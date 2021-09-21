Sedat SARIKAYA

İSTANBULDAYSGUIDE MAGAZİN-CEMİYET DERGİSİNE BİR ÖDÜL DAHA

Masquerde clup’te gerçekleşen RM’C RMU MASTER ödül töreni

Rüya Masal Çoşkuntuna organizatörlüğünde hayli renkli geçti. İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı gece de, ‘’Yılın en başarılı magazin-cemiyet dergisi ödülü’’ İstanbul Days Guide dergisine verildi. Derginin başarılı Genel yayın yönetmeni Suha Baki ‘’ Emeklerimizin karşılığını bu güzel ödüllerle topluyoruz. Kalitemizden ve doğru habercilik anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ödülü bizlere layık gören okuyucularımıza teşekkür ederim. ’’ dedi.

TURGAY KIRAN’DAN ANLAMLI ZİYARET

İş ve cemiyet hayatının sevilen simalarından işadamı Turgay Kıran Göz nurunu koruma vakfı Bayrampaşa göz hastanesine ziyarette bulundu. Göz nurunu koruma vakfı başkanı Avukat Fuat Topdemir’den hastane hakkında bilgi alan Kıran, ‘’Sevgili başkanım Fuat Topdemir eski bir dostum. Kendisine nezaket ziyaretinde bulundum. Yaşadığımız bu zor süreçte hastalarımızı da ziyaret etme şansı yakaladım. Kendilerine biraz moral ve tebessüm verebildiysem ne mutlu bana. Böyle muhteşem, donanımlı bir hastaneye gelmişken bir de tam teşekküllü göz muayenesi oldum. Maşallah gözlerimizde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi gerçekten mükemmel bir hastane. Vatandaşa açık ve hasta muayene ücretleri gayet makul. Vakıf hastanesi oldukları için yardıma muhtaç ve ihtiyacı olan hastalara da gereken desteği veriyorlarmış. Buna çok sevindim. Sevgili dostumu ve tüm hastane ekibini yürekten kutluyorum.’’ İfadelerini kullandı.





Hande Yener güzelliği ile büyüledi!

Poll Production imzası ile Istanbul/Kuruçeşme Açık Hava konser alanında düzenlenen Hande Yener konserine bazı seyirciler karayolu bazı seyirciler deniz yolu nu tercih edip geldiler.Güzel sanatçı Yener, konserine katılım oldukça yoğundu.Konser alanına Hes Kodu kontrolü ile girişte önlemler alındı.2 aşılı olmayanlar konser alanına alınmadı.Sanatçı Yener, sahnesinde güzelliği ile gözleri kamaştırdı.Giydiği elbisesi ile gözlere hitap ederken sesi ile de seyircilerin kulaklarına müzik ziyafeti çektirdi.

Dansçılarıyla konserinde sevenlerine enerjik dakikalar yaşattı

Sahnede her zaman ki gibi enerjik dansçıları ile farkını bir kez daha gösterdi.Sevilen şarkılarını Kuruçeşme Arena'da sevenlerinin coşkusu ile beraber söyledi.Sahnede"Romeo","Na'ber","Bela gibi şarkılarını seslendirirken seyirciler yerlerinde durmayıp dans ederek konser coşkusunu yaşadılar.Gazeteci Sedat Sarıkaya'nın ekibinden Mehmet Yıldırım ve Mustafa Özen çektikleri fotoğraflar ile ustalıklarını konuşturdular.Konsere gelirken ve Kuruceşme konser alanından dönüşte trafik yoğunluğunun olması dikkatleri çekti.

4.Altın Kalite Ödül Töreni geliyor!

Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar organizasyonuna geri sayım başladı!

Hülya Yanıkdağ ve Ilker Bekar organizatorlüğünde İstanbul Gayrettepe'de yer alan Dedeman Otel'de Türkiye'nin en istikrarlı organizasyonlarından birisi olan 4.cüsü yapılacak Altın Kalite ödül törenine bir çok ünlünün yine katılım göstermesi bekleniyor."Kadına Şiddete hayır " sloganı ile İş ve Sanat dünyasından alanında başarılı isimlerin ödüllerini alacağı muhteşem ödül töreni için geri sayım başladı.Büyük ses getirecek muhteşem organizasyonda sanatçılar mini performanslarını da sahnede sergileyecek.Muhteşem geçmesi beklenen ödül törenine ünlü isimlerden Aydilge,Yılmaz Morgül,Cengiz Kurtoğlu,Umut Akyürek gazeteci Mustafa Özen,Sedat Sarıkaya gibi önemli isimlerinde katılması ve ödüllerini alması bekleniyor.

Seher Dilovan ve Alan Dere’den ‘’Tadım Tuzum’’

Sevilen yorumcu Seher Dilovan, Alan Dere’nin ses getiren teklisi Tadım Tuzum’u yeniden yorumladı.

Seher Dilovan, ‘’Tadım Tuzum’’ şarkısının kendisi için ne ifade ettiğini şöyle özetliyor:

‘’Müzik yorumlamanın, üretmenin kıymetinin ne olduğunu iyi bilen bir ses sanatçısı olarak, biraz aradan sonra genç bir yetenek olan Alan Dere ile aynı şarkıyı yorumlamak çok keyifli ve özeldi. Özeldi çünkü bu genç yetenek, benim oğlum. Bu şarkının sözlerini ve müziğini kendisi yaptı. Üreten insanlar benim gözümde hep kutsaldır. “Tadım Tuzum “ isimli eser öyle ilginç bir armoniyle yazılmış ki onu herhangi bir çalgının üstadı, ki bu bir bağlama olabilir ya da bir piyano, isterse çok duygusal romantik çalıp sizi duygu selinde sürükleyebilir ya da hareketli çalıp çoşturabilir. Yani her an yanıbaşınızda sizinle dostluk edebilecek bir eser. Ben duygu yüklü olanını tercih ettim ve öyle seslendirdim. Belki de pandemi ve yaşadığımız orman yangınları, beni çok duygulu versiyonunu okumaya itti’’.

Sözü ve bestesi Alan Dere’ye, düzenlemesi ise Ahmet Koç’a ait olan Tadım Tuzum’un video klibinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Bülent Eren oturuyor. Tadım Tuzum teklisinim samimi ve içten klibi, seyircinin beğenisini toplayacak.

Seher Dilovan ve Alan Dere’nin Tadım Tuzum isimli teklisi, 17 Eylül’de Sony Music Türkiye etiketiyle yayında.

İzmir ‘i karıştırdı!

90. İzmir İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Simge ‘güzel fiziği,güçlü yorumu ve sempatik tavırlarıyla İzmirlileri kendisine hayran bıraktı.

Dün gece bu yıl 90.kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında 30 bin kişiye konser veren Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Sevmek Yüzünden gibi hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarındaki şarkıları hayranlarıyla seslendiren Simge , gelen yoğun istek üzerine kimi şarkılarını tekrar söyledi.

Konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giyen Simge ‘ye konser alanını dolduran İzmirliler hiç durmadan tezahürat yaptılar.