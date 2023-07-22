Galatasaray taraftarının aylardır istediği tek bir şey vardı; Mauro Icardi’nin bonservisi. Yönetim elinden gelenin fazlasını yaptı, sponsorları buldu, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaştı. Uçak bile gönderildi Icardi’yi alması için, ama kadere bak ki eşi Wanda Nara bir rahatsızlık geçirdi. Bir şeyleri çok isteyince başta olmasa da hep böyle bir sorun çıkar zaten alışıldık bir durumdur bu… Arjantin basını Wanda’nın lösemi olduğunu iddia ediyor, babası önemli bir şeyi olmadığını söylüyor. Kimisi de ‘Ya tatil için yapıyor bunu’ diye söyleniyor. Bakalım pazartesi günü dananın kuyruğu kopacak. Testlerden kötü bir sonuç çıkmadığı sürece Icardi her halükarda Galatasaray’a imzayı atacak. Ama Allah göstermesin, oldu ki kötü bir sonuç çıktı; o zaman Icardi, Wanda Nara ile birlikte Arjantin’de yaşama kararı alır. Herkesin gözü bu kritik testte. Biz şimdiden, telefonu elinden ayırmayarak her saat Icardi transferinde son durumu araştıran Galatasaray taraftarına kolay gelsin, Icardi ve Nara ailesine de geçmiş olsun diyelim.