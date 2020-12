Funda ERKOÇ

Türk Pop Müziğinin güçlü vokallerinden olan Ezgi Bıcılı, Sezen Aksu imzası taşıyan yeni çalışması “Yalancı Dünya” ile son günlerin konuşulan isimlerinden…Ezgi Bıcılı ile hem yeni projesini hem de müzik dünyasını sizler için konuştuk…

“Ezgi Bıcılı” ile henüz tanışmamış olanlar için, müzik kariyerine nasıl başladın ve neler yaptın biraz kendinden bahseder misin?

Ben müzisyen bir ailenin çocuğuyum, hikaye aslında annemle babamın kulisinde başladı. Sonra küçük yaşta piyano derslerine gönderdiler, daha küçükken müzisyen olacağımı biliyordum. Anadolu Güzel Sanatlar lisesi ve Gazi Üniversitesi müzik eğitiminde okudum, bu sırada esasında niyetim akademisyen olup üniversitede piyano çalışmalarıma devam etmekti. Ancak üniversitedeki ilk yılımda çok özel bir koronun odisyonunu kazandım. Ankara Üniversitesi Ankapella Oda Korosu, şefimiz hala yaşayan bir efsane olan Doç. Ahter Destan. Bir kere şarkı söylemeye başlayınca, kopamayacağımı orda anladım. Üniversitede arkadaşlarla kurduğumuz gruplarla bir çok yerde sahne almaya başladık. Daha sonra ise İzmir Kent Orkestrası gibi büyük ekiplere solistlik yaptım, derken vokalistlik yolculuğum başladı. Kapı kapıyı açıyor, sektörde iyi müzisyenlerle çalıştıkça herkes birbirini iyi ekiplere öneriyor. Derken Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ozan Çolakoğlu orkestrası, Buzuki Orhan Osman gibi bir çok isimle yolum kesişti. Piyano öğretmenliği ve şarkıcılığı uzun süre aynı anda götürdüm ama 2 yıl evvel artık öğretmenliğe hiç vaktim kalmayınca bırakmak zorunda kaldım.

Uzun yıllar çok iyi isimlere başarıyla vokal yaptığını biliyoruz, profesyonel kariyerine başlamaya hangi noktada karar verdin?

Solo kariyerime başlamayı en başından istiyordum, hem bestelerim olduğu için hem de insanlarla paylaşma fikri hep beni çok heyecanlandırdığı için. Ama bunun için doğru zamanı beklemek gerekiyor. Ben de acele etmedim, yolda çok güzel tecrübeler edindim bunca iyi müzisyenle çalışarak. Ziynet Sali’yle bestelerimi paylaştım bir gün, Ziynet çok iyi arkadaşımdır. Bir beklentim yoktu, fikirlerine saygı duyduğum bir müzisyen olarak onunla paylaşmak istemiştim. Ancak beni öyle güzel yüreklendirdi ve destek verdi ki, o günden bu yana desteği sözde değil. Gökay Özkan’la yapım şirketleri Zg Müzik’ten iki şarkımı da çıkardık. Bu noktadaki teşvikleri ve bana inançları çok kıymetli.

Şimdi geldiğin nokta ile piyano öğretmenliği yaptığın yıllara baktığında gelişimini ve başarını nasıl görüyorsun?

Piyano öğretmenliği yapmayı hep çok sevdim, konser yoğunluğundan dolayı artık vakit ayıramadığım için bırakmıştım. Benim için hep özel bir meslek olarak kalacak. Şimdi sadece üretimime odaklandım, kendi işlerimi yayınlayan bir şarkıcı olmak beni mutlu ediyor.

”Yalancı Dünya’’ hayırlı olsun. Heyecanını ve duygularını paylaşır mısın bizimle nasıl bir duygu Sezen Aksu şarkısı okumak?

Yalancı Dünya’yı geçtiğimiz sene aralık ayında hazırlamaya başlamıştık ve martta her şey tamamlanmıştı, yayınlamak için gün beklerken pandemi başladı. Müzik sektörü sonu görünmeyen bir bekleyiş dönemine girince, biz de şarkının çıkışını erteledik. Şimdi yayınlayınca esasında bu seneye ne kadar uygun bir şarkı olduğunu görüyorum. Tabii bu yaşananlar insanlık için çok ağırdı, ancak bu dünyaya isyanı ve başkaldırıyı dile getiren bir parçayı seslendirmek, belki de herhangi bir aşk şarkısını söylemekten daha çok şey ifade ediyor. Sezen Aksu’nun belki de en sevdiğim albümlerinden birinin, Deliveren’in şarkısı Yalancı Dünya. Şarkıyı hakkını vererek coverlamak için aranjörler Can Ercan ve Ateş Berker Öngören çok çalıştılar, sonuçta çok içimize sinen bir hal aldı parça. Sezen Aksuparçası olmasının yanı sıra, özgün de bir içerik ürettiğimize inanıyorum.

''Ezgi Bıcılı'' olarak müzik sektöründe kendini görmek istediğin yer tam olarak neresi?

Kendimi hep üreten, kendi bestelerini kalabalıklarla birlikte söyleyen bir şarkıcı olarak tasavvur ediyorum ve planlıyorum. Bu uzun bir yolculuk. Bundan sonraki adımları dünya biraz daha normale dönerse daha hızlı atmak istiyorum.

Müzik dünyasına, pandemi sürecinin etkilerini ve bu süreçte yaşadıklarını bizimle paylaşır mısın? Yeni şarkı çıkarmak risk miydi sence?

Bu dönem herkes için riskli muhakkak. Özellikle de daha no name artistler için risk büyüyor, çünkü zaten sektör bu kadar büyük bir yaraya hazır değildi. Bütün konser ve festivallerin, hatta restoranlarda çalınan müziğe kadar her şeyin durmuş olması bizim bütün ana arterlerimizi kapattı. Temmuzda açılmamızla birlikte benim de normalde büyük ekiplerle gideceğim etkinliklerin hepsi akustiğe döndü. Herkes temkinli ilerledi, az insanla çalışıldı doğal olarak ama bu dönem de uzun sürmedi ve yeme içme sektörüyle birlikte tamamen kapandık; şu an binlerce müzisyen işsiz, evinde oturuyor. Sabah metroya, metrobüse binip ofisine giden insanlar gibi; ne kadar korkarak gitsek de bizim de herkes gibi işe gitmeye ihtiyacımız var. Bizim, o mekanda çalışan garsonun, kapıda bekleyen taksicinin, mekanın tedarikçisinin, menajerin, roadie’nin; iş bir tek şarkıcıyla bitmiyor ki. Sosyal mesafe kurallarına uyan, açık havadaki, ferah alanları tercih ettik biz hep çalışırken. Dilerim önümüzdeki sezonda aşılanma tamamlanır ve artık bunları düşünmek zorunda kalmayız.

ZİYNET SALİ HEP YANIMDA

Sevgili Ziynet Sali, geçtiğimiz projede büyük destekçin olmuştu. Bu şarkıda neler paylaştınız birlikte, böyle değerli isimlerden destek almak bir adım önde hissettiriyor mu kendini?

Ziynet hala daha yapımcım ve destekçim olmaya devam ediyor. Sevgili Gökay Özkan (menajerimiz) ile birlikte Zg Müzik çatısı altındayız. Bu ailenin benim için en güzel tarafı sektördeki tecrübeleri oldu. Yalancı Dünya’nın da fikri Ziynet’ten çıkmıştı, yorumlaması bana nasip oldu. Ziynet baştan stüdyo ve klip süreçlerine kadar hep yanımdaydı. Böyle bir deneyimin yanımda yönlendirici olması beni çok rahatlatıyor elbette.

SEZEN AKSU ŞARKISI YORUMLAMAK İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ

Sezen Aksu'nun kült olmuş şarkısı ''Yalancı Dünya''yı yeniden yorumladın. Bu şarkıyı seçmenin sebebini açıkçası bende merak ediyorum?

Bir kere Sezen Aksu şarkısı yorumlama fikri inanılmaz heyecan verici! Ve bunu yaparken de hiç kullanılmamış, sıfır kilometre, çok güzel bir şarkı buluyorsun. Bunu günümüz tınısına adapte edip baştan sona değiştiriyorsun... Bunların hepsi hayal gibi geliyor bana. Şarkının duruşu diğerlerinden çok başka, içindeki şımarıklığı da arabeskliği de seviyorum. Eğer şarkıyı yapmaya geçen sene değil de bu sene başlasaydık, ben yine bu şarkıyı seçerdim çünkü istemeden 2020’nin duygusunu vermiş olduk bu sözlerle.

İZOLASYON DÖNEMİNDE ÜRETTİM

Kariyerinin bir sonraki adımında müzikseverlerleri neler bekliyor?

İzolasyon dönemini evde geçirirken bol bol kayıt ve beste yaptım, hala da yapmaya devam ediyorum. Bunlardan seçeceklerimiz ile bir albüm kaydetmek bundan sonraki hedefim. Tabii ki bu sırada bir tekli daha gelebilir. Yolda nelerle karşılaşacağını bilmiyor insan :)

Son olarak seni sevenlere ve arkanda hissettiğimiz güçlü ekibine söylemek istediklerin nelerdir?

Yalancı Dünya ilk günden dijital platformlarda bir çok listeye girdi. Şarkıyı bu kadar sevip benimseyen herkese teşekkür ederim, aynı duyguda buluşmak çok güzel bir duygu. Şarkının ruhunu ekrana yansıtan yönetmenimiz Mert Özkan’a, makyaj oyunları ve danslarıyla klibe güzellik üstüne güzellik katan Kürşat Akcebe’ye çok teşekkürler. Böyle güzel bir ekibe sahip olduğum için çok şanslıyım. Tabii ki harika müzisyenler Can Ercan ve Ateş Berker Öngören’e şarkıyı baştan inşa ettikleri için, ve yapımcım Gökay Özkan ile Ziynet Sali’ye, Samsun Demir’e ve tüm Zg Müzik&Dmc ailesine bana inandıkları için sonsuz teşekkür ve sevgilerimle.