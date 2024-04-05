Sabırsızlıkla siyah beyazlı formayı bekleyip ya stada koşan ya da ekran başına geçen tüm Beşiktaşlı taraftarların makus talihi oldu, hüsran!

Beşiktaş ligde üçüncülüğü kovalar diye düşünürken hiç de rahatını bozmayan bir futbol anlayışı ile sahaya çıkıyor.

Başakşehir deplasmanında maç boyunca topa sahip olma oranı %29!

Böyle bir oran "Ben büyük takımım" diyen hangi takıma yakışır?

Santos ile bırakın sezonu bitirmeyi Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkılıp köprüden bile geçilmez!

Gelecek sezon kadroda oynamayacak oyuncularda ısrar etmesine mi yanalım?

Takımın herhangi bir oyun anlayışına sahip olmamasına mı yanalım?

Üçüncülüğü de kaybetmesine mi yanalım?

Neresinden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir futbol anlayışı ile takıma ve taraftara ümit aşılayamazsınız!

Sayın başkan ve yönetimin derhal ama derhal Santos ile yolları ayırması en doğru karar olup umut vermeyen bu hocada ısrarcı olmak, 10 ay sonra yapılacak seçimde kendilerinin hüsrana uğramasına sebebiyet verecektir.

Beşiktaş maçlarında taktik konuşmak, hakem hatalarını konuşmak çok saçma bir hal aldığı gibi gelecek haftalara taşıyacak ümit de kalmadı.

Bununla birlikte ligin en kötü takımı olduğu aşikar bir hale gelen siyah beyazlıların bu anlayışla Türkiye Kupası'nı bırakın kazanmayı finale bile kalamaz!

Hatta ve hatta biraz gayret göstermeye çalışan oyunculara bildiklerini de unutturan yapı ile alakalı neşter değil direkt kılıç vurulmalıdır.

Santos ile yolların ayrılmasının yanında gelecek sene olmayacak oyuncuların oynatılmasından da vazgeçilmelidir.

Beşiktaş'ın bu senesi bitti ama gelecek senelerin de elden gitmemesi için Santos ile yolların bir sonraki antrenmana kadar ayrılması kaçınılmaz bir gerçektir!

Çünkü Beşiktaş Futbol Takımı artık hem oyun olarak hem skor olarak hem de umut olarak İFLAS etmiştir taraftarı da bitkisel hayata mahkum etmiştir!