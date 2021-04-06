Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Tuğba Yurt’tan “Benim O”



Pop müziğin başarılı isimlerinden Tuğba Yurt, “Benim O” adlı single çalışmasını 2 Nisan Cuma günü müzikseverlerle buluşturdu. DMC etiketiyle tüm digital platformlarda yer alacak şarkının sözü, müziği, arenjesi Ersay Üner’e ait. Klip yönetmenliğini ise Murat Joker üstlendi.



“Benim O” çok kısa sürede herkes tarafından sevilecek diyen Tuğba Yurt, “2021 yılındaki ilk single çalışmam olması nedeniyle çok özendik. Harika bir şarkı oldu. Uzun süre listelerden inmeyeceğine inanıyorum” dedi. Şarkı yayınlandıktan kısa bir süre içinde yüksek görüntülenme elde etti.

Çağla ‘En İyimi’ diyor

Çağla’nın aranjörü Osman Çetin ile birlikte yaptığı feat çalışması ‘En İyimi’ bugün dinleyicisiyle buluşuyor. DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda olacak şarkının sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı, Osman Çetin ve Yazgın Kaçak’a ait. Reggeaton sound’undaki ‘En İyimi’ adlı şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna Ecem Lawton oturdu.

Klip ve fotoğraf çekimlerinde styling’ini de kendisi yapan Çağla, Beyonce’un dünyaca ünlü bir spor giyim markası için hazırladığı koleksiyondan birçok kreasyonu bu proje kapsamında giydi. Yaklaşık 36 saat süren klip çekimlerinde Çağla ve Osman Çetin’e 20 kişilik bir ekip danslarıyla eşlik etti.

EDİS MARTILAR İLE TÜRKİYE’Yİ KASIP KAVURUYOR

Geçen cuma dinleyici ile buluşan, Edis’in son şarkısı, baharın müjdecisi Martılar dijital platformlarda gördüğü büyük ilgiyle zirveye yerleşti

Enerjik alt yapısıyla dinleyenleri dans ettiren, pozitif enerjisi ve sözleriyle herkesi mutlu eden Martılar tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı.

Müziğin nabzını tutan dijital platformlardaki listelere üst sıralardan giren Martılar, Apple Music Top 100’de 1 numara. Spotify Türkiye Top 50 listesinde de zirveyi kimseye bırakmayan Martılar, Spotify’da 2021’nin bir gün içinde en çok dinlenen şarkısı oldu. Edis’in başarısı bununla bitmiyor. Youtube Türkiye trendlerinde 4 numaraya kadar çıkan şarkı, dünya trendlerinde de 34'üncülüğe yükseldi. 'Shazam'lanan Türkçe şarkılar arasında yükselişe geçti. Fizy'de ise 'En Çok Paylaşılan Şarkı' oldu.

Beğeni yağmuruna tutulan şarkı yarattığı havayla moralleri düzeltti ve tüm ülkenin neşe kaynağı oldu. Sosyal medyada “Dinleyince yazın sıcağı ve plaj kokusu geliyor. Ülkenin Edis’in böyle bir şarkı yapmasına ihtiyacı varmış” yorumlarının yapıldığı Martılar, Edis’in söz verdiği gibi herkese çok iyi geldi.

ZİYNET SALİ 3 YILIN SONUNDA SÜRPRİZLERLE DOLU ALBÜMÜ YAŞAM ÇİÇEĞİ İLE DİJİTAL PLATFORMLAR VE TÜM MÜZİK MARKETLERDE…

Son 2 yılda içinden 4 hit şarkı çıkartan “YAŞAM ÇİÇEĞİ” isimli albüm Gökay Özkan prodüktörlüğünde yeni hit şarkılarla bugün çıktı.

Sali, albüme son dakika sürprizi olarak eklenen ve tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği YARALIM şarkısını seslendirdi. İkinci bir sürpriz olan İÇİME ATIYORUM şarkısında Mustafa Ceceli ile düet yaptı.

Hikayesi 3 yıl önce başlayıp pandemi şartları sebebiyle çıkartılamayan albümden belirli şarkılar geçen süre zarfında single olarak çıkarılmıştı. Toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9’u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan fotoğraflarını Nihat Odabaşı’nın çektiği “YAŞAM ÇİÇEĞİ” albümü DMC etiketi ile bugün dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde yerini aldı.

Albümün çıkış şarkısı “EFKARIM VAR” aynı zamanda Kalbim Tatilde’nin bestecisi olan Emrah Karakuyu’ya ait olup video klibi de Murat Küçük tarafından çekildi.

Hande Yener: Tur Olarak Çok Önde, Tur Attım…

Hande Yener, ''Kendimi yarışta hissetmiyorum. Tur olarak çok önde, tur attım dermişim...''

Hande Yener, önceki akşam katıldığı GossipMag Business Dergisi ödül töreninde ‘En İyi Pop Kadın’ ile ‘Yılın En Tarz Albümü’ ödülünü aldı.

Kostümüyle dikkat çeken ünlü popçu çok konuşulacak bazı açıklamalarda bulundu. Hande Yener, Demet Akalın ile sık sık polemik yaşadığı günlerle ilgili ”Bazen özlüyorum” dedi.

Hande Yener, “Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı, herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor, şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. ‘Tur olarak çok önde, tur attım’ dermişim. Böyle bir mütevazı bir açıklama yapıp gidiyorum” dedi.

Ajda Pekkan Stüdyo Çalışmalarına Hız Verdi!

Ajda Pekkan, 4 yıldır üzerinde çalıştığı 5 şarkılık yeni EP'si için stüdyo çalışmalarını sürdürüyor.

Ajda Pekkan, 4 yıldır üzerinde çalıştığı 5 şarkılık yeni EP’si için stüdyo çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü aranjör Erhan Bayrak ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Ajda Pekkan’ın DMC etiketi taşıyacak yeni mini albümünde 1 şarkının okumaları tamamlandı ve mix aşamasına gelindi.

Aranje konusunda çok hassas olan Süperstar, albümün diğer okumalarını da Bayrak Records’ta yapıyor. Pekkan, zamanının büyük bit bölümünü yeni EP’si çin harcıyor.

Gülden, Serdar Ortaç, Şehrazat, Melda Gürbey, Sera Tokdemir, Gülşen ve Murat Aziret’ten şarkı alan Süperstar, 10 şarkılık albüm çıkarmayı planlıyordu ancak ince eleyip sık dokumasıyla bilinen Süperstar, şarkıların aranjeleri içine sinmeyince albüm yerine EP çıkarmak için kolları sıvadı. Süperstar yaklaşık bir ay önce Erhan Bayrak’ın kapısını çaldı ve çalışmalarını hızlandırdı.

İsmail YK: “Müziği Bırakma Korkusu Yüzünden Evlenemiyorum”

Ünlü şarkıcı İsmail YK, evlilik ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Rafet El Roman’ın sunduğu, Euro D ekranlarında izleyici ile buluşan “El Roman Show” isimli programının son konuğu İsmail YK oldu. Rafet El Roman’ın “Hayal edip de yaşayamadığım bir şey var mı?” sorusuna İsmail YK, “Evlilik” yanıtını verdi.

Yıllardır neden evlenmediği merak edilen 42 yaşındaki şarkıcı, şu açıklamayı yaptı:

“Bana göre evlilik bir hayal. Çünkü evlilik bana çok zor bir şeymiş gibi geliyor. Mesela hazırlık yapacaksın, tanışacaksın, kavga edeceksin, barışacaksın, sonra düğün hazırlığı, nişan, kına var, davetiye bastırmak, damatlık yaptırmak, evi döşemek var… Ve ben bunları yaparken ‘ya müziğe ara vermem lazım ya da müziği bırakmam lazım’ korkusu var. Müziği bıraktıracak derecede sevmek olmaz inşallah.”

Genç Şarkıcıdan Yeni Single “Soğuk”

Genç Şarkıcı Sevil yeni şarkısı “Soğuk” ile birlikte sevenleriyle buluştu.

Söz, müzik ve düzenlemesi kendisine, kaydı ise Özgür Bakkaloğlu’na ait olan “Soğuk” ile müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Sevil, şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak “Yeni şarkım Soğuk, bütün platformlarda!” notunu düştü.

Murat Emre Üstün Yeni Şarkısında “Şiddete Hayır” Dedi

İzmitli sevilen sanatçı Murat Emre Üstün yeni şarkısı “Derviş” ile dinleyiciyle buluştu.

Sözleri Kaan Erkam, müziği ve düzenlemesi Erhan Doğancıoğlu ve klip yönetmenliği Vedat İnce’ye ait olan “Derviş” Arpej yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klibi konu olarak Kadına ve Çocuğa olan Şiddet’ e tepki göstermesiyle dikkatleri üzerine çekti ve büyük beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'dan itiraflar! 'En büyük pişmanlığım...'

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Yeşilçay botoks yüzünden yaşadığı pişmanlığı da anlattı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Yeşilçay, oyunculuk macerasından Asmalı Konak'ın hayatındaki yerine kadar itiraflarıyla dikkat çekti.

"Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım" diyen Yeşilçay açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim.

İzmir'i de ailem orada yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım. Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok.' Sağ olsunlar onlar harç harcımı yatırdı. Bir şeyi istiyorsanız, size iyi geldiğini düşünüyorsanız yürüyün. Eskişehir'e geldim. Birilerinin yanında kaldım. O yüzden Nuri Bilge'nin Uzak filmini çok severim. Eskişehir'de çok az parayla idare edebiliyorsun."

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOTOKS'

Bir dönem yaptırdığı botoksla olay olan ünlü oyuncu en büyük pişmanlığının bu olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma.' En pişman olduğum şey botoks."

‘ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM’

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle de ilgili Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:

"Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim."