Sedat SARIKAYA

Pınar Soykan "Zincir" tüm platformlarda!

2022 yılında peş peşe yayınladığı “Bilemedim” ve “Mış Gibi” isimli güçlü şarkılarına bir yenisi daha ekleyen sevilen popçu Pınar Soykan üretiminde durmuyor. 11 Kasım Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan yeni single “Zincir”de birbirinden güçlü müzik adamı yan yana geldi. Habil Ceyhan’a ait duygusal sözlerin bestesi ise müzisyen kimliğiyle adından başarıyla bahsettiren Murat Güneş’e ait. Son dönemlerde aranjeleriyle dikkat çeken Esad Fidan tarafından yapılan düzenleme ise “Zincir”e güncel popun soundunu yaşatıyor.

“Zincir”e Modern İmaj ve Modern Klip

Son dönemlerde hızla değişen müzik soundunu ve yenilenen moda imajlarını yakından takip eden Pınar Soykan, kapak çekimlerinden video klip çekimlerine kadar müzikseverlere tam bir görsel şov yaptı. Bir çok ünlü isimle çalışan stil danışmanı ve moda editörü Tarık Gül’ün modern objektifine poz veren sanatçı klip çekimleri için de Tarık Gül’le çalıştı. “Zincir”in video klibi Tarık Gül’ün çekimlerini üstlendiği ilk çalışma oldu.

Klip özetle terkedilmiş fakat bitmemiş bir hikayeyi anlatıyor olsa da renklerin hayat verdiği aşkı, flörtöz duyguları, yalnızlığı ve özlemi gözlemleyebiliyoruz. Klip sondan başa bir kurgu ile ilerliyor. Sonunda erkek castımızın beyaz kıyafeti ona olan özlem ve saflığı anlatırken Pınarın klip boyunca siyah giydiği sahneler yalnızlığını anlatıyor. Klip içerisinde yer alan dansçıların renkli seçimleri ise mutlu bir aşk ve flörtöz duyguları anlatıyor. Pınar bir sahne de onların aşkına tanıklık ederek kendi güzel duygularını hatırlıyor beyaz kostüm içerisinde. En sona geldiğimiz nokta da Pınar için bu defter kapanır ve yeni bir aşka yol alma kararı verir.

Yeni single’ı “Zincir” tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

Aslı Turanlı: İnsanları daha çok sevdiğim bir dönem!

Oyuncu Aslı Turanlı, sevgilisi Burak Çelik’e güvendiğini ve bunun için hiç pişman olmadığını söyledi. Turanlı, Avis Mag dergisine özel açıklamalarda bulundu: ¨Birçok konuda erkek arkadaşım Burak ile kontakt halindeyim. Görmediğim şeyleri görebiliyor ve ona gerçekten çok güveniyorum. Onu dinlediğim için şu ana kadar hiç pişman olmadım.¨

Yeni şeyler keşfettiği bir dönemde olduğunu belirten Aslı Turanlı ¨İnsanları daha çok sevdiğim bir dönem, sanırım aşkla da alakası var. En sevdiğim halimdeyim. Doğru insanı bulunca doğru bakıp doğru görebiliyorsunuz¨ diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada fake bir hesabı olmadığının altını çizen güzel oyuncu ¨Sosyal medyada stalk yapamıyorum çünkü onun için fake bir adrese ihtiyaç var sanırım. Ama sosyal medyayı sevmiyor değilim, kendimi dengelemeye çalışıyorum. Çok fazla içine düştüğünde o dünyadan çıkamazmışım gibi geliyor. Telefon benim için sadece iş¨ dedi.

Tuğba Yurt : Harbiye'ye gelen dinleyiciyi müziğe doyuracağım!

Tuğba Yurt 23 Ekim’de Harbiye Açıkhava sahnesinde verdiği konserden kendisi için özel olan bazı şarkıları YouTube kanalında yayınlamaya başladı. Kariyerinin üçüncü Harbiye konserinde kendisine eşlik eden muhteşem kalabalıkla şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Bu unutulmaz konserden yayınladığı ilk şarkı ise Sezen Aksu’dan “Delidir” oldu. Şarkı şimdi sanatçının Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.

Yurt; “Harbiye sahnesi hayatımın en özel ve önemli hatta aylar öncesinden çalışmaya, planlamaya başladığımız bir sahne benim için. Gelen dinleyiciyi müziğe doyuracağım bir repertuar hazırlamaya özen gösteriyorum. Kendi şarkılarım haricinde yorumlamaktan keyif aldığım, benim ve dinleyicinin duygularına dokunan şarkılarda var konserlerimde. Ekipçe o şarkılardan bazılarını kanalımda yayınlamak istedik. En azından konserime henüz gelememiş dinleyicilerim için ruhlarına ilaç olsun diye. Ara ara kanalımda akustik çalışmalarım haricinde bu canlı konser videolarını da koymaya devam edeceğiz. Takipte kalsınlar.” dedi.

Engin Akyürek'in spor giyim tarzı çok beğenildi!

Son dönemlerin çıkış yapan oyuncularından birisi olan Engin Akyürek, geçtiğimiz günlerde Zorlu Psm'de düzenlenen Brand Week etkinliğine katıldı. Seyirci girişi Ücretli olan etkinlikte önemli sanatçılar ve konuşmacılar yer aldı. Sertab Erener, İlber Ortaylı, Haluk Levent, Zeynep Bastık gibi isimlerde etkinlikte yer aldı. Sertab Erener, etkinliğe katıldığı gün Alexander Rybak ile çekildiği resmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü Oyuncu Engin Akyürek, etkinlik sonrası Zorlu Avm çıkışında kendisini bekleyen sevenlerinin fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı. Engin Akyürek'in spor giyim tarzı ve taktığı gözlüğü dikkat çekti. Sosyal Medyada Akyürek'in takipçileri Brand Week'te çekilmiş resimlerini paylaşım ve beğeni rekorunu kırdı.

Baturalp elbise dolabında vokallerini kaydetti!

Baturalp iki yıl süren çalışmanın sonunda, elbise dolabında vokallerini kaydettiği yeni albümünü yayımladı.

Alternatif sahnenin en dikkat çekici genç isimlerinden Baturalp, diskografisine 14 şarkıdan oluşan Garaj Müzik etiketli yepyeni albümü ‘Romantik Manifesto’yu ekledi. Albüm yayınına kadar şarkıları teker teker her ay dileyicisi ile buluşturan Baturalp, bu yolculuğa 14 Ocak 2022 yılında yayımladığı ‘Bi Önemi Yok’ ile başladı.

Romantik Manifesto adını taşıyan yeni Baturalp albümünde, düzenlemeler ve sound bütünlüğünün mimarı Onur Gülanber’e ait. Albümün genel atmosferinde; biraz dans parçaları, yüksek tonda gitarlar, hafif depresif bir atmosfer, nitelikli şarkı sözleri, yoğun synth sesleri, çarpıcı beatler ve 90’ların ruhu.

Albümle aynı adı taşıyan son tekli ‘Romantik Manifesto’ video klibiyle birlikte tüm dijital dükkanlarda yayınlanmaya başladı. Yeni albümün çekirdeğini oluşturan Baturalp’in son yıllarda şarkı yazma ve üretme konusundaki büyük başarısı. Biri versiyon olmak üzere 14 yeni şarkıdan şarkıdan oluşan albüm 2 yıl yoğun süren bir çalışmanın ürünü. Pandemi süresince kayıtlarını evde yapan Baturalp, şarkıların vokal kaydını elbise dolabında yaptı

Sözleri Baturalp’e müziği ve düzenlemesi Baturalp ve Onur Gülanber’e ait albüm yayınıyla birlikte yayınlanan ‘Romantik Manifesto’nın video klibi Selim Vardım yönetmenliğinde çekildi.

Efe Mertöz Taç Taktı!

Kendisine has taç sovlarıyla DJ performanslar sergileyen Efe Mertöz, geçtiğimiz aylarda söz ve müziği kendisine ait olan "YAZ GÜNÜ" adlı eğlenceli parçayı Müzikonair etiketiyle tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluşturdu.

"TAÇ TAKTI"

Sahnelerinde de sürekli taç kullanan Efe Mertöz'ün, 4K çözünürlüğündeki "YAZ GÜNÜ"nün renkli klibi için 375 adet pırlanta işlemeli ihtişamlı tacı Kaliforniya'da ünlü bir kuyumcudan kiraladığı öğrenildi.

Çeşitli kulüplerde sahne almaya devam eden Efe Mertöz, çok yakında yeni şarkılarını da sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi!

Yeni şarkıları tüm dijital platformlarda!

Tuna Kiremitçi Ve Arkadaşları III Albümünün Yedinci Şarkısı Su Soley Düeti ‘İkimizden Konuşalım’ Tüm Dijital Platformlarda.

Tuna Kiremitçi, tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan şarkılarıyla yaptığı “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” serisine bir halkayı da alternatif pop müziğin usta yorumcularından Su Soley ile ekledi. Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayımlanan, Sözü ve müziği Tuna Kiremitçi’ye ait “İkimizden Konuşalım” şarkısında, yabancılaşmış bir çiftin birbirini yeniden keşfetme tutkusu ve ikinci bir şansa davet var. Pop-rock tarzındaki şarkı güçlü gitar melodisi ve şiirsel sözleriyle öne çıkıyor. Şarkının video klibi Tayfun Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.