MAGAZİNMATİK

Hoş Geldin Alice!

Sosyal medyanın sevilen fenomen isimlerinden biri olan Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu.

Eylül Öztürk pamuk kızına kavuştu.

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden olan ve önderlik ettiği sosyal sorumluluk projeleri ile takdir toplayan Eylül Öztürk Özkan ikinci kez anne oldu.

Barış Kenan Özkan ile mutlu bir evliliği olan Eylül Öztürk, Alice adını verdikleri kızını geçtiğimiz Perşembe günü dünyaya geldi.

Öztürk, mutluluğunu "Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu.Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım.

Beyaz tenli,uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ilerde renkli gözlü olacak gibi sanki..Bir de köfte gibi dudakları Ha bir de,abisinin izinden gidip gelmemekte ısrar edince,kendisini Ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp 41 hafta sonunda Eylül ayını tercih etti O zaman senin adın“Eylül Alice Özkan” olsun kuzum,baban abin ve ben seni çok seviyoruz" şeklinde sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiftin bilindiği gibi 2019 yılında doğan Alex adını verdikleri bir de oğulları var.

İki Usta İsme Veda Ettik!

Geçtiğimiz hafta iki usta tiyatro sanatçısını kaybettik. Sayısız dizi ve filmlerde rol alan usta tiyatro sanatçısı Mehtap Anıl 80 yaşında vefat etti.Anıl, 14 yaşından beri oyunculuk yapıyordu ve Devlet Tiyatroları'nda görev alıyordu.Mahallenin Muhtarları dizisinde Kemikkıran Kadriye karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi.

Diğer büyük kayıp ise Kurtlar Vadisi’nin 'Tombalacı' lakaplı oyuncusu Haldun Boysan yeni başlayacak olan Maria ile Mustafa dizi çekimi için gittiği Ürgüp'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Mekanları Cennet Olsun…

Kuruluş Osman’ın Kadrosu Efsane!...

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’ birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir’in de rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Dizinin kadrosuna en son katışan isim ise usta oyuncu Ahmet Yenilmez oldu.Bu kadro ile Kuruluş Osman yeni sezonunda da rakipsiz olur benden demesi!...

Önce Kaza Şimdi de Yangın!

Şarkıcı Lara ardı ardına tatsız olaylar yaşıyor.Hareketli şarkıları ve enerjik hali ile bildiğimiz Lara, geçtiğimiz Haziran ayında bir trafik kazası geçirmişti.O kazanın üzüntüsünü tam üzerinden attı derken şimdi de Alanya’da ailesi ile birlikte yaşadığı evde yangın çıktı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda Lara’nın ailesiyle birlikte yaşadığı Antalya’nın Alanya ilçesindeki evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile güçlükle söndürülmüş ve yangında eşyalar küle dönmüş.

Güzel şarkıcı yangından sonra evin halini sosyal medya hesabından paylaştı ve konu ile ilgili açıklama yaptı.

Lara açıklamasında “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi.

Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.

Allah bir daha yaşatmasın Geçmiş Olsun Lara…

Pandemi Değil Sıcak Korkusu Yaşadılar!

Yapımcılığını Klan Film, Fanatik Film ve Blackweel Prodüksiyon’un ortaklaşa üstlendiği Başrollerinde Alper Saldıran, Aslı Bekiroğlu ve Serkan Kuru’nun rol aldığı , Bahar’da Aşk fiminin çekimleri Mersin’de aşırı sıcaklar altında tamamlandı.

Filmin yönetmen koltuğunda son dönemlerin dikkat çeken yönetmenlerinden Emir Khalilzadeh oturuyor. Filmin 13 gün süren çekimleri sırasında oyuncular ve teknik ekip alınan pandemi önlemleri altında sette çalışırken, sıcaklarla baş etmek konusunda sıkıntılı anlar yaşandı. Ekip ve oyuncuların olası sıcak çarpmasına maruz kalmamaları için ekstra tedbirler alındığı görülen sette, sıcaklardan etkilenen oyuncular zaman zaman sahneye ara vererek dinlendirildi.

Kasım ayında vizyona girmesi beklenen filmin çekimleri, özenli bir planlama ile Pandemi nedeniyle 13 gün gibi kısa bir sürede tamamlanırken, Pandemi tedbirleri altında gerçekleşen çekimler için yapımcı şirketlerin aldığı tedbirler takdir aldı. Pandemi sürecine rağmen çekimleri büyük bir özen ve titizlikle yürütülen Filmin Başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran ikinci kez birlikte kamera karşısına geçerken, Mersin’de en büyük engellerinin pandemi değil, aşırı sıcaklarla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ‘Tedbirler çok önemliydi. Yapımcı şirketimiz gereken tüm hassasiyeti gösterdi ancak burada pandemi’den değil sıcaklardan çok çektik’ diye konuştular.

Serdar Ortaç Evleniyor mu?

Serdar Ortaç yeniden evleniyor mu? DMC nin Genel Müdürü Samsun Demir bomba bir paylaşım yaptı ve Serdar Ortaç'ın ilişkisinin evliliğe doğru gittiğini iddia etti.

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç her defasında artık evliliği düşünmüyorum dese de Seçil Gür ile evliliğe giden bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Ortaç ile bir araya gelerek yeni projeler üzeriden konuşan Demir, toplantı sonrası sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı.

Samsun Demir paylaşımında "Yeni şarkılar, albümler içerikli toplantımızın kısa bir bölümünde evlilik de gündeme geldi..Sanırım mutluluğun yolu bu ilişkide oraya varıyor." sözlerine yer verdi.

Songül Karlı’nın Sürprizi Ne?

Şarkıcı Songül Karlı yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı.Songül Karlı’nın sürprizler yakında paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.Son günlerin popüler ismi Songül Karlı yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla ve Müge Anlı'nın programına çıkacağını açıklaması ile dikkat çeken Songül Karlı, bir de yeni single çalışması yaparak sezona hızlı bir giriş yapmıştı.

Siyah Saçlarına Kurban Olduğum çalışması ve ona çektiği klip ile beğeni alan Karlı, şimdi de bir sürprize imza attı...

Songül Karlı , ünlü menajer ve organizatör Kemal Aslan ile çalışma kararı aldı.Kemal Aslan sosyal medya hesabından bu iş birlikteliğini "Ailemize Hoş Geldin Türk Halk Müziğinin Kraliçesi" notu ile duyurdu.Karlı'da "Hoş Bulduk Yeni Ailem Sürprizler Yakında" mesajını yayınladı.

“Survivor Tecrüben Var mı?”

Artık dizi film audition çekimlerinden ziyade oyuncu adaylarına sorulacak ilk soru “survivor tecrüben var mı ? “ olmalı; baksanıza Survivor yarışmasından çıkan kendini dizi ve film setlerine atıyor.

Şöyle bir geriye doğru gidersek ilk aklıma Uğur Pektaş geliyor. 2005 yılında yayınlanan Survivor'un ilk şampiyonu olan Uğur Pektaş, yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde kendine yer bulmuştu.

Survivor 2014 Gönüllüler Takımı'nda Yiğit Dikmen yarışma sonrası Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe dizilerinden oynadı.

2013 yılında Survivor Gönüllüler Takımı'nda yer alan ve birinci olan, sonrasında 2015 yılında Survivor All Star kadrosunda yarışmayı üçüncü bitiren Hilmi Cem Muhteşem Yüzyıl ile başladığı oyunculuk hayatına Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4, Ada, Tek Yürek gibi dizi ve filmlerle devam etti. Ve şu anda sanırım Survivor’dan çıkan en iyi oyuncu sıralamasında ilk sırada…

Durun daha bitmedi; 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi Nihat Altınkaya da yarışma sonrası dizi setlerinin yolunu tutanlardan. Alın size bir yakışıklı survivor yarışmacısı daha Anıl Tetik, Survivor serüveninden sonra onunda yolu dizi setlerinden geçti.

Survivor’ın efsane ismi Turabi Çamkıran yarışmalardan fırsat bulduğunda dizi ve filmlerin aranılan ismi oldu. Aslında ekran da ona bayağı yakışıyor laf aramızda!.

Bu liste uzar gider Hakan Hatipoğlu, Semih Öztürk,Atakan Arslan şeklinde heeee bir de Survivor’ın kadın şampiyonu Merve Oflaz vardı değil mi?

Şimdilerde de bu yılında deli dolu çılgın ismi Yasin’e şans gülmüş! “Okuma provalarına başladım” dedi katıldığı bir programda o kadar çok yarışmaya katıldı ki Yasin, artık bir dizide oynamaması olanaksızdı.

Pekiyi bizim mutlu mesut ekran karşısında izlediğimiz ve izlemeye devam edeceğimiz Survivor yarışmacılarından oyuncu olma işine profesyonel oyunculuk eğitimi veren Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından taşı gediğine oturtan bir yorum yapmış!

Ayşe Hanım demiş ki! “Survivor Yasin de oyuncu olmuş. Oyuncu olmak isteyenlere Notlar:- TV yarışma programlarına katılmak için ne gerekirse yapın- Atarlı olun- Takipçi sayınızı arttırın”

İşte olayın kısa ve net en güzel anlatımı bu olsa gerek!...