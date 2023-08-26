Şebnem Demir Soluğu Çeşme’de aldı





Sezon başında ispanya, ibiza, bodrum, göcek de tatil yapan cemiyet hayatının ve sosyal yaşamın sevilen isimlerinden olan şebnem demir ekim ayında izmir bayraklı’ da açılacak şubesini denetleyip soluğu çeşmede aldı.



Estesante kliniklerden sonra, Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir çeşme tatilinde İstanbul’un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor.



Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir’in keyfi bir hayli yerinde idi.

GÖRÜNMEZ KAZA

Başarılı sporcu ve oyuncu Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Vadistanbul Moda Caddesi'nde dünyaca ünlü mağazaları gezip alışveriş yaparken görülen Arslan ailesi, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Elindeki ateli fark eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Atakan Arslan, "Spor yaparken görünmez bir kaza yaşandı. Tedavi sürecim atel ile devam ediyor. Onun dışında her şey yolunda." dedi.

GELENEKSEL HAVAYOLLARI GECESİ

BookingAgora ve Sheraton Istanbul City Center Hotel, Havayolları için görkemli bir etkinlik organize etti. Etkinlikte Türkiye de ofisi veya temsilciliği bulunan bütün havayolları katılım sağladı. Misafir Havayolları ve GDSler etkinliğe genel olarak Ülke Müdürleri ve Satış Müdürleri seviyesinde yoğun olarak katılım sağladılar.

Gece de BookingAgora Yönetim Kurulu Üyeleri Kadri CİGA ve Murat KAHRAMAN Sheraton İstanbul City Center Hotel Genel Müdürü Şenda Barreto GOMEZ ve Satış & Pazarlama Direktörü Arda YAVUZ misafirlerle birebir ilgilendiler.

LEROS’TA ÜÇ DİLEK TUTULDU

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif inci Aras, yeni bir yaşına girişini çok özel bir pasta ile kutladı. Yaz tatillerini Bodrum'da Barış Baran Aras geçtiğimiz günlerde 9 yaşına giren oğlu Atlas ile anneye bir sürpriz hazırlayıp muhteşem yatları ile rotalarını Leros Adasına çevirdiler

30. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları jüri üyeleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30. su gerçekleştirilecek festivalde, ‘’Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’nda yarışacak filmleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof.Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek.

Kadın basketbolunun kraliçesi Banu Karadağlı ödüle doymuyor





Türk kadın basketbolunun en başarılı isimlerinden Banu Karadağlı ödüle doymuyor! Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Karadağlı, Gold Fame Prestige Ödül Gecesi’nde de ‘Yılın Uluslararası En Başarılı Kadın Basketbolcusu’ ödülünü aldı.

Basketbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de adından söz ettiren Banu Karadağlı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Karadağlı, Gold Fame Prestige Ödül Gecesi’nde ‘Yılın Uluslararası En Başarılı Kadın Basketbolcusu’ ödülüne layık görüldü.

Doru Macera Peşinde hayranlarına çifte bayram

Ekranlarının vazgeçilmez kahramanı Doru’nun 3. Animasyon filmi “Doru Macera Adası” için geri sayım başladı. Doru Macera Adası, ilgi çekici hikayesi ve eğlenceli serüveni ile anlamlı bir günde sinemaseverlerle buluşacak.

Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen Doru Macera Adası, hayranlarına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çifte kutlama yaşatacak.

Banu Karadağlı ödüle doymuyor

Türk kadın basketbolunun en başarılı isimlerinden Banu Karadağlı ödüle doymuyor! Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Karadağlı, Gold Fame Prestige Ödül Gecesi’nde de ‘Yılın Uluslararası En Başarılı Kadın Basketbolcusu’ ödülünü aldı.

Basketbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de adından söz ettiren Banu Karadağlı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Karadağlı, Gold Fame Prestige Ödül Gecesi’nde ‘Yılın Uluslararası En Başarılı Kadın Basketbolcusu’ ödülüne layık görüldü.

MÜZİK KAHKAHA VE EĞLENCE

İstanbul'un en sevilen etkinlik mekanı Maximum Uniq Açıkhava’da yazın son haftalarında eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava'da Eylül ayında eğlence, konserler, stand-up gösterileri, tiyatro oyunları ve müzikallerle devam edecek.

Eğlence 1 Eylül’de pop müziğin fenomen grubu İzel-Çelik-Ercan’la başlayacak. 5 Eylül’de başarılı komedyen Doğu Demirkol, 12-14-18 ve 26 Eylül’de muhteşem oyuncu kadrosuyla Aydınlıkevler seyirciyle buluşacak.

Ralli Tutkunu Çıktı

Başarılı oyuncu Sevde Zehra Yıldırım, Stat Tv de yayınlanan "Benim Tatlı Yalanım" dizisinde oynadığı Canan karakteri ile adından sıkça söz ettirmişti.

Güzel oyuncu Sevde Yapımcılığını Fikrigün Film , Kala Film ve CB Film Company'in ortak yaptığı yönetmen koltuğunda Cemal Alpan'ın yönettiği ve Netflixte yayınlanan " Merve Kült" filminde de Zeynep karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sevde Zehra Yıldırım'ın başka bir yeteneği ortaya çıktı.

MÜZİK KEYFİ LEZZETLE BULUŞUYOR

Birbirinden lezzetli ve geniş ürün çeşitliliğiyle her damak tadına hitap eden Bursa Kebap Evi, en eğlenceli anlara lezzet katıyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen “Harbiye Açıkhava Konserleri”ne yemek sponsoru olan marka; sanatçılara, ekibine ve konser görevlilerine nefis bir deneyim yaşatıyor.

Radyofrekans İle Gençleşme

Radyofrekans ile selülitin giderilmesi, zayıflamış liflerin bağlayıcı dokularının yenilenip onarılması mümkün.

Lokal kilo problemlerinin en etkili tedavi yöntemlerinden olan radyofrekans, vücudun ideal formuna kavuşmasında oldukça etkili. Bölgesel sıkılaşma, kol ve karın sarkmalarında toparlama ve selülit tedavisi gibi sorunlarda başarılı sonuçların alınmasını sağlayan Radyofrekans ile tedavi yönteminde, kişilerin yorulmadan güçlü kaslara ve fit bir vücuda sahip olması sağlanıyor.

Uzman Estetisyen Ece Karabulut, uygulamanın bu kadar popülerleşmesinin nedenini ise şöyle anlatıyor: “Radyofrekans ile tedavi, ağrısız, acısız ve ameliyatsız bir uygulama. Vücudun ihtiyacına göre 6-12 seans arası uygulanabiliyor.

‘BİR ÇILGINLIK YAPMAYA GELİYORUM’

Yener Kayar, söz ve müziği Selami Şahin’e ait olan ‘Bir Çılgınlık Yapalım’ şarkısını seslendirdi. Ferdi Çalışkan yönetmenliğinde klip de çeken Kayar “Ben çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi seviyorum. Mesleğim kuyumcu, zanaatkarım. Şarkı söylemek de benim için öyle.