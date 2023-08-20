Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Mauro Icardi diye usta bir golcü, Atilla Karaoğlan adında da ‘amatör’ bir hakem varmış. Rams Park’ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı da aynen böyle geçti işte. Hikaye gibi; Usta bir golcü, berbat yönetime sahip bir hakem. E maçtan sonra da bir ‘sihirbaz’ çıktı ortaya Ziyech. Öyle masal gibi bir geceydi; ne oldu, ne bitti anlayamadık. Galatasaray, geçtiğimiz sezonki kadrosuyla (Angelino hariç) sahaya çıktı bu maçta, oynanan top da aynı o dönemi hatırlattı. Eğer sağ kanatta Barış Alper Yılmaz değil de başka bir isim olsa, hakem Atilla Karaoğlan değil de daha kontrollü bir hakem olsa çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Galatasaray’ın 3 kritik pozisyonunu es geçti, sarı kartlarla da sürekli frenledi takımı Karaoğlan. Bu arada Trabzonspor aleyhine de 1-2 hatasını yakaladım. Süper Lig’de bu seviyede bir hakemin kesinlikle yer almaması gerekiyor artık. Bordo-mavili ekibi de oynadığı oyundan ötürü tebrik ederim. Yeni transferleriyle birlikte zamanla çok daha iyi duruma geleceklerdir. Karşılaşmaya masal anlatır gibi başladık, ana karakteri de bir anlatalım iyice. Gecenin kahramanı Mauro Icardi’ydi. Karaoğlan’ın mahvedeceği bir geceyi tek başına toparladı. İlk attığı golü geçtim, ikinci golde o mesafeden o kafa vuruşu nedir Mauro’cum sen millete kafayı mı yedirteceksin… Süper Lig’de benim şu ana kadar gördüğüm en iyi forvetler arasına girdi Icardi. Hatta bu performansla devam ederse ilk sıraya da yerleşecek. Attığı golleri geçtim; yarattığı pozisyonlar, arkadaşlarına çıkardığı paslar… Neymar’ların Mane’lerin gittiği Arabistan’dan yıllık 30 milyon euro’yu reddedip geldi bir de bu adam buraya. Buralarda Icardi’yi daha çok konuşacağız böyle giderse, maşallah diyelim biz. Ve gelelim tarihin en ikonik transfer tanıtımlarından birine… Maçtan sonra Ziyech’in tanıtılacağını biliyorduk, anons da yapılmıştı zaten. Havalimanına gittiğimizde Ziyech’in neden taraftara tanıtılmadan apar topar arabaya bindirildiğini merak da etmiştik 1 gün önce. Maç bitti; takım gitti Ultraslan grubunun oraya, üçlü çektirdi. Sonra tam dönerlerken tribünden birini gösterdi Oliveira, Icardi’ye. Icardi güldü, topladı takım arkadaşlarını bir üçlü daha çektirdi. Meğer oradaki gösterdiği kişi Ziyech’miş… Adam orada Sebahattin reis ile amigoluk yapmış dakikalarca, şaka gibi! Ben böyle bir transfer tanıtımı görmedim. Umarım oyuncunun Galatasaray kariyeri de aynı gelişi gibi görkemli ve kaliteli olur. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun...