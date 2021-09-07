Sedat SARIKAYA

Yüksek Sadakat’ten yeni şarkı “Öksüz Yel”…

Yüksek Sadakat 24 Eylül'de çıkacak olan “Rengarenk” albümünden önce ilk şarkı sürprizi geldi. Albüm yayınından önce “Öksüz Yel” isimli şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıktılar.

Kenan Vural, Serkan Özgen, Kutlu Özmakinacı, Uğur Onatkut, Sefa Deniz Alemdar oluşan Yüksek Sadakat grubu söz ve müziği Kutlu Özmakinacı’ya ait olan şarkının aranjesi gruba ait olan 'Öksüz yel' isimli şarkıda gruba trompeti ile Hasan Gözetlik eşlik ediyor. 60’lı ve 70’li yılların popüler müzik türleri olan country, mariachi, amerikan kovboy film soundtrackleri ile günümüz pop-rock soundunun bir karışımı olan şarkının klibini uzun yıllardır grup ile işbirliği yapan İmre Haydaroğlu çekti.

“Öksüz Yel”, “Rengarenk” albümünün bir kesişimi; albümde rock-pop-reggae-funk gibi birçok müzikten tınıları karşımıza çıkacak. “Öksüz Yel” DMC etiketiyle tüm bütün dijital mecralarda ve klibi NetD kanalında yayında.

Mavish Beach Club'da Gülşen fırtınası!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen, Yalova'da yer alan Mavish Beach Club sahnesindeydi.Konser alanının tıklım tıklım doluluğu ve sevenlerinin coşkusu dikkatlerden kaçmadı.Sahnedeki şıklığı ile sevenlerinden tam not aldı. Güzel sanatçı Sahnede 2 saate yakın kaldı. Geniş repertuvarı ile farkını sahnesinde konuşturdu. Orkestrası ile canlı performans yapan Gülşen kıvrak dansları ile Mavish Beach Club'da kendisini izlemeye gelenleri hayran bıraktı.

Sahnede sevilen şarkılarından bir çoğunu ve seyircilerden gelen istek şarkılarıda okudu. "Nazar Değmesin","Of Of","Canın Sağolsun", "Namus" ,"Delikanlı", gibi şarkılarıyla Yalova'da Mavish Beach Club'da kendisini izlemeye gelen sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu.Konser bittikten sonrada eğlence kaldığı yerden devam etti.Mavish Beach ekibi ve Üstün Barut beyin misafirperverliği Mavish Beach Club'da kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlayacak.

Başarılı doktor Sevinj Yusifova’ya ödül

Türkiye’de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği ‘Altın Kalite Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ödül töreninde tıp dalında en başarılı doktor ödülü Sevinj Yusifova’ya verildi. Tören sonrasında kısa bir konuşma yapan Yusifova “Bu ödülü Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden doktor arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanları için alıyorum” dedi.

maNga'dan rock resitali!

Türk Alternatif Rock müziğin Türkiye’deki öncü gruplarından maNga, yüksek sahne performansları ile Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde enfes bir konsere imza attılar. Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan maNga, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuvar ile sevenlerine sıcak bir gece yaşatırken, sahne üstü görsel şovları ile de hafızalarda iz bıraktılar.

Sevilen şarkılarından ‘Işıkları Söndürseler Bile’ ile başlayan konserde ‘Hint Kumaşı’, ‘Bitti Rüya’ ile devam eden maNga, Eurovison’a katıldıkları ‘We Could Be The Same’ ve son yayımladıkları ‘Kırıla Kırıla’ şarkısını da söylediler.

‘Bir Kadın Çizeceksin’, ‘Beni Benimle Bırak’, ‘Cevapsız Sorular’ gibi geniş kitlelere ulaşan şarkıların marş gibi söylendiği konserde maNga her zaman olduğu gibi farkını konuşturdu.

Fatma Turgut'tan Hıncal Uluç'a cevap!

Sedat Sarıkaya'nın özel haberine göre Güçlü Rock Vokallerinden Fatma Turgut Sosyal medya hesabının story'sinden Hıncal Uluç'a cevap verdi.

Ünlü Rock sanatçılarından Fatma Turgut "Sevgili Hıncal Uluç "Konsere gelmeden önce ; kim olduğuma,kaç yıldır müzikle uğraştığıma/bu sektörde olduğuma,hangi başarıları elde ettiğime,bir kadın olarak bu düzende neleri becerebildiğime bir baksaydınız.Konserin en çok alkış alan isimlerinden birine hakaret gibi oluyor bu.Ayrıca solistlerden birinin adınıda yanlış yazmışsınız.Derya değil Duygu Tarhan.Sizin adınıza üzüldüm.Yaşınız da var tabii.Ama biraz daha özverili ve özenli" olursak diye cevabını Hıncal Uluç'a verdi.

Tuğba Yurt, doğum gününde Harbiye'de sahne aldı!

Tuğba Yurt, doğum gününde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcıyı, Basın,radyocular ve ailesi de yalnız bırakmadı.

Tuğba Yurt, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konser biletlerinin günler öncesinden tükendiği gecede İstanbullular'a müzik ziyafeti sunan Tuğba Yurt,sevilen şarkılarına sahnesinde yer verdi.Ersay Üner ile "Benim O " adlı şarkısında düet yapan Yurt giymiş olduğu sahne kostümü ile de kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti.

Konser verdiği günün Doğum günü olduğunu belirten Yurt, "Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum" dedi.

Konser öncesi kendisine yöneltilen soruları Tuğba Yurt, "Bu yıl tam anlamıyla benim yılım oldu. 'Benim O' şarkısı bu yılın en çok dinlenen ve en beğenilen şarkısı oldu. Bu durumu değiştirmek istemiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla zirve de kalmak en büyük arzum" diye konuştu.

Yurt'un bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, "Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem burada, sizler buradasınız. Daha ne isterim ki ben" demesi büyük alkış topladı.

İrem Derici: Babamın ilk eşinden olan çocuğuyum!

Sedat Sarıkaya'nın özel haberine göre, İrem Derici sosyal medya hesabının storysinden ismi ile çıkan haberlere bazı haberlerin ekran alıntısını koyarak cevap verdi.

Bir medya kuruluşunun 21 yıllık eşten 1 milyonluk boşanma davası! haberini storysinden paylaşıp üstüne "Şoktayım tabii! Bu başlığa göre evliyim ben ve haberim yok" diyen açıklamasına devam eden Derici "Şimdi canlarım ben babamın ilk eşinden olan çocuğuyum ve ben 5 yaşındayken 1993 yılında Annemle Babam boşandılar.Şu anda 34 yaşında kazık kadar bir kadınım.Benimle uzaktan yakından alakası olmayan bir konuya adımı koyup tık kasmasanız çok şeker olmazmı ? Böyle hassas dönemlerde insanları üzmemeye ekstra özen göstermek lazım. Biraz daha anlayış bekliyorum tüm basın mensubu arkadaşlarımdan " diyerek sözlerini noktaladı.