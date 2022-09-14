Dr. Behzad Nikmehr: İple yüz askı uygulaması nedir?

Estetik alanında birçok ülkede sayısız başarıya imza atan doktor Behzad Nikmehr, iple yüz askı uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yaşla beraber yüzümüz aşağı doğru inmeye ve yüzün ovali bozulmaya başlar. Bu etkinin geriye çevrilmesi sıklıkla PDO (Polydiaxanone) ipler kullanılır. Bu ipler ameliyatlar kullanılan iplerle aynı maddeden yapılmış olup üzerlerinde ince çentikler bulunmaktadır. bunlar cilt altında kanül denilen özel aparatlar sayesinde yerleştirilir. İplerin ucu yukarıya doğru çekilerek ciltte oluşturduğu askılama süresi 1 yıla kadar devam eder. Bazı iplerin erime süresi kısa olabilir ama Dr. Behzad Nikmehr olarak Amerika'dan çok kaliteli ürünler getirtip kullandığım için 3-5 sene garantili hatta bazen ömürlük olmaktadır. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir. Uygulama öncesinde lokal anestezi uygulandığı için ağrı ve acı en düşük düzeydedir."



