Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Türkiye – Azerbaycan dostluğu için söyledi....

AltunAy “Sen Gelmez Oldun”

Azeri şarkıcı AltunAy ‘ın önceki gün piyasaya çıkan Azeri Türküsü olan “Sen Gelmez Oldun” şarkısının hem Türkçe hem de Azerice seslendirdi.

Paylaşılan dil, ortak geçmiş, kültür ve medeniyetle birbirine her fırsatta kucak açan Türkiye ve Azerbaycan dostluğu için Azeri Türküsü olan “Sen Gelmez Oldun” şarkısının hem Türkçe hem de Azerice seslendiren AltunAy, “Doğduğum topraklar Azerbaycan yaşadığım toprak Türkiye. Her iki ülke de en sevilen şarkı yorumlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı müziği Alekber Tagiyev ‘e , Azeri sözlerini Medine Gülgün’e, Türkçe sözleri Neşe Karaböcek imzası bulunan AltunAy‘ın yeniden yorumladığı “Sen Gelmez Oldun”un iki versiyonunun düzenlemesini Alper Atakan yaptı.

Azerbaycan Bakü doğumlu AltunAy, Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi Moda Tasarı Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul ‘da Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Bölümünden mezun oldu.

@altunayofficial @arasozgur

CEM BELEVİ’DEN DEEP HOUSE MELODİLER : " BİLMEZ"

Son çalışması Leyla& Mecnun ile uzun haftalar boyunca radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda zirvenin sahibi olan Cem Belevi, bu kez yine sözü müziği kendisine ait olan "Bilmez" isimli yeni hiti ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Cem Belevi, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan yeni çalışması “Bilmez”den söz ederken "Deep house şarkıları severek dinlerim ve zamansız olduğuna inanırım. Bu yüzden sevenlerime ben de bir Deep house şarkı sunmak istedim. Bilmez şarkısında DJ ve aranjör olan Deeperise ile çalıştım” diyor.

UÇURUMUN KENARINDA MOTORUYLA!

Bilmez şarkısının klibinde yönetmen koltuğunda oturan Can Sarcan, şarkının ruhunu en iyi şekilde verebilmek için İzmit Kerpe’de bulunan kanyonları tercih etti. Cem Belevi, uçurumun kenarında çekilen klipte Chopper motor kullanmak için uzun süre ders aldı. Zorlu ama keyifli geçen klip çekiminde Cem Belevi’ye 18 yaşındaki genç ve umut vaad eden modellerden İrem Su Kahramantürk eşlik etti.

EBRU YAŞAR İKİNCİ KLİBİNİ ÇEKTİ.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, büyük başarı yakaladığı yeni albümü ‘Gel de Sevme’nin ikinci klibini yoğun istek üzerine ‘Ben Bilmem’ adlı şarkısına çekti.

Söz ve müzik Özlem Güneykaya, düzenlemesi Mustafa Ceceli’nin ait şarkıya Çatalca’da Seçkin Süngüç yönetmeliğinde klip çekildi. İki gün süren çekimlerde tüm pandemi kurallarına uyuldu.

ALMANYA'DA YILIN EN SEVİLEN POP ŞARKICISI ZİYNET SALİ OLDU!

Ziynet Sali "Efkarım Var " adlı birbirinden güzel şarkılarla dolu albümü çıkardıktan sonra ilk klibini albümle aynı adı taşıyan şarkısı "Efkarım Var"a çekti. Sevenleri tarafından oldukça beğenilen klip kısa sürede listelerin üst sıralarında yerini aldı. Sanatçı albümünün ikinci klibini çekmeye hazırlanıyor. Almanya'da yayınlanan Avrupalı Bayan Dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesi'nden "Almanya'da Yılın En Sevilen Bayan Sanatçısı" ödülü aldı. Sanatçı ödülünü, yayın kuruluşu imtiyaz sahibi Çiğdem Bora'nın sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesinden "Yılın Almanya'da En Çok Sevilen Bayan Sanatçısı" ödülü geldi. Ödülünü sosyal medya hesabı Instagramda Storysinden "Sevilmek güzel şey, teşekkürler Almanya" şeklinde yazdığı mesajıyla paylaşan Sali, sevincini sevenleri ile paylaştı.

KADİR ÇETİN: YILIN EN BAŞARILI GENEL YAYIN YÖNETMENİ!

Yayın hayatına başarı ile devam eden Nr1türk müzik kanalının Genel Yayın Yönetmeni Kadir Çetin her hafta yaptığı işlerindeki kalitesi ve başarılı programlarına konuk ettiği sanatçı dostları ile yaptığı hoş sohbetleriyle magazin gündeminin nabzını tutuyor. Şimdi de Kadir Çetin'in, Nr1türk'de başarı ile devam ettirdiği programı Almanya'da yaşayan Türkler tarafından ödüllendirildi. Yayınlarını başarıyla sürdüren Kadir Çetin, Çiğdem Bora'nın imtiyaz sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Avrupalı Bayan Gazeteleri tarafından "Yılın En iyi Genel Yayın Yönetmeni" ödülünü almaya hak kazandı.

BAŞARILI SANATÇI BARIŞ GÜLAY'A ALMANYA'DAN "ROCK MÜZİK DALINDA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI" ÖDÜLÜ!

Söz ve müzikleri ile kendine ait şarkılarıyla bir yıla biri single biri maxi single olmak üzere iki albüm sığdıran Barış Gülay'a, Almanya'dan "Yılın Rock Müzik Dalında En iyi Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülü verildi. Alman basınının ileri gelen gazete ve dergi olarak iki ayrı formatta iki ayrı yayına sahip başarılı kuruluşu Avrupalı Bayan Gazetesi ve Avrupalı Bayan Dergisi yılın en iyilerini şeçti. AVRUPALI BAYAN GAZETE VE DERGİLERİ YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ ile Barış Gülay'ı "Yılın en başarılı çıkış yapan Rock Müzik Sanatçısı" ödülüne layık görüldüğü törende, "En İyi Haber Sunucusu" dalında Fox Tv İsmail Küçükkaya, "En İyi Radyo Programı" dalında Nr1 Fm'de "Morning Show" ile Kadir Çetin, En İyi Müzik Kanalı Genel Yayın yönetmeni "Nr1" ile Bilal Özbilge, "Yılın En İyi Yapımcısı" dalında Söylemezsem Olmaz Programı ile "Beyaz Tv", Gülben Ergen "Yılın En İyi Bayan Sanatçısı Onursal Ödülü", Özgür Aras "En İyi İletişim Danışmanı", Ziynet Sali "Almanya'da Yılın En Çok Sevilen Bayan Sanatçısı", İrem Derici "Yılın En İyi Bayan Pop Sanatçısı", Ender Saraç Yılın En İyi Sağlık Programı dalında Show Tv'deki programı "Sağlıklı Günler" ile, "Yılın En İyi Tv Programı" dalında Demet Akalın ve Alişan ile "Star Tv", Alişan, Yılın En İyi Tv Programı dalında Star Tv'de yayınlanan "Demet Akalın ve Alişan İle" ile, "Yılın En İyi Gazetecisi" dalında başarılı gazeteci Mustafa Özen, "Yılın En İyi Dergi Yazarı" dalında da usta gazeteci ve röportaj yazarı Sedat Sarıkaya ödül almaya hak kazandılar. Sosyal medyada da ilgi odağı olan üç üniversite mezunu ve üç çocuk annesi olmasıyla izleyenleri hayretler içerisinde bırakan Barış Gülay, yeni single çalışmasını da tamamladığını belirterek, şarkının çıkışı için gün saydıkları açıklamasında bulundu. Ödülünü alan BARIŞ GÜLAY, "Beni bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Çiğdem Bora hanıma da ayrıca teşekkürler. Çok mutluyum, heyecanlıyım, gururluyum. Pandemi koşullarında zoru başardık. Ödülümü tüm ekip ve çalışma arkadaşlarım adına kaldırıyorum." şeklinde konuştu.

BAYHAN, 12 yıllık bir aranın ardından Türk Askerlerinin ricası ile yeni şarkısını hazırladı ve yayımladı | ALACAKARANLIK

Bir döneme damga vuran Popstar Alaturka adlı ses yarışması ile tanınan ve özellikle cover çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Bayhan, hazırlıkları devam eden albümünün hemen öncesinde 12 yıl aradan sonra yeni teklisi ‘Alacakaranlık’ı Locca Records etiketiyle yayımladı.

Youtube için özel hazırladığı cover projeleri ve Zen G ile yaptığı düetle, kendine kalıcı bir yer edinmeyi başaran Bayhan son olarak, sözlerini İlhan Bilici’nin yaztığı Alacakaranlık’ın bestesine imza attı. Düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Teoman Topçu üstlendi.

Afrin Harekatı sırasında bölgede görev yapan Türk askerlerinin başarılı sanatçıya ulaşması ile doğan ‘Alacakaranlık’, şarkıcının bugüne kadar yaptığı en özel çalışması olma özelliğini taşıyor.

Türk askerlerinin, ‘‘Afrin’de zor şartlar altında görevimizi yerine getiriyoruz ve belki biz de geri dönemeyebiliriz… Senden isteğimiz, bizim ve yakınlarımızın yazdığı şiir ve şarkı sözlerinden bir tanesini besteleyip bize gönderir misin?’’ ricasını kırmayan Bayhan, ‘Alacakaranlık’ şarkısı ile sevenlerine yeniden ‘merhaba’ dedi.

12 yıllık bir aranın ardından Locca Records işbirliği ile yeniden adından söz ettirmeyi başaran ünlü sanatçı Bayhan’ın, önümüzdeki haftalarda piyayasaya çıkaracak olduğu yeni albümü ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Faruk K.'nın yeni Cover Çalışması "Hadi Bakalım" Yayında

"Azar Azar", "Honki Ponki", “Enerji”, "Aşk Tek Yön", "Kalbimin Sesi” ve “Fark” isimli şarkılarıyla müzikseverlerden büyük beğeni alan ve fenomen haline gelen Faruk K. Türk Pop Müziğine yön veren eserlerden “Hadi Bakalım”ı yeniden yorumladı. Demet Akalın’da eşlik ettiği sürpriz single 7 Mayıs Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanıyor.

Sözleri unutulmaz söz yazarı Aysel Gürel’e, müziği hafızalara kazınan eserlerde imzası olan Onno Tunç’a ait “Hadi Bakalım”ın yeni düzenlemesi ise başarılı aranjör Erhan Bayrak, tarafından yapıldı. Enerji dolu ritmiyle dinleyicilere yazı yaşatan çalışmanın eş zamanlı yayınlanacak video klibi ise Faruk K’nın dans şovuyla dikkat çekiyor. Mustafa Özen’in yönetmenliğini üstlendiği klip MuzikPlay’de.

“Hadi Bakalım” isimli yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Buray’dan yeni klip: Alaz Alaz

Buray’ın yeni albümü Başka Hikayeler'in ikinci video klibi, Alaz Alaz şarkısına çekildi.

Buray’ın Gomma & Wasp Ent. etikeyitle yayımlanan son stüdyo albümünde yer alan Alaz Alaz şarkısına klip çekildi.

Klipte hem eğlenip hem şarkılar söyleyen kalabalık bir oyuncu kadrosu Buray’a eşlik etti.

Sözleri Gözde Ançel, müziği Buray, Gözde Ançel’e ait, düzenlemesi ise yine Buray’a ait olan Alaz Alaz şarkısı için yayınlanacak klibin yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi.

Alaz Alaz klibi Buray’ın YouTube kanalında ve eş zamanlı TV kanallarında 13 Mayıs Perşembe günü saat 12:00’den itibaren izlenebilecek.