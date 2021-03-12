Funda ERKOÇ

Yalçın Çakır Şimdi Ne Yapıyor?

Flash TV zamanında yaptığı reality programlarla bir döneme damgasını vuran gazeteci Yalçın Çakır şimdi ne yapıyor?

Televizyon tarihinin en ilginç reality programlarına damgasını vuran usta gazeteci Yalçın Çakır, uzun yıllar Gerçeğin Peşinde programı ile bir çok kayıp ve cinayet dosyasını çözüme kavuşturmak için çaba harcamıştı.

Flash TV'nin sembolü haline gelen ve herkesin Yalçın abisi olan Yalçın Çakır hem Gerçeğin Peşinde programına hem de Flash Tv'ye veda ederek inzivaya çekilmişti.

Usta gazeteci şu an hayatını Bodrum Gümüşlük'te sürdürüyor.

Çakır, gumuslukrehberi.com adlı bir internet sitesi açarak gazetecilik mesleğine internet ortamında devam ettirme kararı almış

Tabiat ile içiçe olan usta gazeteci özellikle Bodrum ve çevresinden verdiği haberlerle sosyal medyada dikkat çekiyor.

Şu günlerde reality programlarının revaçta olduğu bir dönemdeyiz eh böyle olunca da acaba reality programlarının babalarından sayılan Yalçın Çakır ekrana geri dönüş yapar mı ? sorusu insanın aklına geliyor! Duyumlarına göre Çakır, yeniden ekrana göz kırpıyormuş.

Bakarsınız yakında Yalçın Abi’yi yeniden televizyon ekranında görme şansımız olur!

Sadakatsiz Dizisi Yurtdışına Açıldı!

Sadakatsiz dizisinin yurtdışındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan’da yayınlanmaya başladığını Cansu Dere sosyal medya hesabında paylaştı.

Cansu Dere, Instagram hikaye bölümünden dizinin Suudi Arabistan’ın OSN kanalında yayınlanan Arapça versiyonlu fragmanını ve afişlerini paylaştı.

Ramo Hayranları Bu Hafta Üzüldü!

Ramo dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyenler dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması ile hayli üzüldü!...

Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo geçtiğimiz hafta ekranlara gelmedi.

Ramo yerine Güldür Güldür Show yayınlanınca dizinsin müdavimleri telaşa kapıldı…

Ramo neden yayınlanmadı ?

Ramo dizisinin geçen hafta yeni bölümünün ekrana neden gelmediği merak konusu....Sette yaşanan korona riski nedeniyle Ramo ekrana bir haftalık ara verdi.

Ramo 36. bölümü ile 19 Mart Cuma ekrana gelecek.

Kısmetse Olur’dan Şarkıcılığa!...

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışma programının fenomen yarışmacılarından Nur Erkoç şarkıcı oldu.

Kısmetse Olur yarışmasını Batuhan Cimilli ile evlenerek birincilikle bitiren Erkoç, geçtiğimiz yıl eşinden ayrılmıştı.

Sosyal medyada fenomenlik yapmaya devam eden Nur Erkoç şimdi de şarkıcılığa soyundu.

Erkoç, Emir Yakamoz ile birlikte çıkardığı “Farzad” isimli şarkıyı müzik severlerin beğenisine sundu.

Mabel Matiz Hasreti 'Kahrettim' ile Bitti!

Mabel Matiz’in, yapımı devam eden 5.albümünden ilk tekli çalışması; “Kahrettim” 12 Mart Cuma günü dinleyicisiyle buluştu.

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Kahrettim”, güçlü duygusal anlatımı ve güncel sound deneyimi ile dinleyeni hemen yakalayan, midtempo bir şehir şarkısı.

Prodüksiyonu Flytones tarafından yapılan ve Da Poet’in de katkılarıyla tamamlanan urban pop şarkı, synth pop ve heavy synth etkileşimleri taşımakta. “Kahrettim”, “itiraf”, “kabul” ve “vazgeçiş” gibi içsel temaları işliyor ve bu kırılgan deneyimlerin altında yatan güçlü, dönüştürücü potansiyelin altını çiziyor.

Mix’i Flytones, mastering’i ise Metropolis Stüdyoları’nda Matt Colton tarafından yapılan şarkının artwork çalışması İspanyol sanatçı Joan Manel Pérez’e ait.

“Kahrettim”in video klibi Almanya’nın çıkış yapan yönetmenlerinden Mirza Odabaşı tarafından Berlin ve İstanbul’da çekildi. 5 gün süren çekimlerde, içinde Mabel Matiz’in de bulunduğu çeşitli sanatçıların performanslarına, günlük hayatın içinden hikayelere ve yoğun şehir görüntülerine yer verildi.

“Kahrettim” 12 Mart Cuma günü Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayına girdi.

Kutsi’nin Sürpriz Nikahı!

Kutsi, oynadığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile geçtiğimiz ay evlenme kararı almıştı…Ünlü şarkıcı 26 Şubat günü sessiz sedasız mutluluğa evet dedi!

Kutsi Gaziantep’te Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydığı nikah ile hayatını Sibel Ülker ile birleştirdi.

Hande Erçel Merak Edilen Soruyu Cevapladı!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, Elle Türkiye dergisindeki röportajında sorulan, ‘Partneriniz Kerem Bürsin ile film çekmeyi düşünür müsünüz?’ sorusuna “Neden olmasın? Kerem ile yakaladığımız partnerlik enerjisinin içinde bulunduğumuz her işi güzelleştireceğine yürekten inanıyorum.” yanıtını verdi.