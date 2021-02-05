Funda ERKOÇ

Boşanma Kutlaması Yapacak!

Sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Kim Kardashian kutlama yapacak…

Eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian’ın, mahkeme sonrası parti düzenleyeceği öğrenildi.

Kutlama için ada kiralayacak olan Kardashian, boşanma partisini de yeni realty show programında yayınlayacak.

JLO’yu Sosyal Medya’da Aldatmış!

Jennifer Lopez'in sevgilisi Alex Rodriguez'in reality show yıldızı Madison LeCroy'la bir ilişki yaşadığı iddia edildi.

LeCroy, yaptığı açıklamada "Aramızda fiziksel bir şey yaşanmadı, yalnızca sosyal medya üzerinden yazıştık" dedi.

Sosyal medyada “Bu ihanet sayılır mı?” sorusu öne çıktı.

Beğeni Butonunu Çökerttiler!

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan oyuncu Hande Erçel, son olarak mini etekli pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel, yaklaşık 19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısından kareler paylaşmaya devam ediyor.

Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncu dün mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Göbek dekolteli, mini etekli kombiniyle verdiği pozları peş peşe paylaşan 27 yaşındaki oyuncu "Güneşle bağı olan el kaldırsın" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni alırken binlerce de yorum yapıldı.

Filiz Ahmet’in Büyük Değişimi!

Oyuncu Filiz Ahmet sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini hayli şaşırttı.

İlk kez atv'de yayınlanan Elveda Rumeli dizisi ile tanıdığımız sonrasında başta Muhteşem Süleyman olmak üzere bir çok dizi ve sinema filminde izlediğimiz Makedonyalı oyuncu Filiz Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şok etti.Filiz Ahmet, "çok yakında "notu ile yaptığı paylaşımda adeta yeniden doğmuş gibi...

Özel bir imaj çalışması ile çok farklı bir görüntüye kavuşan güzel oyuncunun bu yeni hali takipçileri tarafından çok beğenildi ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Gündeş Sizi Dinliyor!

Ebru Gündeş'in müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlediği dijital yarışma kapsamında katılımcılar, kendi şarkılarını içeren videoları www.ebrugundesdinliyor.com adresine gönderecek.

Şarkılar Ebru Gündeş'in YouTube kanalında yayınlanacak. En çok görüntülenen beş şarkı finale kalacak. Ve birinciyi Gündeş'in başında olduğu jüri belirleyecek. Yarışmada birinci olan şarkıyı Ebru Gündeş seslendirecek.

Defne Joy Foster’ı Andı!

Sihirli Annem dizisinin Eda’sı Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

2011 yılında vefat eden oyuncu Defne Joy Foster'ın 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı İnci Türkay'dan duygusal bir mesaj geldi.

Türkay, "10 yıl oldu Defnecim. Huzur içinde uyu" yorumunda bulundu.

Abla Kardeş Zannettiler!

Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Hanım'ı görenleri şaşırdı.

Oyuncu Aslıhan Karalar, annesi Nuray Hanım'la bu pozunu Instagram'da paylaştı.

21 yaşındaki oyuncunun annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yağdı.