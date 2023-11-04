Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında dikkatimi çeken bir konudan bahsetmek istiyorum. İstanbul hem kültürel turizm hem de tarihi eserler açısından oldukça zengin bir şehir. Her yerinde tarihsel bir anıt var desek yeridir.

Böyle zengin bir şehirde yaşadığımız halde bazen hayatın akışına kendimizi kaptırıp, bu doğal güzellikleri ziyaret etme fırsatını kaçırabiliyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 gün boyunca 4 müzenin ücretsiz olacağı haberi İstanbullular ve İstanbul’u ziyaret eden yerli turistler için oldukça güzel bir haber. İstanbul’un kültürel mirasını yakında deneyimlemek için bu 4 müzeyi ziyaret etmenizi öneriyorum.

Hem tarihimizi yakından görmek hem de keyifli bir zaman geçirmek için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki günlerde okulların da tatile girmesiyle öğrenci ve velilerin de müze ziyaretlerine katılabilmesi öğrencilere verilen en güzel ara tatil hediyesi olabilir.

Müze gezilerine çıkmadan önce bu 4 müze hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Müzelere gitmeden önce bilgi sahibi olmak motivasyonumuzu daha da arttıracaktır.

1. Yerebatan Sarnıcı

Halk arasında Yerebatan Sarayı olarak da bilinen 80.000 ton su kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en önemli kültür miraslarından biri olarak öne çıkıyor. I. Justinianus tarafından yaptırılan bu sarnıç, su yollarından ve yağmurlardan toplanan suyu imparatorun yaşadığı büyük saray ve çevresine ileterek yüzyıllarca şehrin su ihtiyacını karşılamıştır.

2. Şerefiye Sarnıcı

Sanat ve teknolojiyle buluştuğu 1600 yıllık tarihine sahip en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, adını Osmanlı dönemindeki bulunduğu mahalleden almaktadır. Mekan algısını üç boyutlu deneyimleyebileceğiniz özel ses ve ışık gösterilerinin yapıldığı Şerefiye Sarnıcı, Theodosius döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

3. Miniatürk

Topraklarımızda iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden günümüze ulaşan mimari mirasları bir araya getiren Miniatürk, 1/25 oranında küçültülmüş minyatür modellerini görme fırsatı sunuyor. Minyatürler o kadar gerçekçi ki, kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkeyi gezmiş hissine kapılacaksınız. Ayrıca, telefonunuza indirilebilen bir mobil uygulama ile eserler hakkında bilgi edinebilir ve sesli rehberlik yapabilirsiniz.

4. Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih

Unutmadan ücretsiz müze ziyaretleri için 11:00’dan önce müzelere giriş yapılması gerektiği bilgisini de paylaşmak istiyorum.

Umarım herkes için eğlenceli ve bilgi dolu bir deneyim olur.