oydu. Selin'e verdiğim her sözü tuttum. Bir tane eksik kaldı o da çocuktu. Tek hayalimizdi. Allah istemedi. Son sözümdü tutamadım. ‘’ açıklamasını yaptı.