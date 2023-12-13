Rock müziğin en başarılı gruplarından PERA’nın yeni şarkısı “Hayatımın Kadını” 15 Aralık Cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkının düzenlemesinde ise grubun davulcusu Hakan Ünalan’ın imzası bulunuyor. Müzik prodüktörlüğünü Sercan Samet Türksal’ın üstlendiği şarkının mix ve masteringi ise Çağan Tunalı’ya ait.

Şarkının dikkatleri üzerine toplayan kapak ve imaj fotoğraflarını ise Semanur Yaman çekti.

ŞARKININ LANSMAN KONSERİ 13 ARALIK’TA İSTANBUL’DA!..

Hayatımın Kadını” şarkısının lansman konseri ise 13 Aralık Çarşamba saat 22.00’de, Taksim’deki Dorock XL Venue – Fitaş Sahnesi’nde olacak.

PERA – “Hayatımın Kadını” 15 Aralık Cuma günü tüm müzik platformlarında yayında!..

YEPYENİ GÜLBEN SEYİRCİ KARŞISINDA

Verdiği kilolardan sonra incecik haliyle sosyal medyada gündem olan Gülben Ergen Antalya’da sevenleriyle buluştu. Özel bir gecede sahne alan Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de seyirciden tam puan aldı.

Gülben Ergen hem daha sağlıklı bir yaşam sürmek hem de kulağa olduğu kadar göze de hitap etmek için kendini kampa sokmuştu. Şeyda Coşkun ile düzenli bir beslenme ve yürüyüş programı yapan Gülben Ergen çabalarının karşılığını almış ve 20 yıl önceki kilosuna dönerek hem incelmiş hem de gençleşmişti.

Verdiği kilolardan sonra zayıf ve fit görüntüsüyle sosyal medyada günlerce gündem olan Gülben Ergen dün gece Antalya’da bir firmanın lansman gecesinde sahne aldı. Bekir Gökmen tasarımı siyah bir kıyafet giyen Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de konukları büyüledi.

Yılbaşı akşamı Eskişehir Tasigo Hotels’de sahne alacak olan Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Sen Gidince’nin gördüğü ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.

SİMGE’DEN VİRÜS UYARISI

Simge 8 Aralık Cuma akşamı VW Arena’da iki aydır hazırlıklarını sürdürdüğü dev konser için seyirci karşısındaydı. Ancak üçüncü şarkıdan sonra fenalaşan Simge konseri zor şartlar altında bitirdi. Sahne sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Simge virüs kaptığını açıkladı ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı

Simge geçen cuma Maslak Volkswagen Arena'da verdiği konser sırasında hastalandı. Büyük bir enerjiyle programına başlayan Simge 3'üncü şarkıdan sonra fenalaşarak kulise geçti. Vokalistleri konseri sürdürürken istifra eden Simge sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü. Seyircisine durumu açıklayan Simge konseri zor şartlar altında bitirir bitirmez sevenlerine veda bile edemeden tekrar kulise koştu.

Kapıda bekleyen ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Simge'ye yapılan kan testlerinin ardından virüs kaptığı ve etkilerini mide bulanması ve halsizlik olarak gösteren bir hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlandı.

Simge yaptığı açıklamada "Ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum. Viral bir enfeksiyon sonucu gelişmiş bir durum olduğu söylendi. Şu an daha iyiyim, dinleniyorum. Viral bir virüs salgını söz konusu. Lütfen hepiniz kendinize dikkat edin" dedi.

Gökhan Türkmen Konya'da dev bir konser daha verdi

2023 yılının yurt içi ve yurt dışında en çok konser veren isimlerinden Gökhan Türkmen, son yayını Kiraz Çiçekleri ile listelerde üst sıralarda gezinmeye devam ediyor. Gerçek müzisyenin alanı sahnedir diyen Türkmen, yakın zamanda 15. sanat yılı için hazırladığı şarkıları sevenleri ile paylaşacak.

Türkmen, geçtiğimiz günlerde DK Event'in organize ettiği Konya Selçuk Kongre Merkezi'nde verdiği konserine hayranlarının büyük ilgisi vardı. Biletleri günler öncesinde sonlanan konserde Türkmen söylediği şarkılarla sevenlerinin kalbine ve ruhuna bir kez daha dokundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türkmen, her şarkısında kendisine eşlik eden hayranlarını kırmayarak istedikleri şarkıları da seslendirdi.

15 yıla 7 albüm, 2 EP ve 25'ten fazla single çalışması sığdıran Gökhan Türkmen, 2 saatten fazla sahnede kalarak, en sevilen şarkılarını yanı sıra sürpriz coverlarla da gecenin tansiyonunu hep yukarıda tuttu.

İki bölümden oluşan konserinde gerçek bir müzik ziyafeti sunan Gökhan Türkmen, aranın ardından elinde gitarı ile sadece bire bir sevenleriyle bazı şarkılarını karşılıklı söyledi.

Büyük coşku içinde geçen konserden inmek bilmeyen Türkmen, iki kere bis yaptı.

Resul Dindar İbrahim Erkal İçin Sahnedeydi

Yapımcılığını Ulus müziğin üstlendiği İbrahim Erkal’a saygı niteliğinde olan Hürmet projesinde Resul Dindar “Aşkım” isimli şarkıyı seslendirmişti.

Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gala etkinliğinde sahne alan sanatçı, önce albümde yer alan “Aşkım” eserini seslendirdi ve ardından İbrahim Erkal’ın memleketi Erzurum’a selam göndererek “Hadi Gel Erzurum”a şarkısıyla dinleyiciden büyük alkış aldı.Klibinde yer alan Hatay görüntülerine de açıklık getirerek, yaraları hep birlikte sarmamız gerektiğini yalnız olmadıklarını acıları paylaştığını iletti.

Finalde tüm sanatçılar İbrahim Erkal’ın “Canısı” ve “Sevme” şarkılarını seslendirerek geceye veda ettiler…

HAKAN ALTUN “SAKLANACAĞIM” İLE DUYGULARA TERCÜMAN OLACAK

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, yepyeni single parçası “Saklanacağım”ın heyecanı ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Unutulmaz aşk şarkılarının efsane sesi Hakan Altun’un yorumuyla, duygusal ve romantik şarkıların güçlü kalemi Yıldız Tilbe’nin sözleri buluşunca ikili, başa sarıp tekrar tekrar dinlenilecek bir esere imza attı. Bestesini Tarık İster’in, aranjörlüğünü ise Aydın Kara’nın üstlendiği “Saklanacağım” bir Hakan Altun klasiği olarak yerini almaya hazır…Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen klip ise şarkının ruhunu yansıtan tarafıyla müzik severlerin kalplerine hitap edecek. Yeni single parçasıyla sevenlerine büyük bir sürpriz yapan Hakan Altun, “Saklanacağım” hakkında “Bir akşam Yıldız (Tilbe) aradı ve bana bir şarkı yolladı. Dinledim ve çok beğendim hayırlı uğurlu olsun dedim. Bu şarkı sana hediyemizdir, senin okumanı istiyoruz dediğinde çok duygulandım. Aldığım en anlamlı hediyelerden biri oldu gerçekten. “Saklanacağım” dinleyicilerimizle ortak hisleri paylaşacağımıza çok inandığım bir şarkı.” sözlerine yer verdi.

Hakan Altun’un duygusal rüzgârlar estireceği teklisi “Saklanacağım” 8 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

Gökhan Keser’in hiç Telaşı Yok!

Geçtiğimiz günlerde son teklisi “Aynen Aynen” ile bizlerle olan Gökhan Keser, kısa süre içinde çıkartmış olduğu “Nedensiz Telaşlar” la yine karşımızda. Sözlerini ve müziğini Gökhan Keser, GLS, Volga Tamöz ve Erbil’in gerçekleştirdiği yeni şarkısıyla bambaşka bir şekilde bizlerle.

Klibini uzun zamandır planladığı, yönetmenliğini Hakan Sözmen’in gerçekleştirdiği ve yıllar sürdüğünü belirttiği, uzun zamandır çektiği zamansız bir kliple karşımızda. Yakın zamanda yeni şarkılarına da hız kesmeden devam edeceğini açıklayan sanatçı 2024’ün sonuna kadar Volga Tamöz prodüktörlüğünde 22 Müzik ve Ge Media işbirliğiyle bir maxi single, 2 single ve 2024 sonlarına doğru 2. Albümü ile bizlerle olacak.

ATİYE’DEN ERKEN YILBAŞI KUTLAMASI

Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Ford Otosan Mtg çalışanları yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Ataşehir Jolly Joker sahnesinde gerçekleşen partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı. Son hiti Dalgana Bak ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan, Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.

BAHADIR TATLIÖZ SEVENLERİNİ AYNI KLİPTE OYNAMAYA DAVET ETTİ! VİDEOLAR AKIN ETTİ!

“Bahadır Tatlıöz”; yeni albümünden "Enayi" isimli şarkısının sözlerindeki karaktere kısa videolar ile hayat veren tüm sevenleriyle yeni klibini hazırlayacak.

“Bahadır Tatlıöz”; detayları sosyal medya hesaplarından şöyle aktardı:

“Video olarak ister alttakilerden birini istersen hepsini çek ve aynı klipte buluşalım…

Şarkıdaki kişi biraz sempatik ama huysuz, keyifsiz bir tip.

Mesela: Sabah yataktan nalet ifade ile kalkar o.

Mesela: Evin içinde keyifsiz adımlar ile dolaşır o.

Mesela: Aynada kendine boş şaşkın gözlerle bakar o.

Mesela: Toplu taşımada bezgin hali ile oturur o.

Mesela: Depresyonda iken abur cubur ile televizyon izler o.

Mesela: Yolda boş gözler ile sallana sallana yürür o.

Mesela: Elinde kahvesi ile bezgin huysuz bir tipdir o.

Mesela: İş yerinde çalışırken isteksizdir o.

Bunlardan hangisini ya da hangilerini istersen, içinden gelen karakteri bürünüp bize yollarsan muhteşem bir anıya sahip oluruz hep birlikte.

Tek ricamız, telefonun arka kamerası ile yatay çekip, birde ışığı yeterli derecede kullanıp mümkün olduğunca temiz bir video çekebilirsen bizde senin anını en güzel hali ile ölümsüzleştirebiliriz...