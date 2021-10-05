Sedat SARIKAYA

Gossip Mag Business Dergisi Ödülleri Çırağan Sarayında görkemli bir şekilde yapıldı!

Gossipmag Business Dergisi Ödülleri dün Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Törende sanat ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Geceye katılan davetlilerin HES koduyla salona alındığı törende güvenlik önlemleri dikkat çekti. Ödül almaya gelen sanat dünyasının ünlü isimleri, kapıda HES kodlarını güvenlik görevlilerine göstererek içeriye girdiler. Ödül gecesine Hande Yener,Feride Hilal Akın,Gökçe Kırgız,Ayça’m,Kral Fm -Afrikalı Ali gibi isimler katılırken sanatçılar birer şarkılarını seslendirip ödüllerini teslim aldılar.

Hande Yener ödülünü alırken ve basına verdiği röportajda ödül gecesini düzenleyen Ada Demir’e övgü dolu sözler söyledi.Tören sahibi Ada Demir'in misafirperverliği ve şıklığı dikkatlerden kaçmadı.Feride Hilal Akın geceye giydiği elbise ile damgasını vurdu ve güzelliği ile gözleri kamaştırdı.

Legend Fashion dergisinin 1. yaş gününde ödül töreni!

Legend Fashion dergisinin 1. yaş gününde düzenlediği "Legend Awards Of The Year" / "Yılın En Efsaneleri" ödül töreni gerçekleşti, Keyifli anlar paylaştığımız değerli insanların katılımı ile Muhteşem bir gündü.Birlikte nice senelere!

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukraynada düzenlediği ‘‘Yılın En Efsaneleri’’ Ödül Töreni Bu yıl Türkiye'de ilkini gerçekleşti. 30 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Cash Club'de Yapımcı Yasin Yıldırımın Ana Sponsorluğunda gerçekleşen ödül törenine bir birinden ünlü ve değerli isimler katıldı.

Törende duayen isimlere farklı kategorilerde çeşitli ödüller verildi.

"LEGEND FASHİON" dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen “1. Yılın En Efsaneleri" Legend Awards Of The Year Ödül Töreni” Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla yapıldı.

Geceye Halil Sezai, Ferman Toprak, Seren Uzun, Barış Kömürcüoğlu, Sinan Güleryüz, Burak Akagün, Ayçam, Ezgizem, Doğan Barış Yaşar, Nurcan Sabur, Rıdvan Bıyık , Murat Aydın, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Volkan Öksüz katıldı.

Muhteşem gecenin ödül sahiplerinden Sahnesinden dolayı aramıza katılamayan Zerrin Özer Yılın En Efsane Ses Ödülüne laik görülürken İngiltere Programından dolayı Geceye katılamayan Yusuf Güney Yeşil Dünyaya destek ödülüne laik görüldü.

Hayranları Halil Sezai ile fotoğraf çekilmek için yarıştılar!

Tören boyunca hayranları başarılı sanatçı Halil Sezai ile fotoğraf çekilmek için birbirleri ile yarıştı. Ünlü Sanatçı gördüğü büyük ilgi karşısında sevenleri ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti.Halil Sezai’nin tören sonu basına yaptığı açıklamalar magazin gündemini bir anda değiştirdi.

Muhteşem gecenin Değerli Listesi;

1. ZERRİN ÖZER - EN EFSANE SES / BEST LEGEND WOİCE

2. BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU - EN EFSANE POPSTAR

3. YASİN YILDIRIM - YILIN EN EFSANE İŞ ADAMI (ANA SPONSOR)

3. FERMAN TOPRAK - EN EFSANE FANTAZİ MUZİK SANATÇISI

4 CASH CLUB ARABİC - EN EFSANE CLUB (FARUK İNAL)

5. HALİL SEZAİ - YILIN EN ÇOK SES GETİREN SANATÇI

6. RIDVAN BIYIK - YILIN EN İYİ HABER BÜLTENİ SHOW ANA HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ

7. NR1 TÜRK - YILIN EN EFSANE GENÇLİK VE MÜZİK KANALI / GENEL YAYIN YÖNETMENİ VOLKAN ÖKSÜZ

8. NURCAN SABUR - YILIN EN İYİ MAGAZİN PORTALI / MAGAZİN KOLİK

9 NURCAN SABUR - EFSANE ONUR ÖDÜLÜ

10. FARUK ÖZDEMİR - YILIN EN İYİ MÜZİK YAPIMCISI

11. EVOS ANGELS - BEST LEGEND DİGİTAL MAGAZİNE / EVRİM YASLAK & EVREN YASLAK

12. AFRİKALI ALİ - KRAL FM / LEGEND RADİO CHANNEL AND PRESENTER

13. OKAN İŞÇİ - YILIN EN İYİ MAGAZİN MUHABİRİ / UÇAN KUŞ TV

14. ADİL ŞENTEKİN / YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI MAGAZİN D / SHİNE MEDYA

15. SİNAN GÜLERYÜZ & ÖZGE ÖZDER - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DÜETİ / GİDERSEN EĞER

16. KLASS TV - YILIN EN İYİ YOUTUBE PROGRAMI / MUAMMER KAPUCUOĞLU

17. ENİS ONAT - FASHİON TV YILIN EN EFSANE MODA TELEVİZYON KANALI

18. BONNE VİE - YILIN EN İYİ CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ

19. AYÇAM - EN EFSANE ÇIKIŞ YAPAN BAYAN POP SANATÇI

20. MEHMET YILDIRIM - YILIN EN EFSANE PROGRAM YAPIMCISI & SUNUCU (BEYAZ TV)

21. EZGİZEM - BEST LEGEND TİKTOKER

22. TAMER KÖSEOĞLU - EN EFSANE YAT KİRALAMA ŞİRKETİ DEN DEN DENİZCİLİK''

23. SEREN UZUN - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI

24. YUSUF GÜNEY - GREEN WOLD SUPPORT AWARD

25. MURAT AYDIN - EN EFSANE TİYATROCU (KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU)

26. HAKAN KARANFİL - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN GÜZELLİK UZMANI (FENOMEN)

27. BURAK AKAGÜN - YILIN EN İYİ ARABESK SANATÇISI

28. KADİR BALIK - RADİO DUBLE / EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI

29. NAGİHAN KARADERE - MİLLİ SPORCU 30. ONUR ÖDÜLÜ (KADİR BALIK ALACAK)

31. MS SPORTS - AVRUPANIN EN EFSANE UNİFORMA ŞİRKETİ/ MURAT SEMİZ & SİEGMAR TİTTJUNG

32. FARUK İNAL - EN EFSANE İŞLETMECİ

33. FERHAT BİLGİN - FOTO BİLGİN BEST LEGEND PHOTOGRAPHER FROM GERMANY

34 GÖZDE ALBAYRAK - EN EFSANE SİNEMA OYUNCUSU

35. YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ -ÖZEL ZEN POLİKLİNİĞİ DR.YAPRAK KONAKÇI

36. SÜMEYRA TEYMUR - YILIN EN İYİ HABER SİTESİ CEOSU YÖNETİCİSİ / HABERLER.COM

37. BEST LEGEND DJ - KEREM TEKİNALP / FURKAN KURT

38. YILIN EN İYİ YOUTUBE PROGRAMI - KLASS TV ESER GÜRLER İLE YAŞAM KOÇLUĞU

39. AFRANUR KALAYCI - YILIN EN BAŞARILI PROGRAM SUNUCUSU

40. DOĞUKAN ERDEM KUTLU - YILIN EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI / PATRON MUTFAKTA TVNET

41. M.ADA.DEMİR - YILIN EN EFSANE DERGİSİ / GOSSİPMAG BUSİNESS DERGİ (ÖDÜLÜ AYÇAM VERECEK)

42. DJ LADY - LEGENDARY DJ FROM MOROCCO

43. MUHAMMET EKİNCİ - EN EFSANE SAĞLIKÇI

44. ECEM NAZ TUNCA - YILIN EN EFSANE YAZARI

45. KEREM ALP ASLAN - LEGENDARY PHOTOMODEL FROM TURKEY

46. ROMEO GRUZDEV - BEST LEGEND MODEL FROM RUSSİA

47.BUSE ILGAZ - LEGENDARY FEMALE TOPMODEL FROM TURKEY

48. AYDIN GÖYNÜ - EN EFSANE MODACI (DEFİLE OLACAK)

49. MEDİA STÜDY0 - YILIN EN EFSANE MODA FOTOĞRAFÇISI / İLKER UZUNALAN & KÜRŞAD KARAKUŞ

50. ESRA NUR TÜRKER - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ULUSLARARASI SUNUCU

51. CAFER ANDIÇ - YILIN EN İYİ ÜNLÜLERİN MODA KUMAŞÇISI

52. NERMİN NEGİZ - YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ

53. YILIN EN İYİ ÇOCUK TİYATRO ATÖLYESİ - İLYAS ÇAĞLAYAN

54. LOBİN - İNTERNATİONAL COMMUNİCATİON / FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU

55. DOĞAN BARIŞ YAŞAR - YILIN EN EFSANE YARDIMCI ERKEK OYUNCU

56. ŞİNASİ GÜNAYDIN - EN EFSANE ERKEK GİYİM TASARIMCISI

57. HASAN ÖZAY - YILIN EN EFSANE STİL DANIŞMANI

58. BÜLENT SARIGÜL - EN BAŞARILI REKLAM AJANSI ''REKLAMAREA''

59. TANER ÖZGÜR - OF İZMİR BEST MEDİA COMPANY / VİZYON MEDYA GRUP

60. ONUR KARAAĞAÇ - GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU İZMİR İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

61. AŞKIN KOÇ - YILIN EN İYİ TURİZM MEDYA ŞİRKETİ / Y.K.BAŞKANI AŞKIN KOÇ

62. DİLRANO SADIK - BEST MAKEUP ARTİST FROM UZBEKİSTAN

63. ENES FURKAN BİLGİÇLİ - YILIN EN EFSANE MEDYA VE CEMİYET İNSANI

64. KALLAVİ - YILIN EN İYİ CANLI MÜZİK MEKANI

65. OSMAN YILDIZ - YILIN EN İYİ FOTOGRAF SANATÇISI

66. EMRAH ÖMER ÇAM - YILIN EFSANE MİMARI

67. YILIN EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM AJANSI (SEYFİ ÇELİK)