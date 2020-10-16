Funda ERKOÇ

Acun Ilıcalı OPPO’lamaya Devam Ediyor

OPPO, kısa süre önce piyasaya sunduğu Reno4 Serisi’nin reklam kampanyasında, marka yüzü Acun Ilıcalı ile iş birliğine devam ediyor. Çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filmi 19 Ekim itibariyle TV kanallarında ve dijital mecralarda yayında olacak…

Reno4 Serisi’nin reklam kampanyasına da yine Acun Ilıcalı ile devam ediyor.

‘Hayatım Benim Koleksiyonum’ çatı stratejisinin devam filmi olma özelliğini taşıyan yeni reklam kampanyası, ‘En Canlı Anlar Koleksiyonda Yaşar’ mottosuyla hazırlandı. OPPO ve Karbonat iş birliğinin 2020 yılında gerçekleştirilen ikinci büyük projesi olan reklam filmi, Kala Film’den Turgut Akaçık yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filmi 19 Ekim itibariyle TV kanallarında ve dijital platformlarda yayında olacak. Bu reklam filminde Acun Ilıcalı’nın çevresinde meydana gelen, dinamik, şaşırtıcı ve eğlenceli anlar izleyicilerle buluşacak.

Can Yaman İtalya’da Kapağı Kaptı!

İtalya'da yayınlanan haftalık dergi "CHİ" nin 14 Ekim tarihli kapağında Can Yaman var.

Can Yaman geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da bir televizyon programına konuk olmuştu.Yaman ayrıca "CHİ" dergisine de kapak röportajı verdi.

Massimo Sestini tarafından fotoğraf çekimleri yapılan Can Yaman fotoğraflarında oynama yapılmamasını istemiş ve Yaman, hikayesini açık yüreklilikle anlatmış.

Deniz Seki "Seni En İyi Ben Anlarım Kadir...

Geçtiğimiz haftanın gündemi Kadir Şeker'in aldığı 12.5 yıl hapis cezasıydı.

Sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Tıp öğrencisi Kadir Şeker'e adam öldürme suçundan tahrik indirimiyle birlikte son dakika mahkeme kararıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Şeker'in aldığı bu hapis cezasına ünlü isimlerde tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medyadan gösteren ünlü isimlerden biri de Deniz Seki oldu...Bir dönem demir parmaklıkların ardında bir yaşam süren Deniz Seki yaptığı paylaşımda "Seni en iyi ben anlarım Kadir...

Çünkü bir yanım hala kan ağlıyor. Suçsuz, günahsız yere o dört duvarın içinde hapsolmak ne demek en iyi ben bilirim.Bu karardan sonra sokakta birinin başına bir şey geldiğinde “İmdat! Yardım edin.” dediği zaman kim elini uzatmaya cesaret edecek?

Kamuoyu olarak ses çıkarmamız gerekiyor. Yaptığı iyilik yüzünden bu gencecik çocuğun cezalandırılması çok adaletsiz bir karar. Daha fazla kadınlarımız ölmesin, artık kadınların canı yanmasın diye konuşalım. Kadınlarımızı öldüren bu soysuzlara gün doğmasın diye SUSMAYALIM!Lütfen Kadir için ADALET. Yalvarıyorum Kadir için VİCDAN."ifadelerine yer verdi.

Esra Erol “Şimdi Birlik Zamanı”

Sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda yer alan Esra Erol yine bir kampanyanın başını çekiyor…

Kızılay ile birlikte yürütülecek olan “Bir Tablet Bir Gelecek” kampanyası ile çocuklarımızın uzaktan eğitimi için gerekli olan tabletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Erol, konu ile ilgili sosyal medya hesabından çağrıda bulundu ve “Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım.Türk Kızılayı’nın kampanyasına destek olmak için sms kampanyası başlatıyoruz. kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak.İhtiyaç sahipleri sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okula müracaat etmelidir. Taleplerin değerlendirilmesi milli eğitim bakanlığı tarafından yapılacaktır.Kampanyaya destek vermek isteyen herkes ‘ESRA’ yazıp 2868’e 1 sms atarak 10 TL bağışta bulunabilir.Türk Kızılayı var, biz varız, siz de varsınız.Çocuklarımız eğitime ulaşsın." sözlerine yer verdi.

Kanseri Yenince Davul Zurnalı Kutlama Yaptı

Anne-çocuk videoları ile yayın hayatına başlayan, evlilik, karı-koca ilişkisi ve en son olarak da kadınlarda sıkça görülen meme kanseri konusunda çektiği videolarla kısa sürede tüm kadınların sesi olan Youtuber ''Demet Işıl Yılmaz''dan mutlu haber davul zurna eşliğinde geldi.

Yaklaşık 1 sene 3.evre meme kanseri tedavisi görmeye başlayan ''Demet Işıl Yılmaz'' geçtiği tüm yolları Youtube kanalında anlatmış ve kanser olduğunu anlama sürecini sevenleri ile paylaşmıştı. Bu sayede kendini muayene eden onlarca kadına teşhis konmuş ve tedavilerini hep birlikte almışlardı. Güzel haber Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda davul ve zurna ile geldi.

Girdiği ilk kontrolünden tertemiz çıkan ''Demet Işıl Yılmaz'' takipçilerine verdiği sözü tutu ve kapısının önünde davul zurna çaldırarak yeni hayatını kutladı.

Kulağa ilk geldiğinde korkutucu ama süreçte sapasağlam durulması gereken kanser hastalığının en güçlü simgelerinden biri olan ''Demet Işıl Yılmaz'', bundan sonraki hayatında kendini iyileştirmeye ve tüm kadınların umudu olmaya adayacağını da sevenlerine duyurdu.

Seda Akgül Nostalji Yaptı!

Ünlü isimlerin geçmiş yıllarından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşımları büyük ilgi çekiyor.

İşte bu paylaşımlardan biri daha sosyal medyada dikkat çeken paylaşımların arasına girdi.

Ünlü sunucu Seda Akgül 13 yaşındaki okul üniforması ile çekilmiş mezuniyet fotoğrafını ınstagram hesabından paylaştı.

Akgül’ün yıllar öncesinden TED Ankara Koleji Ortaokul mezuniyeti sırasında çekilmiş 13 yaşındaki fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Snowpiercer 2. Sezon Geliyor!

İlk sezonu büyük ilgi gören ve 2. sezon onayını hemen alan Snowpiercer dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.Dizinin ekranlara döneceği tarihte duyuruldu. Snowpiercer 2. sezon, 25 Ocak’ta izleyici ile buluşacak.

2013 yapımı bilimkurgu filmi Snowpiercer‘ın dizi uyarlaması mayıs ayında izleyicisi ile buluşmuştu. Amerika’da TNT kanalında ekrana gelen, dünyanın geri kalanında ise Netflix‘te yayınlanan dizi 10 bölümden oluşan ilk sezonunu 12 Temmuz’da tamamladı.

Dizi, Netflix’te geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

ilk sezon yayınlanmaya başlamadan 2. sezonun önemli bir kısmı çekildi. Bu da pandemi şartlarına rağmen dizinin çok ara vermeden ekranlara dönmesinin önünü açtı.

İlk sezonu temmuz ayında tamamlanan Snowpiercer, ocak ayında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen New York Comic-Con’da yayınlanan yeni fragmanla, 2. sezonun 25 Ocak’ta başlayacağı duyuruldu.

Sony Music’te Özden Bora Farkı!

Sony Music Türkiye, Özden Bora’nın gelişiyle ile birlikte bünyesine kattığı isimlere bir yenisini ekliyor….

Sony Music Türkiye, Özden Bora'nın Genel Müdürlüğe getirilmesi ile sektörde büyük atağa geçti.

Özden Bora'nın yeni stratejileri doğrultusunda ardı ardına imzalar atılmaya başlandı.Özden Bora ,Tuğçe Kandemir ve Emir ile sözleşme yenilerken aralarında Yiğit Mahzuni,Cem Belevi, Feridun Düzağaç, Murat Ceylan Wish gibi isimlerle de yeni anlaşmalara imzalar atıldı.

Bora ,özellikle dijital stratejilerle Sony Music Türkiye'nin sektördeki konumunu üst seviyelere taşımaya devam ediyor.