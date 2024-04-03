Galatasaray, Süper Lig’de milli aranın ardından Hatayspor’u ağırladı.

Bu sezon ligde tek mağlubiyetini Hatay karşısında alan Cimbom, hem şampiyonluk yolunda tam gaz devam etmek hem de o maçın rövanşını almak istiyordu. Maç iki taraf adına da karşılıklı ataklarla başlasa da sonra stabile bağladı. 12. dakikada fileleri sarsan Icardi bir de net pozisyon kaçırdı. Sonrasında Mertens’in direğin üstüne çarpan şutu var daha da pozisyon yok açıkcası. Hatayspor’un iptal edilen golü dışında seyir zevki düşük ve sıkıcı bir karşılaşmaydı ama önemli olan 3 puan tabii ki. Maç sonrası iki şeyi açık ve net söyleyebilirim; Birincisi milli aranın takımın ritmini kaçırdığı. İkincisi ise hocanın denediği Zaha - Ziyech kanatlarının kendi oyun sistemine uymadığı. Yine 65’te Kerem - Barış kanatlarına geçti Okan hoca. Bakalım önümüzdeki maçlarda hoca nasıl bir kanat sistemi uygulayacak, merak konusu…