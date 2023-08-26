DEMET ŞENER YÜZDE 99 ORJİNALİM!

46 yaşındaki Demet Şener, geçen yıllara rağmen güzelliğini ve formunu koruyan ender ünlü isimlerden… Özellikle operasyon geçirmeden doğal güzelliği ile dikkat çeken Şener’den minik bir itiraf geldi… Demet Şener: "46 yaşındayım. Tabiî ki küçük dokunuşlar yapıyoruz ama radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz denesek de yüzde 99 orijinalim..." dedi.

KİRLİ SEPETİ REYTİNG CANAVARI OLACAK!

Bu sezonun reytinglerde başı çekecek dizisi kanımca Kirli Sepeti olacak!...

Kadrosunda oyunculuk adına mükemmel isimleri barındıran dizinin hikâyesi gayet bilinen ama bir o kadar da ilginç bir hikaye.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu “Kirli Sepeti” dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayça Bingöl, Devrim Yakut ve Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi oyuncular var.

FOX TV’de ekrana gelecek olan dizi sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak!..

KORAY AVCI’DAN AŞIK VEYSEL JESTİ

Kıbrıs Les Ambassadeurs Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan Koray Avcı Sahneden "Bugün Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ozanımız Aşık Veysel'in 50. Ölüm Yıldönümü türküler ile anacağız bugün sahnede Onu yaşatacağız. Hep bir ağızdan 'Uzun ince bir yoldayım' seslendireceğiz. Bizi büyük ozan Aşık Veysel duysun dedi

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Avcı gelen konuklara sohbet etti; Artık teknem'de yaşıyorum ve şarkı sözleri yazmaya başladım onuda Aşık olduğum kıza yazdım, sözler ise "Yandım bir aşka, aşık oldum' şarkının adını da Yan koydum.

GÖKHAN ÖZEN’İN KONSER MARATONU BAŞLIYOR!

Yaşamını Amerika’da sürdüren ve 7 yıl aranın ardından Türkiye’ye dönen Gökhan Özen, bir dizi konser serisine başlıyor.

Önce Türkiye’de vereceği konserlerle sevenleriyle özlem giderecek olan şarkıcı sonrasında Avrupa turnesine çıkacak…

Gökhan Özen’in yıllar sonra Türkiye’de vereceği ilk konser 1 Eylül’de İstanbul Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde olacak.

İBRAHİM BÜYÜKAK 40’LADI!...

Sevilen oyuncu İbrahim Büyükak geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladı.

40 yaşına basan İbrahim Büyükak, doğum gününü ailesi ile kutlarken paylaşımına "40’ım çıktı" notunu düştü.

"SADIK AHMET" FİLMİ SETE ÇIKTI

Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan "Sadık Ahmet" filmi sete çıktı.

Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatan filmde Batı Trakya Türklerinin uzun yıllar boyu gasp edilen haklarını geri kazanmak için ömrünü vermiş bir kahramanın hikayesini izleyeceğiz.

Senaryosunu Mert Dikmen'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı M.Cüneyt Göz tarafından üstlenilen, filmin proje tasarımı ise Muhammet Usta’ya ait

Filmde Turgay Aydın Sadık Ahmet’e hayat veriyor... Filmin diğer oyuncuları ise Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Suzan Kardeş, Burak Satıbol, Cemal Toktaş, Bade Tokel ve Aslıhan Yüsra Yılmaz gibi ünlü isimler .

Çekimleri Edirne, Gümülcine ve Atina’da yapılacak olan “Sadık Ahmet” filmi, ocak 2024’ten itibarenTürkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada sinema izleyicisi ile buluşacak.

SÜREYYA YALÇIN HALİNDEN MEMNUN!

Kışları ABD'de yazları ise Bodrum'da olmayı tercih eden Süreyya Yalçın, son günlerde zayıflığıyla dikkati çekiyor.

Onun bu görüntüsü hakkında pek çok yorum yapılıyor, çoğu kişinin beslenme bozukluğu olduğu yönündeki eleştirilerine rağmen Süreyya Yalçın şu an bulunduğu kilodan hayli memnun olduğunu sevgili Suat Filiz’e verdiği röportajda bir kez daha söyledi.

Süreyya Yalçın, röportajda "Anoreksiya ya da blumia olsaydım hemen yardım alırdım. Ayrıca ölümden çok korkuyorum. Sabah ananas ya da salatayla geçiştiriyorum. Akşamları tek öğün yiyorum. Yağ hiç kullanmam. Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum, mükemmelim. Estetiğe gelince… Her kadın gibi ufak tefek dokunuşlar var." sözleri ile şu anki kilosundan ve görüntüsünden hayli memnun olduğunu belirtti.

25 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI!

Volkan Konak evlendi! 25 yıl önce yapamadığı düğünü yaptı, eşi Selma Konak’a verdiği sözü tuttu.

Üç çocuk sahibi çift, evlendiği dönemde imkânı olmadığı için düğün yapamamış… Kuzeyin oğlu Volkan Konak , karısının içinde ukte kalan o düğünü geçtiğimiz hafta dostlarının katılımı ile yapılan bir organizasyonda gerçekleştirdi.