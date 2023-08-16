Trendyol Süper Ligde 1.Hafta maçları tamamlandı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor’u konuk etti. Denswil'in 8. dakika da attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran bordo maviliklere Galatasaray derbisi öncesi sezona kayıpsız başlamış oldu.

Sezon öncesi yaptığı transferler ile Avrupa da başarı hedefleyen son şampiyon Galatasaray ise sezona Kayseri deplasmanında merhaba dedi. Karşılıklı ataklarını olduğu ancak gol sesi çıkmayan mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray da Angelino, Zaha, Bakambu ve Kerem Demirbay sarı kırmızılı forma ile ilk maçlarına çıkmış oldular.

Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ise sezonu taraftarı önünde Gaziantep FK karşısında galibiyetle açtı. Goller yeni transferi Dzeko'dan gelirken, Tadic ile birde penaltıdan yararlanamadı. Gaziantep FK da ise Maxim maçın 23. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Geçen sezonu Şenol Güneş sonrası ligi formda kapatan Beşiktaş ise Atatürk Olimpiyat Stadında Fatih Karagümrük ile haftanın kapanışını yaptı. Gedson Fernandes ile 85. dakikada 3 puanı yakalayan kara kartal da 48 de Aboubakar penaltı kaçırdı.

Haftanın diğer maçlarında ise Alanyaspor evinde Basaksehir'i 2-0 ile geçti. Goller Novais ve Carlos Eduardo'dan gelirken, Basaksehir de Figuerido kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Avrupa kupalarında ülkemizi gururlandıran Adanademirspir ise sezonun ilk maçında ligin yeni ekibi Caykur Rizespor'u 90+1 de Yusuf Erdogan ile bulduğu gol ile mağlup etti. Demirspor da ilk gol Belhanda'dan gelirken Rizespor da tek golü Kamerunlu futbolcusu Mary ile buldu.

Sezona Servet Çetin yönetiminde başlayan Sivasspor evinde ligin yeni ekibi Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, goller Njie ve Van Drongelen’den geldi. Konyaspor da İstanbulspor ile aynı skorla puanları paylaştığı maçta Konyaspor maçı 10 İstanbulspor ise 9 kişi tamamladı. Golleri İbrahim Yılmaz ve Cikalleshi attı. Kasimpasa ise Ankaragucu karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 3 puanı 90+3 de bulduğu golle ile kazandı. Aytaç ve Fall ile 2 farklı öne geçen Kasımpaşa Efkan ve Cephas’a engel olamasada Ben Ounes ile sahadan galip ayrıldı. Geçen sezon deprem felaketi ile sarsılan Hatayspor ise İstanbul da tarihinde ilk defa süper lig mücadelesi veren Pendikspor'a konuk oldu. Rakibini üstün bir oyunla 5-1 ile geçen Akdeniz ekibi 3 puan ile moral bulurken, goller Dewle Bashiru(2), Strandberg, Bertuğ ve Görkem’den geldi. Pendikspor da ise Brezilyalı Thuram attığı gol ile kulüp tarihine adını yazdırdı zira bu gol Pendikspor'un ilk süper lig golü olarak kayıtlara geçti.