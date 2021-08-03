Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen farkı İle 3. Altın kalite ödül töreni yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul/Gayrettepe'de yer alan Dedeman Otel'de Crazy Production Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen farkı ile muhteşem bir organizasyon gerçekleşti.

Görkemli geçen organizasyonda Yılın En iyi Spor Programı " Ileri Üçlü Trt Spor ","Yılın En iyi magazin eki "Hürriyet Kelebek" , En iyi gençlik kanalı " NumberoneTürk Tv " , En iyi yabancı müzik radyosu "Numberone Fm" gibi Ulusal Basın ve Tv Kanallarının alanlarında başarılı olduğu için ödül aldığı gecede firmalar da ödül kazanma heyecanını yaşadılar.

Şenol İpek ve Ece Gürsel'in muhteşem sunumu ile geçen organizasyonda Sanatçılardan Aydilge,Ersan Er,Yağız,Banu Zorlu,Fırat Günayer,Veli Yiğit,Barış Yurduseven,Alp Pehlivan,Mustafa Özen,Sedat Sarıkaya,Yiğit Sarıkaya,Volkan Öksüz,Süha Baki,Sinan Güzel,Dou gibi isimler ödüllerini alırken Aydilge geceye eşi Utku Barış Andaç ile geldi.Gecede Aydilge'nin ödülünü ve kıyafetini en fazla fidan bağışı yapana hediye edeceğim açıklaması ve sosyal medyasında videolu bir şekilde açıklamasını paylaşması günün en fazla konuşulan olaylarından birisi oldu.Geceye Rock Sanatçısı Barış Gülay'da katıldı.Gecede Sunucu Ece Gürsel Şıklığı ile gözleri kamaştırdı ve birde ödülünü aldı.Şenol İpek ise giydiği takım elbise ile büyük beğeni topladı.

GÖKHAN TÜRKMEN ÜÇ EGE KONSERİNİ İPTAL EDERKEN ÜÇÜNCÜ ORMAN PROJESİNİ DE DUYURDU.

#iyiyaşa

Gökhan Türkmen yeni albümü 7 kapsamında #iyiyasa mottosuyla gerçekleştirmeyi planladığı 3 Ağustos Datça, 5 Ağustos Bodrum, 6 Ağustos Marmaris açık hava konserlerini tüm Türkiye’yi yasa boğan yangın afetleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. “Yaralarımızı sarmak için birlik olma zamanı. Hayatını kaybeden tüm canlarımız ve tüm kayıplarımız için başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

ALEYNA TİLKİ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’YI SALLADI

KONSERİN GELİRİNİ ‘ŞAHİN AKDEMİR HATIRA ORMANI’ KURMAK İÇİN BAĞIŞLADI

Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı TURKCELL YILDIZLI GECELER konserleri Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da 31 Temmuz akşamı gençlerin bir numaralı yıldızı Aleyna Tilki’yi ağırladı.

Genç yaşında bir pop ikonu haline gelmeyi başaran, şimdi de yurt dışına açılan Aleyna Tilki, Turkcell Vadi Açıkhava’da eşsiz sesi ve enerji dolu sahne performansıyla seyirciyi büyüledi.

Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, “Sahnede olmayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun” dedi. “Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını açıkladı.

“Buna vesile olduğunuz için size teşekkür ediyorum” diyen genç şarkıcı, “Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim” diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından hepimizin aşina olduğu Yalan, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek gibi dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra Duman’dan cover parçalar söyledi. Konserin ikinci bölümünde ise son teklisi Retrograte ile birlikte hem Türkçe hem de İngilizce parçalar seslendirdi.

MÜZİK PİYASASINA YENi BİR YILDIZ DOĞUYOR...

Müziğe olan aşkını, ilk Single ve klip çalışması "Hayalin bile nazlanır" ile ortaya koyan ve müzik piyasasına güzel bir giriş yapan ses sanatçısı Mehmet ALTUNOK, 2. Single ve klibi "Dağıldım ben sende" ile başarısını taçlandırdı. Kendine has yorumu ile dikkat çeken Mehmet ALTUNOK, geçtiğimiz günlerde ilk şarkısının haberini Show TV Magazin ekibi ile yaptığı röportajda açıklamıştı. İlk Single ve klip şarkısı "Hayalin bile nazlanır" ın sözleri Remzi ÖZKAN' a , bestesi ise Ceyhan PORSUK'a ait, 2. Single ve klip şarkısı "Dağıldım ben sende" nin söz ve müziği yine besteci Ceyhan PORSUK tarafından yapılırken, her 2 şarkının aranjörlüğü ise Enes ATLIĞ üstlendi.

Ceypor Müzik & Müzikonair etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkıların, klipleri ise YouTube Net D müzik kanalında izleyenlere sunuldu. Kliplerin yönetmenliğini ise Ayhan DAŞDEMİR yaptı. Müziği ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten sanatçı Mehmet ALTUNOK, müzikseverlere bu 2 güzel şarkıyı sunmaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Kendisine başarılar diliyoruz.

Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha!

3.Altın Kalite Ödül Töreni İstanbul Dedeman Otel'de 30 Temmuz'da Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen tarafından düzenlendi. Geleneksel Altın Kalite Ödül Törenlerinde Gebzeli başarılı gazeteci Sedat Sarıkaya, sanat dünyasından ünlülerin bilinmeyen yönlerini okuyucular ile başarıyla buluşturarak "Magazin Röportajları en fazla dikkat çeken gazeteci " ödülünü almaya layık görüldü. Sarıkaya ödülünü gecenin sunucuları Ece Gürsel ve Şenol İpek'ten aldı.Gecede Ulusal Basının yanısıra En İyi Gençlik Müzik Kanalı Number1 Türk TV, En İyi Müzik Radyosu Number1 FM ile birlikte Numberone ailesi 2 kategoride de ödüllerini aldı.Sanatçılardan Aydilge, Ece Gürsel, Yağız, Ersan Er gibi isimler ödüllerini aldı. Gecede Rock Sanatçısı Barış Gülay'da yer aldı.

Magazin cemiyet dergisi İstanbul Days Guide ödüllere doymuyor

Birbirinden özel harika sayıları ile yayınlarına devam eden Magazin Cemiyet dergisi İstanbul Day's Guide dergisi Gayrettepe/İstanbul'da Dedeman Otel'de Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen'in düzenlediği 3.cü Altın Kalite Ödül Töreninde düzenlenen muhteşem organizasyonda "Yılın En iyi magazin cemiyet dergisi " ödülüne layık görüldü.Ödülü dergi adına derginin imtiyaz sahibi Süha Baki aldı ve Ödülü gecenin sunucuları Şenol İpek ve Ece Gürsel'in elinden alırken teşekkür konuşması da yaptı.

Gecede Sanatçı Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç,Yağız ,Banu Zorlu Ersan Er,Yiğit Sarıkaya,Trt Spor Alp Pehlivan,Trt Spor, Numberonetürk tv ve Numberone Fm,Hürriyet Kelebek,Yeşim Mutlu Milliyet gibi kurum ve isimler ödül kazanma heyecanı yaşadılar.Gecede Dikkat çeken bir diğer olay ise Aydilge'nin kazandığı ödülünü ve kıyafetini en çok fidan bağışı yapana hediye edecek olmasını açıklaması ve bunu sosyal medyasından paylaşması oldu.

Aydilge Altın Kalite Ödül töreninde ödül Aldı!

Şarkıcı Aydilge, Gayrettepe /İstanbul'da yer alan Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Altın Kalite ödül töreninde "Yılın En iyi Kadın Sanatçısı "ödülünü aldı.Gecede aldığı ödülü ve kıyafetini en çok fidan bağışı yapan sevenine hediye edeceğini sahnede açıklayan Aydilge bu açıklamasını mini bir video ile sevenlerine de duyurdu.Sevenlerinden bu yaptığı hayırlı olay için tam not aldı.Aydilge geceye eşi Utku Barış Andaç ile geldi.

3.cüsü gerçekleşen Altın Kalite Ödül töreninde, ünlü sanatçılardan Aydilge, Istanbul Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen'in düzenlediği Altın Kalite ödül töreninde "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı "ödülünü aldı. Sahnede bir de şarkısını seslendiren Aydilge, güzelliği ve şıklığı ile tam not aldı. Gecenin sonuna doğru günün hatırası olması adına sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmayan sanatçının sempatik tavırları gözlerden kaçmadı.