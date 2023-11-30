Pisi pisine kaçan pozisyonlar, pisi pisine grupta gelinen durum, pisi pisine giden puanlar… Dünkü Galatasaray - Manchester United maçı, öncesi ve sonrası için en net kullanabileceğim tabir olabilir ‘pisi pisine.’

Bu arada Manchester United cephesine sorsanız onlar da bu şekil bir yorum yapabilir karşılaşma için. Maçın öncesine dönelim; Davinson Sanchez’in sakatlığı sonrası tüm planların bozulması, yeni stoper tandeminin kim olacağı vs derken Okan hoca risk alıp ideal orta saha ikilisini bozdu ve Kaan Ayhan’ı stopere çekti. Orta sahada da henüz tam formu oturmamış Ndombele’yle başlayınca Manchester United akın akın geldi. Önce Boey’nin kademe hatası, arkasından Muslera’nın önde yakalanması derken bir anda 2-0’a geldi maç. Manchester’lı Onana da geri kalır mı, yapıştırdı cevabı! O da Hakim Ziyech’in golünde yaptı hatayı getirdi maçı 2-1’e… Üstüne bir de Icardi’yle 2-2’yi bulduk ancak ofsayt ile yıkıldık o an. O ofsayt da öyle bir ofsayt ki kıl payı demek en uygunu, o ofsaytı ‘gören’ şahin göz yardımcıya direkt verin Dünya Kupası finali yönetsin. İkinci yarıda bu kez Kaan’ın kademe hatasıyla gelen bir gol ile 3-1 geriye düştük. Umutlarımız yine köreldi derken Onana - Ziyech ikilisi çıktı yeniden sahneye! Ziyech baktı Onana’yı rahat avlıyor, vurdu frikikte direkt kaleye yaptı durumu 3-2. Oyuna sonradan giren Kerem’in gol orucunu bozmasıyla skoru eşitledik fakat sonrasında resmen Allah korudu. Manchester geldi durdu geldi durdu, hatta bir karambol var orada da resmen Sacha Boey dondu durdu ama ucuz yırttık. Baktığınızda böyle bir karşılaşmadan 1 puan ile ayrılıp işi Kopenhag maçına bırakmak çok temizdi ancak Bayern Münih - Kopenhag maçının da berabere bitmesi tüm planları bozdu. Galatasaray maçındaki hakem Jose Sanchez’in yönetimini konuşuyor herkes ancak Bayern’in maçındaki hanımefendi Galatasaray’ı daha çok zora soktu desek yeridir. Jose Sanchez’e gelirsek el konusu ve ofsayt konusu doğru ancak Galatasaray’ı maç boyu düşürmek için elinden geleni yaptı. Grup öyle bir halde ki tek maç ile sonuncu olma ihtimalimiz de var, ikinci olup yola Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek de.

Gazamız mübarek olsun diyelim şimdiden…