İZNİK- İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı âmâcılığıyla 3.kez festival düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, 27.Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Kaymakamı Recai Karal , Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri,akademisyenler, çok sayıda yerli ve yabancı misafir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Candarlı Mahallesi Muhtarı Ömer Yavuz gerçekleştirdi. Yavuz “Bugün burada bulunmanız bize güç verdi. iki dönüm arazide başladığımız maviyemiş yetiştiriciliği bugün yüzlerce dönüme ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

27.Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Kaymakamı Recai Karal, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ve TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç’ta selamlama konuşmaları gerçekleştirdiler.

USTA “HER YIL KATLANARAK BÜYÜYEN BİR ORGANİZASYON”

Etkinlikte konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Bu güzel günde bu güzel ortamda İznik Belediyemiz, ilgili kurumlar ve Candarlı Muhtarlığımız ile 3.sünü düzenlediğimiz her yıl katlanarak büyüyen Maviyemiş Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz.İznik’imizin her bölgesi gerçekten muhteşem. İznik’te yaşamanın, nefes almanın değerini hepimiz bilmeliyiz. Doğası, havası, kırsal turizmde artan potansiyeli ile Candarlı ve civarı da her geçen gün ilgi odağı haline geliyor.Buna bizlerde etkinliklerle, yaptığımız çalışmalarla ivme katıyoruz. Bugün bu nimetlerden biri olan Maviyemiş Festivalinde hep bir aradayız.Maviyemiş, doğanın bize sunduğu mükemmel bir meyve. Bu nedenle beslenme uzmanları tarafından da süper gıda olarak kabul ediliyor. Böylesi bir meyvenin bölgemize kattığı katma değer bizleri de, insanımızı da mutlu ediyor. Her bir üreticimizin eline ve emeğine sağlık.Bu festivalde, doğanın bize sunduğu nimetlere şükran duymak ve onları korumak için önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Doğanın dengesini hep birlikte koruyarak gelecek nesillere de sağlıklı bir dünya bırakmalıyız.Son olarak, bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan kurumlara, muhtarımıza, üreticilerimize, aynı şekilde tüm organizasyonlarımızın başarılı geçmesi için emek harcayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN