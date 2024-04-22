Şampiyonluk yolunda hedefine adım adım ilerleyen Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında evinde Pendikspor’u konuk etti.

Küme düşme potasından kurtulmak isteyen ve kağıt üstünde bakıldığı zaman iyi de bir kadroya sahip olan Pendikspor, bu karşılaşmayı kolay kolay bırakmayacaktı. Aslında öyle de oldu ama 35. dakikada Icardi’nin o kilit açıcı enfes golü gelene kadar. Sonrasında bir de Ziyech’in ‘al da at’ ortasında Abdülkerim’in golüyle skor 2-0’a geldi ve Pendikspor iyice çöktü. İkinci yarıda Galatasaray daha çok bastırmaya, Pendik ise kontra aramaya başladı. Mertens’in golüyle de 3-0’u buldu sarı-kırmızılılar. Peki bu dakikaya kadar Galatasaray gol yemeden geldi, ama nasıl geldi… Geçen Alanyaspor maçında ilk yarıda Oğuz Aydın’ın tehlikeli ortalarına kesici müdahale yaparak galibiyetin mimarlarından olan Nelsson, bu maçta da savunmada liderliğini konuşturdu. Pendikspor’un etkisiz hale gelen neredeyse her hücumunda Nelsson vardı. Düşünün öyle bir topçu ki 83’te çıktı, 85’te Galatasaray gol yedi! Şaka bir yana, Nelsson’u tutabildiği kadar elinde tutması gerekiyor Cimbom’un, resmen Süper Lig’in savunma bakanı. Galatasaray’ın gol yediği pozisyona da dönersek; daha geçen maçta faul verildi aynı pozisyona, bence yine fauldü ama o da hakeme nazar boncuğu diyelim. Son dönemde gördüğüm en iyi hakem performanslarındandı. Uzatmalarda alınan penaltının moral motivasyon açısından Kerem’e verilmesi mantıklı hareketti. Kerem kaçırdı ama ihlalden dolayı tekrarlandı, ikinci seferde golü buldu milli futbolcu. Maçtan sonra da taraftar ile bir bütünleşmesi oldu. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray için önemli bir değer, bu şekil moralsiz gezmesi hem arkadaşlarını hem de taraftarları etkiliyor. Şimdi sırada Adana Demirspor maçı var, eğer Galatasaray o maçı kazanırsa sadece şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmakla kalmayacak, bir de Süper Lig galibiyet serisi rekorunu yeniden kıracak. Cimbom’a şimdiden başarılar…