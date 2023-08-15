Murat Boz’dan 14 Şarkılık Albümün 2. klibi…

Türkçe popun sevilen yıldızı Murat Boz, yeni albümü “3” ün iddialı şarkılarından ‘’Gözdeki Maviye’’yi kliplendirdi.

Sözü, müziği Emrah Karaduman’a, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait şarkının klibi için yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturdu. Çekimleri 16 saatte tamamlanan video klipte Murat Boz’a Christina Maman eşlik etti.

"Gözdeki Maviye"nin yapımcılığını ise Sedat Demirtopuz üstlendi. Can Dolu'nun görüntü yönetmenliğinindeki çekilen klipte, Boz'un performansı ve şarkının atmosferi ön plana çıktı. Görsel estetik ve anlatımın uyumu ile farklı bir klip olan "Gözdeki Maviye"nin sanat yönetmenliği ise Muhittincan’a emanet. Murat Boz’un stylingi ise Eylül Yülker tarafından yapıldı.



GÜLBEN ERGEN SEVENLERİYLE İÇ İÇE

Dün akşam Aydın’ın Burhaniye ilçesinde konser veren Gülben Ergen sahneden indi ve hayranlarının arasına karıştı. Kimseyi kırmadan herkesle tek tek fotoğraf çektiren Ergen gördüğü sevgi seli karşısında duygulu anlar yaşadı



Yazı konserlerle geçiren Gülben Ergen dün akşam Aydın Burhaniye’de düzenlenen 17. Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye. Yoğun ilginin olduğu konserde Gülben Ergen söylediği şarkılarla kendisini izlemeye gelenleri coşturdu. Belediye Başkanı Mehmet Erol Ergen’e teşekkür edip çiçek takdim etti.



Hayranlarının tezahüratları üzerine sahneden inip insan kalabalığına karışan Gülben Ergen kimseyi kırmadan herkesle fotoğraf çektirdi. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Gülben Ergen sevenlerine teşekkür etti. Bu arada beslenme şeklini değiştirip sıkı bir diyetle kilo veren Gülben Ergen zarafetiyle Burhaniyelilerden büyük alkış aldı.





SİMGE DİDİM’DE RÜYA GİBİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Türk pop müziğinin son dönemdeki en güçlü kadın yıldızlarından Simge, Didim Amfi Tiyatro’da DK Event Yaz konserleri kapsamında sevenleri ile buluştu. Simge, müzik listelerini işgal ettiği birbirinden hit şarkıları ve sürpriz cover parçalarla, işitsel ve görsel bir şov sergiledi.

Enerjisi ve güzelliği ile sahnede adeta devleşen Simge’nin konser biletleri günler öncesinden tükendi.

Aşkın Olayım şarkısını sahnede 100 çocukla söyleyen Simge, bir ara seyircilerin arasına inerek birlikte şarkılar söyledi. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan genç yıldız, engelli bir hayranıyla ara ara sohbet edip birlikte şarkı seslendirdi.

Seyircisinin yoğun isteği üzerini As Bayrakları’nı söyleyen Simge ‘Didim’i çok seviyorum. Bir daha gelmek istiyorum’ dedi.

2 saatten fazla aralıksız müzisyen arkadaşlarıyla performansını sergileyen Simge, sıcak bir yaz akşamına unutulmayacak bir imza attı.

ÇEŞME ZEYNEP BASTIK’I ÇOK SEVDİ

Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık dün akşam bir kez daha Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı. Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde adeta müzikal bir şölen yaşandı.Sahnede giyim tarzı ile gözleri kamaştıran Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edecek!





İREM DERİCİ İNCECİK OLDU

Hafta sonu Çeşme ve Denizli de arka arkaya konserler veren İrem Derici verdiği kilolarla dikkat çekti. Kısa süre önce Şeyda Çoşkun’un diyet programına başlayan İrem Derici “Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum” dedi. Derici bu hafta tüm vaktini İstanbul’da vereceği konserler için provalarda geçirecek.





BENGÜ HIZ KESMİYOR!

Bengü yeni şarkısı 'Mesajın Var'la müzikseverlerle yeniden buluştu. Yaz başında çıkardığı 'Veto'yla radyo ve tvlerde hala zirvede yer alan Bengü, yeni şarkısıyla kendine rakip oldu. "Bundan sonra da son sürat devam edeceğim." diyen güzel yorumcu, "18 aylık planım hazır. Sonbaharda da şarkılarım dinleyicilerimle buluşmuş olacak." dedi. Söz ve müziğine Onur Özdemir'in imza attığı şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa yaptı. Ramazan Arslankaya'nın yönetmenliğini yaptığı şarkının klibi Beykoz Kundura'da çekildi. 'Mesajın Var' (11.08.2023) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

SERTAB ERENER'DEN BODRUM ÇIKARMASI

Türk popunun güçlü seni, başarılı sanatçı Sertab Erener, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kerkisolfej'in düzenlediği BtcTürk 10. yıl konserleri kapsamında bu yıl Bodrum Antik Tiyatro'da 3'üncü kez hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, dillere pelesenk olan şarkılarını yüzlerce kişilik koro ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Geceye beyaz elbise ile yalın ayak çıkan sanatçı, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Bodrum’da muhteşem bir gecenin mimarı oldu.

Gece boyunca orkestraya konulan kameranın çekimleriyle, ışık şovları içinde led ekranlarda konseri anlık aksiyonla yayınlandı. Şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla da geceye damgasını vuran Sertab Erener, konser sonunda sahneye geri dönerek muhteşem bislerle performansını taçlandırdı.

Emina Jahovic'in Avm Stili!

Ünlü isimlerden Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Avm içinde bir mekanda oturan Emina Jahovic, bir süre burda yanındaki kişiyle sohbet etti.

Daha sonra alışveriş merkezinden çıkarken Emina Jahovic, sevenleri resim çekilmek isteyince onları geri çevirmedi ve hepsiyle tek tek ilgilendi.Jahovic, Şık ve spor giyim tarzı ile gözleri kamaştırdı.



Şelale Ünseli ödüllere doymuyor!

Başarılı isimlerden Şelale Ünseli,ödül koleksiyonuna yeni bir tanesini daha ekliyor.2023 Yılında aldığı ödüller ile adından oldukça söz ettiren Şelale Ünseli 15 Ağustos tarihinde İstanbul /Sultan Ahmet - Hilton Otel'de yer alan Hagia Sophia Mansions'da düzenlenecek 4.Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde gecenin sunucuları Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun ellerinden " Yılın Uluslararası Çapta en Başarılı Psikolojik Danışmanı " ödülünü alacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı çıkan X Turkey Magazine dergisine "Güvenli İlişki , Panik Atak , Yaşlılarda Depresyon , Ekran Bağımlılığı " gibi önemli konularda önemli bilgileri dergi okuyucularına verdi. X Turkey Magazine'ye yaptığı açıklamada" Ödüllerim artarak devam ediyor.Beni bu ödüllere layık gören organizasyon sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Kariyer basamaklarımda hızlı ilerleyişim devam edecek." dedi.