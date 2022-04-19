Sedat SARIKAYA

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Müzik kariyerim 2011 yılında çıkarttığım maxi single ile başladı. 2014 yılında dolu dolu bir fantezi & pop tarzında albümü yaptım. Orhan Ölmez ile “Dön Desem” şarkısına düet yaptık. Yıldız Tilbe’den sıfır şarkı hediye aldım. Çok güzel, içime sinen tam uzun yol şarkılarla dolu bir albüm. 2017 yılında “Yokum Ben“ şarkısını söyledim. O yıl belki en çok remix yapılan şarkılardan birine imza attı. Ardından 2018 yılında art arda iki şarkı yayınladım: sözü ve bestesi Melda Gürbey’e ait olan “Mesela” hemen ardından Kerem Güneş’e ait “Yıkılmam” şarkısıyla o yazı karşılamıştım. 2019 yılında ise çok sevilen, kültleşmiş şarkılardan biri olan sevgili Ferda Anıl Yarkın’nın “Üzülme“ şarkısını yayınladım. Bana o yıl “Yılın En İyi Cover’ı” ödüllerini getirdi. 2020 yılında yayınladığım Hande Ünsal ve Bade Derinöz’e ait “İkimiz Adına” bana çok güzel kapılar açtı, çok sevildi.

Ve son olarak 2022’de ki yeni göz göz bebeğim “Bilemedim” şarkımı sizlerle paylaştım. Şarkılarımın sezonluk değil, ömürlük şarkılar olduğuna inanıyorum. Eminim “Bilemedim” de zaman içinde sevilen hit’ler arasına girecek.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Şarkı arayışımın olduğu dönemlerde mutlaka bir Murat Güneş’in kapısını çalarım. Bu zamana kadar bana yakışan ya da enerjimin yükseldiği bir şarkıda buluşamamıştık, taa ki “Bilemedim” i duyana dek. Hem dans ettiren hem de duygulandıran, hisleri yoğun bir şarkıydı. Dedim ki “İşte bu, tam benlik bir şarkı” Hemen çalışmalara başladık aranjörüm Serkan Balkan ile kısa sürede de güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Benim en büyük hayalim bir müzik okulu açmak. Eğitimim anaokulu öğretmenliği üzerineydi. Sanat dünyasına girmeden önce bir dönem öğretmenlik yaptım. Bir döneme kadar hep hayalim anaokulu açmaktı şimdi ise çocuklar için bir müzik okulu açmak istiyorum.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?



Çocukluğumdan beri hep şarkı söyleme hayali olan, böyle hep aileme şarkılar söyleyen küçük bir kızdım. Hayat ne kadar başka yönlere gitmemi istese de, yine yolun sonunda müzikle kesiştim. Anaokulu öğretmenliği ardından 9 yıllık bir modellik serüvenim oldu. Kırılma noktası olarak, modellikte iyi bir noktaya gelmişken podyumlara veda edip müziğe geçiş yapmamı görüyorum.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Artık çok hızlı tüketiyoruz, çok hızlı sıkılıyoruz. Hem maddi hem manevi yoruluyorsunuz albüm yaparken. Aylarınızı, yıllarınızı alıyor. O albümden sadece iki üç şarkı öne çıkıyor gerisi arkada kalıyor. Bunca emek çöpe gitmiş gibi hissettiriyor. Bu sebepten tek tek, sık sık dinleyicilerle buluşmak bana çok daha mantıklı geliyor. Hem dinleyicilerle aramızdaki o mesafeyi uzatmıyoruz hem de sık üretim bizleri de motive ediyor.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Az öncede dediğim gibi single single ilerlemek artık çok daha doğru geliyor bana. Eskiden bir sanatçının mutlaka albümü olmalı derlerdi, o sınavları verdiğime inanıyorum. 1 albümümüm var zaten. Bundan sonrası için mini bir albüm olabilir maxi single tadında ama üç - dört şarkıyı geçmez.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Çok klişe bir cevap olacak ama ben kendimle yarışıyorum, tek rakibim de kendimim. Bir önceki projemden daha iyi bir şey çıkarıyorsam, başarılı olduğuma inanıyorum. Her yaptığım işle de müzik dünyasında konuşan değil, konuşulan tarafta olduğuma eminim ama (gülüyor)

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Oldu, birçok büyük marka ve modacının defilelerinin aranan mankenlerinden biriydim. 9 yıl hem yurt içi hem yurt dışı birçok defilede modellik yaptım. Bu kadar her şey iyi giderken, modellik yolunda kendime bir şeyler çizecekken, bir anda her şeyi bırakıp sıfırdan müziğe başlamak istedim. Hayatımda yaptığım büyük fedakarlıklardan biriydi, çok başarılı olduğum işi bıraktım hayalimi gerçekleştirmek için.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Hiçbir zaman ne bindiğim arabayı, ne tatil yaptığım tekneleri, ne oturduğum evi ne de hayatımı insanların gözüne sokarak yaşamadım. Öyle bir lüks takıntım, komplekslerim yok. Ailem yanımda olsun, huzurum yerinde olsun başka bir şey istemem. Bu gösteriş durumu benim tarzım da değil. Olmayan şeyleri varmış gibi gösteren, yaşamadıkları hayatı yaşıyormuş gibi lanse edenler midemi bulandırıyorlar.

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

Elbette kazanılıyor. İyi dinlenmeler, iyi izlenmeler ve sık içerik üretimi kazançlar getiriyor. Kendi müzik şirketimden yayınladığım şarkılarımdan tabiki kazandım.

Youtuberların veya tiktokerlerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Hiç yadırgamıyorum, eğer işini iyi yapıyorsa ve güzel bir şey ortaya çıkarıyorsa neden olmasın? Sırf yapmak için yapan, kötü ve dinlenilmeyecek türdeki işler zaten halk tarafından dinlenmiyor da ciddiye de alınmıyor. Bu durumda ben, arada çürükler olsun ki iyilerin kıymeti bilinsin derim.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Tam tersi, müzik yolculuğumda en büyük destekçim kocam oldu. Albüm yapmam, sahneye çıkmam için o beni gaza getirdi. Benim ilk projem “Poker” kocamın evlilik hediyesidir.

Müzik sektöründe neleri değiştirmek istersiniz?

Müzik dünyası gerçekten kurtlar sofrası. Çok büyük bir pasta var masada ama o pastayı sadece belirli kişiler yiyebiliyor. Başka yemek isteyenlere de fırsat verilmiyor. Müzik dünyasında yaşanan bu tekelleşmelere, sahtekarlıklara, güç oyunlarına bir dur demek isterdim.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Single yapmak, albüm yapmak şans oyununa benzer. Ya çok dinlenecek ya da hiç dinlenmeyecek. Yaparken, yayınlarken “Acaba beğenilecek mi” tedirginliği hep yaşıyorum ama şu ana kadar beni demoralize edecek bir sonuç almadım hiçbir projemde. Verdiğimiz emekler belki bugün olmasa da mutlaka ileriki dönemde değeceğine inanıyorum.

Konser izleme rakamları seyirciler için oldukça pahalı olmaya başladı bunun önüne sizce nasıl geçilebilir? (manower konseri için 570 tl den bilet gördüm)

Artık her şey o kadar pahalı ki, haliyle müzik ve eğlence sektörüne de yansıdı bu rakamlar. Fiyatları indirmek oldukça zor fakat konserlere gidemeyen, bilet alamayan sevenlerimiz için bu dönemde çok daha fazla halk konseri ve festivaller yapılmalı.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Sahnede heybetli, dev bir kadın, evde minnoş ev kedisiyimdir. Konserde Pınar Soykan, evde Pınar’ım. Gündelik hayatımda çok sakin, relax biriyimdir ama sahneye çıktığımda başka birine dönüşüyorum.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Hafta da 3 gün spor

Şan dersi

Arada ata binmek

Eğlenceli yerlere gitmek

Sevdiklerinle görüşmek

Yoga

Meditasyon

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Hep verilen akıl şu “Eğer magazinin olmazsa sen bir hiçsin” bu sebepten insanlar magazinlere çıkmanın yollarını aramaya başladılar. Kimse iyi şarkı yapalım derdinde değil, nasıl magazine çıkarız derdinde. Magazinin insanları yıprattığına inanıyorum. Mesela Sıla’yı çok beğenerek dinleyen biriyimdir ama son olaylarıyla magazinselleşmesi, sürekli magazinde olması gözümdeki ışığını söndürdü.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Hayatta herkesin bir şansı olabilir ama bu şansı iyi değerlendirmek gerekir. Devamında kendine bir şeyler katmıyorsan, markalaşacak şeyler düşünmüyorsan bir şarkıyla kaybolup gidersin.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Klip, fotoğraf çekimlerimde ve konserlerimde mutlaka stylistlerle çalışırım. Gündelik hayatımda rahatıma çok düşkün biriyimdir. Eşofmanlar, pijamalar, rahat takımlar giymeye bayılırım. Kendi stilimle kendim uğraşırım diyebilirim günlük hayatımda.

Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Sahne er meydanıdır. Sahne sadece performans yeri değil şov alanıdır. Fiziği güzel olan, kendine güvenen herkes istediğini giyebilir. Ben yakıştıranı, güzel taşıyanları kutluyorum. Ama bazı hazımsızlar, kompleksli tipler bu durumu kaldıramıyor ve Gülşen gibi Hadise gibi isimlere saldırıyorlar.

Sahnede yapmam dediğiniz kurallarınız varmı? (Geçtiğimiz günlerde Mesela Gülşen sahnesinden inip en son bir tanıdığı arkadaşının kucağına oturdu)

Bende gider kocamın kucağına otururdum (gülüyor) Kadının arkadaşı adı üstünde! Gülşen’in eşi bu durumdan rahatsız olmadıysa, kime ne? Onlara dert olmadı ama bizim camiadaki herkese dert oldu. Dertlenecek o kadar şey var ki, biraz bunları düşünsünler. Bir de komik olan şu, hem eleştiriyorlar yerden yere vuruyorlar hem de gidip dekolteler, yırtmaçlar giyiyorlar. Bu ne yaman çelişkidir be arkadaş! (Gülüyor)

Sahnenizde yaşadığınız başınızdan geçen en ilginç olay nedir?

Sahnemde merdivenler vardı baya yüksek ordan inerken topuğum araya takıldı ayakkabı ayağımdan fırladı çıkartmaya çalışırken

2 sene önce verdiğim bir konserde, sahneye artık hazırım ve büyük yüksek merdivenlerden aşağı inip sahneye çıkacağım. İnerken bir anda topuğum, merdiven arasına takıldı. Çıkarayım onu derken ayakkabı fırladı gitti, kontrolden çıktı. Tabi ben sahneye çıktım, çaktırmadan o ayakkabıyı giydim. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettim.

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkmak benim için “İşte ben başardım” demektir. Orada olmak, o atmosferi solumak, seyircilerle göz göze şarkı söylemek çok istiyorum.

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Onlar ne ki (gülüyor) Siz bir de arkada yaşanılanları bir bilseniz. Sırf sahne almak, konsere çıkmak için neler yapıyorlar, nasıl gözlerini karartıyorlar inanamazsınız. Bu iş sabır işidir, bir anda bir şeylerin olmasını beklemek hayal kırıklığı yaratır.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Kendilerine güzel bir keyif kahvesi yapsınlar, “Bilemedim” i açsınlar, usul usul kahvelerini yudumlarken de şarkımla şöyle keyiflensinler istiyorum. Sizleri seviyorum, konserlerimde buluşmak için sabırsızlanıyorum.

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Doktor olmak istemezdim

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Fenerbahçe

Uğurlu sayınız?

7

En sevdiğiniz renk?

Mor

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Asla

En son izlediğiniz film, dizi?

Sadakatsiz, yasak elma, camdaki kız

En son gittiğiniz konser?

Yıldız Tilbe Harbiye açık hava konseri