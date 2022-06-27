Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Madrigal – Geçme Artık Sokağımdan

2– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

3– Sakiler – Canıma Minnet

4– Berkay Altunyay – Olmazlara İnat

5– Velet – Aşk Sadece Anlayana

6– Sena Şener – Porselen Kalbim

7– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

8– Güneş – Suçlarımdan Biri

9– Melek Mosso – Yıllar Affetmez

10– Gripin – Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım





EN YAKIŞAN ÇİFT

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Kısa bir ayrılık sürecinden sonra ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Törende Demet Özdemir'in hazırladığı tuzlu kahveyi içen Koç'un " Bence mükemmel bir karışım" demesi güldürdü.





ABİ KARDEŞ KÜS MÜ?

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ancak ani gelen bir ölüm haberiyle düğünleri ertelenen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dün akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan düğünle evlendi. 2021 senesinin Ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Davette ünlü isimler şıklıkta birbiriyle yarıştı. Nazlı Sabancı'nın gelinliği ise herkes tarafından çok beğenildi. Özel haberime göre; sosyal medyadaki birçok takipçim de Hakan Sabancı’nın düğüne katılmadığını iddia etti. Hatta paylaşılan fotoğraflara bakıyorum da gerçekten de Hakan’ın hiçbir fotoğrafı yok. Bu da yetmediği gibi Hakan Sabancı abisini sosyal medyadan da paylaşmadı.

Bebek Göründü

7 aylık hamile olan Gupse Özay’ın karnı göründü. İki yıl önce meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Özay, sosyal medya hesabından kız bebek dünyaya getireceğini duyurdu.

IŞIN KARACA'NIN MUCİZE KIZI GAZİ KOŞUSUNDA 2.OLDU

Işın Karaca'nın yetiştirdiği Mucize Kız Gazi Koşusu’nda 2. gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Koşunun başlarında geride kalan mucize kız büyük bir atağa geçerek Gazi Koşusunu 2. Olarak tamamladı.

Işın Karaca Mucize Kız’ın başarısından oldukça mutlu olduğunu söyledi.

DUYGUSAL VEDA

Ünlü oyuncu Osman Wöber, dün gece kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Nedim Saban, meslektaşının acı kaybının ardından duygusal bir anısını paylaştı...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer eden Osman Wöber, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 62 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncunun acı haberini yakın dostu Zafer Algöz "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

SERENAY TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Cahide Sonku’nun hayatını konu alan dizi için ilk başrol teklifi Serenay Sarıkaya’ya gitti.

Yönetmen, tiyatro ve Sinema oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı dizi oluyor. BKM yapımcılığında 2023’te yayınlanması planlanan uzun soluklu proje için hazırlıklara başlandı. Efsanevi oyuncunun hayatını oynayacak isim için arayışta olan yapım ekibi, ilk olarak Serenay Sarıkaya ile masaya oturdu.

Serenay Sarıkaya daha önce “Bergen” filminde başrol oynayacaktı, ancak çekim takvimi kendisine uymayınca projeden ayrılmış ve rol Farah Zeynep Abdullah’ın olmuştu. 5.5 milyon kişiye ulaşarak bir rekor kıran filmde yer alamadığı için üzüldüğü konuşulan Serenay Sarıkaya’nın “Cahide” projesine sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

ADEM VE BATUHAN NEDEN BİRBİRİNİ DESTEKLİYOR?

Survivor 2022 All Star yarışmasında Adem Kılıççı her eleme konseyinde Batuhan’ı yazmayacağını söylüyor. Batuhan ise Adem’i yazmayacağını belirtiyor. Olan diğer yarışmacılara oluyor. İki kişi birbirini koşulsuz desteklerken aslında üç yarışmacı birbiriyle rekabet halinde. Peki ama Adem ve Batuhan arasında neden böyle bir anlaşma var? İkisi de aslında en güçlü rakip değil mi? Amaçları nedir? Abla kardeş, ikizler bile yarışırken böyle bir destek açıklamamışlardı. Diğer yarışmacılara haksızlık yaptıklarını düşünüyorum.