İklim değişikliği ve El Nino etkisi ile dünya üzerinde sıcaklık rekor seviyelere ulaşmış durumda. 3 Temmuz da kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri olan 17,01 derece, sonraki 17 gün boyunca rekor kırarak devam etti ve 19 Temmuz da 17,16 olarak ölçüldü. Daha önce ki sıcaklık rekoru Ağustos 2016 da 16,9 derece olarak ölçülmüştü. Bu durum doğal olarak deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasına da neden oluyor. Geçen ay kayıtlara en sıcak haziran olarak geçmesinin ardından, temmuz ayının en sıcak temmuz ayı ve belki de en sıcak ay olarak kayıtlara geçmesi muhtemel.

Aşırı sıcak hava dalgası Akdeniz, Kuzey Afrika, Asya ve ABD’nin güney kesimleri ile Avrupa da etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar İtalya’nın Sicilya bölgesinde 46,3 İspanya‘nın Girona kentinde 45,4, Fransa’nın güneyinde 40,1 ile ölçülürken son yılların rekorlarını kırmış oldu. Kuzey Afrika da sıcaklık değerleri 44-49 arasında değişirken, ABD’nin güneyinde 45,7 ve Çin’in Sanbao bölgesinde 52,2 ile rekor kırdı.

Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki yıllarda sıcak hava dalgalarının daha yoğun olacağını söylerken, aşırı hava olaylarının da iklim değişikliği nedeni ile daha sık yaşayacağımızı ön görmekte.

Özellikle sıcak yaz aylarında yaşamımız olumsuz etkilenecek. Peki, nelere dikkat etmeli?

Özellikle mecbur kalmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, bol bol sıvı tüketmeli ve serin kalmaya çalışmalıyız. Pamuklu ve keten gibi kumaşlar tercih ederek cildimizin nefes almasını sağlayabiliriz.