Ali Taş : En iyi çıkış yapan Dj ödülü vericez dediler farkedilmeye başlandım dedim umutlandım taki ödül ve masraflar için 12.000 TL + KDV teklif ettiklerine kadar.

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahsedermisiniz Müzik Dünyasına nasıl girdiniz Çevrenizden tepkiler size nasıl oldu ?

Müziğe 2008 yılında başladım. İlk başladığım dönemler DJ’lik ile pek alakam yoktu diyebilirim. Çeşitli tarz ve türlerde projelerin içerisinde ve kendi kurduğum gruplarda bas gitarist olarak rol aldım. Son 6 7 senedir ise çeşitli sanal radyolarda yayın yaparak ve ilk programım olan Sound of the 80’s projemi hayata geçirerek mekanlarda çalmaya başladım. Sonrasında da 90’lar Türkçe Pop formatım ile birlikte 3 senedir aktif olarak sahnelerime devam etmekteyim. Çevremden tepkiler çok güzel fakat ilk başladığım dönemlerde ailem çok karşıydı. Ama bişeyleri başarmaya çalıştığımı görünce onlarda desteklerini hiç bir zaman esirgemediler.

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı ?

Yapmaya devam etsinler bence. Çünkü onlar müzik yaptıkça 80’lerin 90’ların ne kadar kaliteli olduğunun daha çok farkına varıyor insanlar ☺

Bir çok Sanatçı albüm yapmaktan sizce neden kaçınıyor ?

Çünkü çağımız teknoloji çağı. Spotify, Deezer, Youtube Music, Apple Music gibi bir çok online müzik dinleme olanağı var herkesin. Bu yüzden de hiç kimse albüm alıp dinlemiyor. O yüzden sanatçılarda single yapıp piyasaya sürüyor. Bu da çok mantıklı bir davranış şuanki duruma göre. Ama tabi üzüldüğüm konuda yeni jenerasyonun hiç bir zaman cd soundunun güzelliğini, o jelatini açıp teyibe takıp dinlemenin hissiyatını yaşayamıyor olması.Yorgun bir adam.

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Son dönem yapılan müziğin pek pop olduğuna inancım yok açıkçası. Nadir isimler var bu işi gerçekten güzel yapan ama. Şuan müzik baya fenomenlerin eline kaldı son dönemlerde. Bu da hiç iç acıcı bir durum değil.

Son dönemde Bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

Kaybolma endişem yok ama yaşadığım süre boyunca sahnede olmak sahnede kalmak istiyorum. Kalıcı olacağıma inanmak konusunda da hiç bir fikrim yok. Devamlı kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sahnedeki geçireceğim zamanın uzun olması için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da her zaman devam edeceğim.

Son Dönemde popüler olan Sosyal Medya konserleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Pandemi dönemlerinin ilk günlerinde güzeldi ama sanatçılar bunu ciddi ve saçma sapan bir ticarete döndürdüler. O yüzden pek tadı kalmadı.

Yeni Jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

Aydın Kurtoğlu, Buray, Zeynep Bastık

Moda danışmanınız varmı ? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?

Moda danışmanım kendim diyebilirim. Sahne harici giyim konusunda çok özenli olduğumu söyleyemem. Ama sahnede dilediğim sevdiğim kendime yakıştırdığım herşeyi giyerim.

Hayatınızın aşkı için müziği bırakırmısınız?

Müziği asla ve asla hiç kimse için bırakmam.

Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir Röportajda İşcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyormusunuz?

Evet hemde fazlasıyla.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Bana göre starlık her anlamda kaliteli olmaktır. Karakter, müzik, ego, insanlara karşı davranışlar. Çok iyi müzik yapıp sevilmeyen insanlar çok müzik piyasasında. Gereksiz egolarıyla insanları kendinden uzaklaştıran. Konserlerine gelip bilet alan insanlar sayesinde ekmek parasını kazanıp onlara ego yapan. Bu durumu da hiç bir zaman anlamış değilim. Ama bildiğim tek şey var. Dünyayı efendilik kurtaracak. Her zaman efendi müzisyenler sonunda hayatta kalacak. Bunun bütün kalbimle gerçekleşmesini diliyorum.

Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar ?

Eski zamanlardan bahsedersek kaliteli müzik ve beste yapan insanlar daha hızlı yol aldılar ve hala unutulmuyorlar. Fakat şuan herşey PR desteğiyle ilerliyor. Emin olun size 200 tane müzisyen sayabilirim şu an piyasada olan sanatçılardan çok daha kaliteli olan ve hakettiği yere gelemeyen. Ama herşey danışıklı dövüş. Hiç biri samimi gelmiyor artık. Belki de o yüzden müzik hayatım boyunca hep 80’lerde 90’larda çakılı kaldım. Yeni nesil popu çok nadir isimler dışında hiç bir zaman sevemedim.

Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce sesmi yakışıklılık-güzellikmi yada zekamı olmalı Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Bence tamamen karakteri ve seyircisi ile kurduğu samimiyet olmalıdır. Ben her zaman bu yönde ilerlemeye karar verdim ve bundan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor ?

Müzik değil daha çok o müziği yapanlar magazinleştiriliyor bence ve bu ülkenin en gereksiz emek verilen şeyi olduğunu düşünüyorum magazinin.

Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?

İllaki hakkedenlerde var. Başarılarına şahit olduğumuz insanlarda var ama Pr çalışması kısmı da var. Birde saçma sapan teklifler pandemiden önce bir telefon geldi. İsmini vermek istemiyorum bir yapım firması bu sene düzenlenecek olan ödül törenimizde senenin en iyi çıkış yapan DJ’i ödülünü almaya hak kazandınız dedi. Çok sevindim ilkten ‘aa evet artık farkedilmeye başladım diye umutlandım’ ta ki ödül ve masraflar için 12.000 TL + KDV teklif ettiklerine kadar.

Sosyal Aktiviteleriniz neler ?

Sahnelerden geri kalan zamanda dinlenmek.

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Facebook ve Twitter neredeyse hiç kullanmıyorum. Instagram’da çok daha aktifim diyebilirim.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Hepsini çok çok seviyorum. İyi ki varlar. İyi ki beraberiz. Beni bu konuma getirdikleri için hepsine ayrı ayrı minnetlerimi ve sevgilerimi sunmak istiyorum.

En yakın zamanda pandemiden tamamen kurtulup eskisi gibi özgürce ve rahatça eğlenmek dileğiyle.

Kendinize lütfen çok çok dikkat edin ve unutmayın ki bu dünyadaki en değerli şey sağlığınız.

Kısa kısa ….

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? - Memurluk

En nefret ettiğiniz şey nedir? - Ego

Hangi takımı tutuyorsunuz? - Beşiktaş

Uğurlu sayınız? – 90 ☺

Hangi renk? – Rengarenk

Kıskançlık, ego var mı? – Kıskançlık var evet. Ego sıfır diyebilirim.

En son izlediğiniz film, dizi? - Lucifer

En son gittiğiniz konser? – Bryan Adams